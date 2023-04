Mit iOS 17 kommen neue Funktionen auf den Sperrbildschirm

Next Pit TV

Neue Funktionen mit iOS 17

Das neueste iOS-17-Gerücht stammt von einem Tippgeber namens "Setsuna Digital" der Anfang des Jahres auf Chinas sozialem Netzwerk Sina Weibo zum ersten Mal über das gelbe iPhone 14 berichtet hat und damit zu 100 Prozent richtig lag. Man kann ihn also als glaubwürdig einstufen. Auf der gleichen Social-Media-Plattform prognostizierte der Account eine Liste von Änderungen, die im nächsten großen iPhone-Update von Apple zu erwarten sind.

Apple zeigt Songtexte auf dem Sperrbildschirm des iPhones an

Die vielleicht interessanteste Neuigkeit, welche uns die Quelle mitteilt, betrifft den Sperrbildschirm, der angeblich eine Anpassung der Schriftgröße erhalten wird. Derzeit können Nutzer:innen unter iOS 16 Widgets hinzufügen oder entfernen, aber es gibt keine Möglichkeit, die Größe der Texte auf dem Sperrbildschirm zu ändern. Sollte dies realisiert werden, würde das die Usability für einige Nutzer:innen deutlich verbessern, indem die Schrift vergrößert wird, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Apple Music Sing Karaoke-Duett-Funktion für das iPhone, iPad und das neue Apple TV 4K. / © NextPit

Neben einer einstellbaren Schriftgröße werden auf dem Sperrbildschirm auch Liedtexte von Songs angezeigt, die auf Apple Music abgespielt werden. Gleichzeitig wird der Cupertino angeblich die Unterstützung für spezielle Emoji-Hintergründe und teilbare Sperrbildschirm-Layouts in iOS 17 aktivieren.

Neue Benutzeroberfläche für Apple Music und das Kontrollzentrum

Weitere Gerüchte berichten über eine überarbeitete Benutzeroberfläche für Apple Music, die vor allem mehr Grafiken und weniger Text enthalten soll. Außerdem sollen wir eine flüssigere Steuerung der Taschenlampe erhalten. Aktuell gibt es hier eine schrittweise Steuerung, die auf wenige Stufen beschränkt ist. Die Änderung des Kontrollzentrums wurde ebenfalls hervorgehoben – jedoch wie sie genau funktionieren sollen, ist bislang unklar.

Apple wird die WWDC 2023 bereits am 5. Juni eröffnen. Neben iOS wird der Konzern auch andere Versionen seiner Plattformen wie iPadOS 17 und watchOS 10 vorstellen. Zudem wird Apple höchstwahrscheinlich die Unterstützung für das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X in iOS 17 einstellen.

Auf welche kommende Funktion von iOS 17 seid Ihr am meisten gespannt? Teilt uns Eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.