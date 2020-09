Neue Apple-Hardware oder nicht: Der Streit um den 8. September

Insbesondere Leaker Jon Prosser legte sich in den vergangenen Tagen auf den 8. September fest. In einem Tweet sagte er, dass am kommenden Dienstag „irgendwas“ auf Apples Website passieren werde. Konkret soll dies zwischen 15 und 18 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

I’ll just leave this here in case... https://t.co/9umqJqSzwq — Jon Prosser (@jon_prosser) September 1, 2020

Gefolgt wurde sein Tweet mit einer Erinnerung an eine frühere Nachricht, in der er vorhergesagt hatte, dass in der Woche des 7. Septembers eine neue Apple Watch und iPad vorgestellt werden sollen.

Apple Watch: Doch keine neue Hardware im September?

Gegenwind zu der Aussage, dass Apple an dem Termin eine neue Apple Watch vorstellen werde, bekam Prosser aber nur wenig später von dem in der Vergangenheit ebenfalls häufig korrekten Leaker L0vetodream. Er sagte schlicht, dass es im September „keine Watch“ geben werde.

Der Leaker hatte in der Vergangenheit beispielsweise den Namen macOS Big Sur, die Termine zum iPhone SE und iPad Pro, dem Feature zum Händewaschen in watchOS 7 und die neuartige Texteingabe mit dem Apple Pencil in iPadOS 14 vorhergesagt.

there is no Watch this month — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 2, 2020

Weitere Hinweise darauf, dass die neue Apple Watch erst im Oktober vorgestellt und verfügbar sein wird, gab es von Macotakara. In Berufung auf Lieferanten in China will man erfahren haben, dass die seit langer Zeit erwarteten AirTags parallel zum iPhone 12 und Apple Watch Series 6 im Rahmen eines Online-Events im Oktober 2020 vorgestellt werden sollen.

Die Gerüchteküche spaltet sich damit derzeit in zwei Lager. In den vergangenen Jahren war es üblich, dass Apple die neue Apple Watch im selben Event präsentierte, in dem es auch um neue iPhones ging. Durch die Corona-Krise haben sich die Zeitpläne jedoch verändert, sodass Apple bereits offiziell angekündigt hatte, dass das neue iPhone einige Wochen später kommen werde als sonst üblich.

Neben der Apple Watch Series 6 soll aktuellen Meldungen zufolge auch ein Nachfolger der Apple Watch Series 3 vorgestellt werden. Diese soll mit günstigeren Fitness-Trackern wie den Geräten von Fitbit konkurrieren.

Während die neue iPhone-Hardware derzeit erst frühestens im Oktober erwartet wird, soll iOS 14 laut Mark Gurman weiterhin im September erscheinen. In einem Tweet vermutete er weiter, dass die neuen iPhones im Oktober mit iOS 14.1 ausgestattet sein würden.

Die kommenden Tage und Wochen bleiben also spannend. Insbesondere den 8. September sollten sich Apple-Fans im Kalender markieren.