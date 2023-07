Lefant N3 im ersten Test: fast makelloser Saug- und Wischroboter

Lieferumfang und Setup

Der Lefant N3 ist ein solide verarbeiteter Saugroboter. Die Einrichtung in der Lefant-App ist einfach und geht schnell. Das Mapping erledigt der Saugroboter präzise in wenigen Minuten.

Gefällt mir:

Ersatz-Seitenbürsten im Lieferumfang enthalten

Schnelle und präzise Kartierung

Simple, zügige Einrichtung

Gefällt mir nicht:

-

Der Lefant N3 hat ein unspektakuläres, aber dennoch schickes Design. Neben dem Saugroboter findet Ihr im Lieferumfang die Basisstation, vier Seitenbürsten, die Wischplatte und ein Ersatztuch. Der Lefant N3 ist binnen weniger Minuten einsatzbereit: die Wischplatte und zwei Seitenbürsten einsetzen, Basis aufstellen und anschließen und den Roboter an die Station setzen. Im Gegensatz zum Lefant M1 (zum ersten Test) wirkt die Wischplatte des N3 stabil.

Sowohl der Lefant N3 als auch die Ladestation nehmen nicht viel Platz in Anspruch. / © NextPit

Die Ladestation des N3 dient nur zur Energieversorgung des N3. Um die Wasserversorgung und die Leerung des Staubbehälters müsst Ihr Euch selbst kümmern. Der Lefant N3 hat einen Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 450 ml sowie einen 160-ml-Wassertank.

Da die Basis über keine automatisierten Vorgänge bietet, müsst Ihr die Leerung des Staubbehälters selbst vornehmen. / © NextPit

Ist der Lefant N3 einmal startklar, geht es an die Einrichtung in der Lefant-App. Das Setup ist denkbar einfach: Ihr stellt eine WLAN-Verbindung her und fügt den N3 in der Lefant-App hinzu. Wichtig zu wissen: Für die Einrichtung des N3 in der Lefant-App benötigt Ihr ein 2,4-GHz-Netzwerk. Der gesamte Prozess dauert im Test nur wenige Minuten. Hat der N3 den Weg in die Lefant-App gemeistert, werdet Ihr schnell beeindruckt sein, wie übersichtlich und detailliert die App ist.

Anschließend steht das Mapping an. Die Kartierung hat der N3 dank der LiDAR-Navigation in wenigen Minuten präzise abgeschlossen. Nach der ersten Erkundungstour wird Euch der gescannte Grundriss in der App angezeigt. Außerdem könnt ihr im Anschluss bei Bedarf gescannte Räume unterteilen und neue Räume hinzufügen.