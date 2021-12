Motorola Moto G100 im Test: Die Moto-G-Identitätskrise

Das "leistungsstärkste Moto G aller Zeiten" – so kündigte Motorola das Moto G100 im März dieses Jahres an. Hinzu kommen einige Spezifikationen, die man bei Motorolas günstigen Handys bisher noch nicht finden konnte. Aber geht die Rechnung auf oder verliert Lenovo seine Preis-Leistungs-Qualitäten?

Nichtsdestotrotz, das Moto G100 ist ein gut verarbeitetes Handy mit coolen Farben auf der Kunststoffrückseite. Der Fingerabdrucksensor befindet sich nicht unter dem Markenlogo, sondern auf der Einschalttaste an der Seite des Geräts. Wer an große Handys gewöhnt ist, der weiß diese Positionierung sicher zu schätzen.

Obwohl das Handy für meinen Geschmack etwas zu groß ist, wird das vielen von Euch sicher gefallen. Also passt diese Eigenschaft einfach in die beiden Listen oben ein, je nachdem wie Ihr wollt.

Das Moto G100 bringt den traditionellen Look der Motorola-Handys mit einem breiten Bildschirm und recht diskreten Rändern auf der Vorderseite und einer Rückseite mit Kunststoff-Finish, in dem das Kameramodul und das Herstellerlogo hervorstechen. Leider fehlt der traditionelle Fingerabdrucksensor auf der Rückseite.

Leistung und System: Die Highlights des Moto G100

Diejenigen, die daran gewöhnt sind, Moto-G-Modelle mit Snapdragon-600/400 Midrange-Prozessoren zu sehen, werden Augen machen! Das Moto G100 bietet die Leistung eines Top-Smartphones! Denn die Leistung des Snapdragon 870 ist eines Premium-Smartphones würdig und bietet sogar Unterstützung für 5G-Verbindungen.

Hat mir gefallen:

Großartige Leistung, keine Stabilitätsprobleme

Performt gut in Spielen

NFC für digitales Bezahlen

Erweiterung mit microSD-Karten

Hat mir nicht gefallen:

Werbung im Betriebssystem

Schlechte Aussichten bei Versions- und Sicherheitsaktualisierungen.

Hierzulande nur 8 GB RAM

Während das Snapdragon-SoC für einige Jahre reichlich Leistung verspricht, sind die versprochenen Updates für das Gerät entmutigend. Denn diese versprechen nur eine neue Android-Version und zwei Jahre Sicherheitsupdates. In der Praxis bedeutet das ein Update auf Android 12 und Sicherheitsupdates bis März 2023.

Auf dem Moto G100 liefen die wichtigsten Spiele auf dem Markt ohne Probleme / © NextPit

Das Moto G100 ist zudem kompatibel mit microSD-Speicherkarten und Bezahlsystemen via NFC.

Benchmarks Motorola Moto G100 Samsung Galaxy S20 FE Motorola Edge 20 3DMark WildLife Stresstest 4172 ~ 4193 3513 ~ 3932 2461 ~ 2494 Geekbench (einfach/multi) 950 / 2816 901 / 3222 768 / 2776 AnTuTu 680.582 647.121*

(Gesamtranking der App) k.A.

Auf dem Moto G100 liefen Spiele wie Call of Duty Mobile, Free Fire und Genshin Impact flüssig, letzteres mit hoher Grafikqualität und einer Bildrate von 60 FPS. Und wie das Ergebnis des 3D Mark Stresstests zeigt, hat der Snapdragon 870 keine Probleme mit Thermal Throttling oder Überhitzung, denn die Ergebnisse sind im Benchmark echt stabil!

Ein dicker Wermutstropfen beim Moto G100: Das installierte Android-Betriebssystem, das Motorola angepasst hat, zeigt Werbung in den System-Benachrichtigungen. Und manch einer mag die Menge an Funktionsvorschlägen und Einstellungen in der Benutzeroberfläche als übertrieben empfinden, die an die Startzeit mancher Spiele mit Tutorials erinnern.