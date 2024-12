Netzabdeckung der Telekom: Das ist der Stand von LTE und 5G

Dass das Mobilfunknetz der Telekom als eines der besten Netze in Deutschland gilt, ist nicht neu. Doch wie steht es um den Netzausbau? In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuelle Netzabdeckung der Telekom, sowie die Fortschritte beim LTE- und 5G-Ausbau.

Telekom: Deutschlands Mobilfunknetz im Fokus

Die Telekom hat sich als Vorreiter in der Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland etabliert. Mit über 100.000 Antennen am Netz, die sich bis Ende 2023 über das Land verteilen, ist das LTE-Netz der Telekom unbestritten das Beste in Deutschland. Es wird geschätzt, dass dies auf ca. 34.000 Standorte zurückzuführen ist, wobei Small Cells oft nur eine Antenne verwenden. Dennoch plant die Telekom, die Anzahl der Mobilfunkstandorte bis Ende 2024 auf 36.000 zu erhöhen.

LTE: Nahezu flächendeckende Abdeckung

Die beeindruckende Zahl von 99 Prozent aller Haushalte in Deutschland haben bereits Zugang zu LTE. Dieses Netz ist nicht nur umfangreich, sondern bietet auch eine solide Datenübertragung in ländlichen und städtischen Gebieten. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass die Verbindung in den meisten Teilen Deutschlands stark ist.

5G: Ein neues Zeitalter der Konnektivität

Die Telekom hat auch im Bereich 5G große Fortschritte gemacht. Derzeit sind 80.000 Antennen in Betrieb, viele davon nutzen das DSS-Verfahren, um auf der gleichen Frequenz sowohl LTE als auch 5G auszustrahlen. Besonders interessant ist die Aussicht, dass bis Ende 2024 99 Prozent der deutschen Bevölkerung Zugriff auf 5G haben wird. Dazu kommen 12.840 Antennen in 956 Städten, die auf 3,6 GHz senden und somit Gigabit-Datenraten ermöglichen. Diese Geschwindigkeiten eröffnen euch völlig neue Möglichkeiten – von der ultraschnellen Datenübertragung im Alltag bis hin zu fortschrittlichen Anwendungen wie Augmented Reality.

Investitionen in die Infrastruktur: Schiene und Autobahn

Die Telekom expandiert nicht nur in städtischen Gebieten, sondern auch entlang der Verkehrsinfrastruktur: