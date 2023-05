Lohnt sich: tink mit riesiger Sonos-Aktion und fetten Rabatten!

Bei tink könnt Ihr seit heute Nacht massenhaft Rabatte auf verschiedene Sonos-Geräte abgreifen. So findet Ihr Portfolio beispielsweise das Heimkino-System Sonos Era 100 Arc Entertainment Set mit einem satten Rabatt von 21 Prozent. Welche Angebote auf Euch warten und was sich wirklich lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Öffnet Ihr derzeit an einem Sonntag das Fenster, dürfte Euch bereits der Geruch des liebsten Hobbys der Deutschen in die Nase steigen. Denn die Grillsaison hat begonnen und das bedeutet, dass auch Grillpartys wieder im Trend liegen. Um Eure nächste Feier zu einem vollen Erfolg zu machen, hat tink nun verschiedene Sonos-Audiogeräte im Angebot und so findet Ihr nicht nur Bluetooth-Lautsprecher, sondern sogar ganze Heimkino-System deutlich günstiger.

Wir haben uns die Angebote einmal genauer angeschaut und Euch eine Auswahl an Top-Deals zusammengestellt. Dabei beziehen sich die Dealpreise immer auf die unverbindliche Preisempfehlung und so entstehen wirklich ordentliche Schnäppchen.

Die besten Heimkino-Deals bei tink

Der wohl spannendste Deal der Aktion dürfte das Sonos Era 100 Arc Entertainment Set betreffen. Denn hier bekommt Ihr ein echtes Heimkino-System mit smarten Funktionen und gutem Sound dank Dolby Atmos. So lässt sich das gesamte System via Sprachsteuerung oder die Sonos App bedienen und dank der Hoch- und Mitteltöner habt Ihr immer glasklaren Sound. In den Lautsprechern finden sich elf Audio-Treiber, digitale Verstärker und verstellbare Equalizer, um das bestmögliche Filmerlebnis zu kreieren.

Für das Set zahlt Ihr bei tink gerade 1.229 Euro, während die UVP bereits bei 1.557 Euro liegt. Somit spart Ihr bei tink gerade 21 Prozent. Doch auch andere Heimkino-Systeme sind gerade zu spannenden Deals verfügbar.

Die besten Lautsprecher-Angebote bei tink

Auch im Bereich der smarten Lautsprecher reduziert tink derzeit ordentlich die Preise. So gibt es unter anderem die Sonos Roam SL Mobile Smart Speaker mit passendem kabellosem Ladegerät für gerade einmal 169,95 Euro und somit 25 Prozent günstiger, als die UVP vorgibt. Die Lautsprecher können Musik via Bluetooth und WLAN wiedergeben und sind zudem nach IP67-zertfiziert und somit wasser- und staubfest. Der akku lässt Euch bis zu 10 Stunden Musik genießen und mit dem beiliegenden Qi-Ladepad könnt Ihr die Sonos-Speaker kabellose wieder aufladen.

Natürlich hat tink hier noch deutlich mehr Angebote auf Lager. Die interessantesten könnt Ihr über die folgenden Links erreichen.

Das ist sie, unsere Auswahl der besten Angebote. Ist noch nicht das Richtige für Euch dabei? Dann solltet Ihr unbedingt einen Blick auf das Sonos-Angebot von tink werfen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas für Euch dabei? Lasst es uns wissen!