Insgesamt sind die Installation und Einrichtung in der App wirklich schnell erledigt. Auch Kunden, die zum ersten Mal mit einem smarten Türschloss in Berührung kommen, werden zu keinem Zeitpunkt der Einrichtung daran verzweifeln. In unserem Test hat die gesamte Einrichtung etwa zehn Minuten gedauert.

Für den Test hat uns Nuki die weiße Farbvariante des Smart Lock Pro 4 zur Verfügung gestellt. Optional bietet der österreichische Hersteller das Modell in Schwarz an. Im Lieferumfang des Smart Lock Pro sind ein Battery-Pack, ein passender Inbusschlüssel und zwei Kunststoff-Arretierungen enthalten.

Nuki-App und Bedienung des Nuki Smart Lock Pro 4.0

Die Nuki-App gefällt mit einer großen Anzahl an Einstellungen. Das smarte Schloss funktioniert makellos und öffnet die Tür zügig. Wer sich zusätzlich noch das Keypad kauft, kann die Wohnung per Fingerabdruck oder Code öffnen.

Stärken der Nuki-App:

Übersichtliche Software

Umfangreiche Funktionsvielfalt

Zuverlässiger, schneller Fingerabdrucksensor des Keypad 2

Schwächen der Nuki-App:

-

Das Prinzip des Nuki-Schlosses ist wie folgt: Das Gerät dreht den im Schloss steckenden Schlüssel durch einen verbauten Motor. Im 6 x 11,1 x 6,4 cm großen Pro steckt ein NiMH-Akku, der laut Herstellerangabe bis zu 140 Tage durchhält. Dieser wird mit dem mitgelieferten USB-C zu USB-A-Kabel geladen.

Allerdings gibt es beim Laden einen ärgerlichen Makel. Um das Battery-Pack aufzuladen, muss es aus dem Nuki entfernt werden. Der Akku kann also nicht geladen werden, während es im Schloss hängt. Im Hauptmenü der Nuki-App wird der Akkustand zudem in Balkenform angezeigt. Eine prozentuale Angabe wäre sicherlich die detailliertere Wahl gewesen.

Praktisch: es gibt ein Battery-Pack. © nextpit Zuerst geht es ans Firmware-Update, bevor das Smart Lock eingerichtet wird. © nextpit So sieht das Hauptmenü (Mitte) der Nuki-App aus. © nextpit

Immerhin informiert die App im Bereich, dreimal dürft Ihr raten, „Batterie“, wie hoch der Restakkustand ist. Obendrein kann hier zwischen vier Energieeinstellungen gewählt werden. Kurzum: Je mehr Tempo/Leistung vom Nuki gefordert wird, desto höher ist der Akkuverbrauch.

Die Button-Steuerung klappt in der Praxis wunderbar. In der App wird festgelegt, welche Aktion ausgeführt werden soll, bei einmaligem oder doppeltem Tastendruck. Durch den Tastendruck kann das Schloss etwa die Tür öffnen, aufschließen oder abschließen. Alternativ nutzt Ihr die Nuki-App und öffnet die Haustür im Hauptmenü. Allerdings benötigt die App bei diesem Prozess häufig einen kleinen Moment, bis die Funktion ausgeführt werden kann.

Die Nuki-App hält diverse Einstellungen für den Arbeitsmodus bereit. © nextpit Die Auto-Unlock-Funktion des Nuki Smart Lock Pro 4.0 © nextpit

Ein weiteres interessantes Feature ist “Auto Unlock”. Ist dieses aktiviert, nutzt das Pro 4.0 den Standort Eures Smartphones, um zu ermitteln, wann Ihr die Wohnung verlasst und wieder nachhause kommt. Sobald Nutzer in Bluetooth-Reichweite des Smart Locks sind, entriegelt das Nuki die Haustür automatisch. Hierfür müsst Ihr jedoch ständig den Standort für Nuki freigeben.

Das Nuki Smart Lock Pro 4.0 hat keine Schwächen und gehört zu den besten Türschlössern auf dem Markt. © nextpit Mit den passenden Einstellungen müsst Ihr nicht einmal mehr auf die Nuki-App zugreifen. Das Schloss kann anhand Eures Standorts die Tür zur passenden Zeit automatisch öffnen. © nextpit

Die App führt zudem ein Zutrittsprotokoll, das alle Nutzungen des Schlosses protokolliert. So werden unberechtigte Zutrittsversuche erkannt. Vor einem Hauptproblem smarter Türschlösser bleibt dann aber auch Nuki nicht verschont: Wenn das Battery-Pack leer ist, kommt man nicht mehr rein, wenn der Schlüssel innen steckt. Klar, der Akku hält zwar sehr lange, achtet dennoch auf den Akkustand, damit Ihr Euch nicht aussperrt.

Türschloss mit integriertem Fingerabdrucksensor: Welock Touch41 Mini im Kurz-Test

Im Test hatten wir zudem die Möglichkeit, das Keypad 2 zu testen. Der Vorteil liegt darin, dass Ihr keine zusätzliche Bridge benötigt, um das Türschloss mit dem Keypad 2 zu verbinden. Das Zubehör ermöglicht das Öffnen per Fingerabdruck oder Sicherheitscode. So müssen Nutzer nicht immer das Smartphone zücken, um die Tür via App zu öffnen. Der Fingerabdrucksensor reagiert zudem sehr schnell. Ganz an das Tempo des Aqara U200 (Test) kommt es dennoch nicht heran. Drückt Ihr die "Back"-Taste, nachdem die Wohnung verlassen wurde, wird das Schloss abgeschlossen.