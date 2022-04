Neu auf Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im April 2022

Netflix stockt sein Programm im April mit mehr als 75 Filmen und Serien auf. Zu den Highlights gehören neue Folgen von Élite, Ozark, Better Call Saul, Matrjoschka und Blockbuster wie The Bubble oder Choose or Die. Wir zeigen euch alle Neustarts beim beliebtesten Streaming-Dienst im Überblick.

Vor allem Serien-Fans dürften im April 2022 bei Netflix auf ihre Kosten kommen. Im Verlauf des kommenden Monats veröffentlicht der Streaming-Dienst den zweiten Teil der vierten Staffel von Ozark mit Jason Bateman und die sechste Staffel von Better Call Saul mit Bob Odenkirk. Außerdem sieht man den OITNB-Star Natasha Lyonne in einer zweiten Staffel von Matrjoschka und auch die spanische Teenie-Serie Élite geht mit einer fünften Staffel in die Verlängerung. Weiterhin stehen eine sehenswerte SpaceX- und Nationalpark-Doku sowie ein Comedy-Special mit David Spade auf dem Programm.

In Hinsicht auf neue Netflix-Filme startet im April unter anderem die "Meta-Comedy" The Bubble mit Karen Gillan, David Duchovny, Keegan-Michael Key und Pedro Pascal. Außerdem stellt der Streaming-Dienst hierzulande den deutschen Film Rumspringa und diverse Lizenztitel in den Mittelpunkt. Zu Letzteren gehören unter anderem bekannte Blockbuster wie Bohemian Rhapsody, Contagion, 21 Bridges, Fack ju Göhte 3 und Aquaman. Kinder und Jugendliche können sich abschließend auf Captain Nova sowie die zweiten Staffeln von Ultraman sowie Pacific Rim im Anime-Bereich freuen.

Netflix: Neue Serien im April 2022

Trivia Quest ab 1. April

The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt: Staffel 2 ab 1. April

Business Proposal ab 4. April

The Ultimatum: Marry or Move On ab 6. April

Élite: Staffel 5 ab 8. April

Dirty Lines ab 8. April

Tomorrow ab 9. April

Hard Cell ab 12. April

Als Schwiegermutter einzog ab 13. April

Beinahe glücklich: Staffel 2 ab 13. April

Anatomie eines Skandals ab 15. April

Die Rache einer Mutter ab 15. April

Better Call Saul: Staffel 6 ab 19. April

Herzschlag ab 20. April

Yakamoz S-245 ab 20. April

Matrjoschka: Staffel 2 ab 20. April

He's Expecting ab 21. April

Léas sieben Leben ab 22. April

Heartstopper ab 22. April

Selling Sunset: Staffel 5 ab 22. April

Bullsh*t: Die Quizshow ab 27. April

Ozark: Staffel 4 - Teil 2 ab 29. April

Grace and Frankie: Staffel 7 - The Final Episodes ab 29. April

Netflix: Neue Filme im April 2022

Battle: Freestyle ab 1. April

Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter ab 1. April

The Bubble ab 1. April

Nie meine Liga ab 1. April

Furioza ab 6. April

Wie ein Tanz auf Glas ab 8. April

Metal Lords ab 8. April

The In Between ab 8. April

Yaksha: Ruthless Operations ab 8. April

Choose or Die ab 15. April

Man of God ab 16. April

Der Wendepunkt ab 20. April

Because of you ab 22. April

Silverton Siege ab 27. April

Rumspringa ab 29. April

Amor de madre ab 29. April

Der Widerspenstigen Zähmung - Bald verfügbar

Netflix: Neue Comedy Specials im April 2022

Celeb Five: Hinter den Kulissen ab 1. April

Ronny Chieng: Speakeasy ab 5. April

Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahrheit! ab 6. April

All About Gila ab 21. April

David Spade: Nothing Personal ab 26. April

Netflix: Neue Dokumentationen im April 2022

Jimmy Savile: Eine britische Horror-Story ab 6. April

Rückkehr ins Weltall ab 7. April

Unsere wunderbaren Nationalparks ab 13. April

Abercrombie & Fitch: Aufstieg und Fall ab 19. April

Mysterium Marilyn Monroe: Die ungehörten Bänder ab 27. April

Netflix: Neue Kids & Familiy-Inhalte im April 2022

Captain Nova ab 1. April

The Last Bus ab 1. April

Grünes Ei mit Speck: Staffel 2 ab 8. April

Die tierischen Fälle von Kit und Sam ab 12. April

Battle Kitty ab 19. April

Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken ab 28. April

Netflix: Neue Animes im April 2022

Tiger & Bunny: Staffel 2 ab 8. April

Ultraman: Staffel 2 ab 14. April

Pacific Rim: The Black: Staffel 2 ab 19. April

Bubble ab 28. April

Netflix: Neue Lizenztitel im April 2022

Leberkäsjunkie ab 1. April

Dampfnudelblues ab 1. April

Sauerkrautkoma ab 1. April

Schweinskopf al dente ab 1. April

Winterkartoffelknödel ab 1. April

Bohemian Rhapsody ab 1. April

Männerherzen 2 ab 1. April

Grießnockerlaffäre ab 1. April

Exit Wounds ab 1. April

Contagion ab 1. April

The Nun ab 1. April

21 Bridges ab 6. April

Fack ju Göhte 3 ab 10. April

LEGO City Spaced Out ab 15. April

Das weiße Rauschen ab 15. April

Aquaman ab 25. April

Close Enough: Season 2 ab 30. April

Mit dieser ellenlangen Liste endet unser kleiner Ausblick auf die Streaming-Inhalte bei Netflix im April. Habt Ihr Euch schon einen der neuen Inhalte in den Kalender geschrieben? Schreibt es uns in die Kommentare!