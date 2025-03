Ihr möchtet Euer Zuhause smarter machen, wisst aber nicht so recht, wo Ihr anfangen sollt? Dann lohnt sich ein Blick in das aktuelle Angebot von MediaMarkt. Denn hier gibt es smarte Beleuchtung von Philips Hue gerade deutlich günstiger. Vor allem ein Starter-Set ist mit einem Rabatt von 40 Prozent jetzt besonders spannend. Neben drei LED-Glühbirnen sind auch die passende Bridge und ein Dimmschalter enthalten.

Ein Smart Home erleichtert das Leben ungemein. Ob Saugroboter, Balkonkraftwerke oder ganze Sicherheitssysteme – durch smarte Geräte bietet Euer Zuhause unzählige Bequemlichkeiten, die man vor 30 Jahren nur in Science-Fiction-Filmen sehen konnte. Hierzu zählt auch smarte Beleuchtung, die Ihr über Euer Smartphone oder via Sprachbefehl steuert. Vor allem die Glühbirnen von Philips Hue dominieren hier den Markt. Aktuell gibt es wieder ein spannendes Starter-Set bei MediaMarkt im Angebot*, mit dem Ihr den Einstieg ins smarte Leben erleichtert bekommt.

Philips Hue Starter-Set: Das steckt in der Box

Im Lieferumfang des Starter-Kits sind drei Komponenten enthalten: LED-Glühbirnen, eine Bridge und ein Dimmschalter. Es handelt sich um das Bundle mit warmweißen Farbtönen. Hiermit könnt Ihr Euer Zuhause zwar nicht in grüne oder blaue Farben hüllen, allerdings braucht das auch nicht jeder. Die Birnen verfügen über einen E27-Sockel und passen somit in die meisten handelsüblichen Lampen. Außerdem bieten sie eine Lichtstärke von maximal 1.100 Lumen.

Die Hue-Bridge ist beim Starter-Set direkt mit dabei – praktisch! / © Barry Paterson / Shutterstock

Sie sind mit Zugbee und Matter kompatibel, wodurch Ihr sie auch problemlos über IFTTT-Protokolle in Routinen einbinden könnt. Sprachbefehle könnt Ihr mit Alexa oder dem Google Assistant erteilen. Über die beiliegende Bridge könnt Ihr zudem weitere Philips-Geräte in Euer Smart Home einbinden. Der Dimmschalter macht im Endeffekt das, was er soll: Das Licht ein- und ausschalten, beziehungsweise die Lichtstärke anpassen, ohne Euer Smartphone dafür zu beanspruchen – wie nostalgisch.

Lohnt sich das Starter-Set von Philips Hue?

Das Starter Set kostet Euch laut UVP 99,99 Euro. Aktuell reduziert MediaMarkt den Preis jedoch um 40 Prozent, wodurch Ihr nur noch 59,99 Euro zahlt*. Ein ziemlicher Schnapper für das Bundle, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Bestpreis bei rund 75 Euro liegt. Der bisherige Tiefstpreis von 59,95 Euro wird ebenfalls nur knapp verfehlt. Da das Starter-Set jedoch Teil der "Apple Week"-Aktion* ist, solltet Ihr hier besser nicht zögern, da der Deal nur für kurze Zeit erhältlich ist.

Noch mehr Smart Home: Aqara Camera Hub G5 im Test

Muss es also nicht das "Color Ambiance"-Starter-Set für 119,99 Euro bei MediaMarkt sein oder wollt Ihr endlich den Einstieg ins Smart Home wagen, seid Ihr mit diesem Angebot durchaus gut beraten. Möchtet Ihr direkt mehr Lampen, könnt Ihr diese beispielsweise bei Amazon finden. Hier zahlt Ihr für die Einzellampe aktuell 15,99 Euro*, allerdings gibt es diese recht häufig auch zu einem günstigeren Preis.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits smarte Beleuchtung oder setzt Ihr noch auf "klassische" Energiesparlampen? Lasst es uns wissen!