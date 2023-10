Meta Quest 3 im Test: Besser und günstiger als die Meta Quest Pro!

Abschließendes Urteil

Die Meta Quest 3 ist aktuell die beste Standalone-VR/MR-Brille am Markt. / © nextpit

Technisch gesehen gibt es an der nagelneuen Meta Quest 3 nichts zu bemängeln. Sie ist in meinen Augen deutlich besser als die mehr als doppelt so teure Meta Quest Pro – gerade was das Passthrough, also die Mixed Reality, anbelangt. Gut, sie besitzt kein Eye- und Face-Tracking, aber das sind mir die knapp 1.200 Euro der Pro dann doch nicht wert.

Wo wir schon beim Thema Preis sind: Die Meta Quest 3 gibt es ab 549 Euro, was jetzt bei mir auch nicht zwingend einen Impulskauf initiiert. Aber bringen wir das in die Relation mit der Meta Quest Pro, oder der Apple Vision Pro für 3.500 US-Dollar, dann ist das neueste Zuckerberg-Headset ein echter Schnapper – schade nur, dass das für Daueruser wirklich sinnvolle Zubehör so teuer ist.

Lange Spielsession sind mit dem festverbauten Akku nicht drin, wären aber ohnehin bei dem mitgelieferten Kopfband nicht zu empfehlen. / © nextpit

Okay, alles in Summe betrachtet ist die Meta Quest 3 für diejenigen, die schon länger über den VR/MR-Einstieg nachdenken, ein MUSS! Wer allerdings eine Quest 2 in seinem Besitz hat, sollte sich den Nachfolger nur zulegen, wenn er sich bislang über das schlechte Passthrough aufgeregt hat. Und ich? Ich bin dann mal wieder in der VR zocken!