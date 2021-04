OnePlus 9 im Test: Mehr Nord als Pro

Das OnePlus 9 ist der kleine Bruder des OnePlus 9 Pro! Somit stellt es nicht nur den günstigeren, sondern auch den etwas abgespeckten Einstieg in den Katalog der High-End-Smartphones des chinesischen Herstellers dar. Im Test muss das Handy beweisen, ob es trotzdem mit aktuellen Flaggschiffen wie dem Galaxy S21 oder dem Mi 11 mithalten kann.

Das Dreifach-Kameramodul ist vertikal in einer rechteckigen Insel angeordnet, was zwar nicht originell ist, aber zumindest den Vorzug hat, dass es nicht zu sehr aus dem Relief herausragt. Mit seinen 192 Gramm ist das OnePlus 9 für ein Flaggschiff zudem nicht allzu schwer.

Wie das OnePlus 9 Pro kommt das OnePlus 9 in einem ziemlich klassischen Design für ein Flaggschiff. Die Farbvarianten sind aber wie immer sehr gut gelungen und helfen wirklich dabei, das Smartphone gut aussehen zu lassen.

Insgesamt fand ich den Bildschirm des OnePlus 9 sehr gut, Punkt. Und gleichzeitig gibt es keinen Grund, eine große Sache daraus zu machen oder einen Aufsatz darüber zu schreiben. Das ganze Marketing rund um die adaptive und intelligente Bildwiederholrate überzeugt mich nicht. Aber das Panel liegt an der Spitze dessen, was auf dem Android-Markt verfügbar ist.

Ich konnte diese Werte nicht erreichen. Tatsächlich war die niedrigste Rate, die ich erreichen konnte, 30 Hz, und das war nur, wenn ich die Tastatur in einigen Messaging-Apps oder einfach in den Suchleisten von Google, Maps, Spotify oder YouTube verwendet habe.

Ich bin auch etwas skeptisch, was die adaptive Bildwiederholrate angeht. Indem ich den nativen FPS-Zähler von Android 11 aktivierte, konnte ich sehen, dass wir von 120 Hz bei Call of Duty: Mobile auf 60 Hz bei Youtube oder Netflix kamen. OnePlus sagt jedoch, dass es bis auf 1 Hz heruntergehen kann, um Text zu lesen oder Fotos zu betrachten.

Ich bedauere auch, dass das OnePlus 9 den HyperTouch-Modus des Pro-Modells überspringt und die Touch-Abtastrate nicht von 240 auf 360 Hz erhöht. Wir sitzen also bei 240 Hz fest.

Wie fast immer bei einem OnePlus-Flaggschiff ist der Amoled-Bildschirm exzellent verarbeitet, profitiert aber nicht vom Update der Fluid-Display-Technologie in der Version 2.0, die dem OnePlus 9 Pro vorbehalten ist. Die wichtigste Neuerung ist die Integration der LTPO-Technologie, die das Display des OnePlus 9 Pro weniger stromhungrig sowie berührungsempfindlicher und framerate-stabiler machen soll. Auch diese fehlt dem günstigeren Modell.

Leistung: Snapdragon 888 leistungsstark, aber heiß

Das OnePlus 9 ist mit dem Snapdragon 888 ausgestattet, dem neuesten High-End-5G-SoC von Qualcomm. Wir finden die Tri-Cluster-Struktur mit einem Cortex-X1, der mit 2,84 GHz getaktet ist, drei Cortex-A78, die mit 2,42 GHz getaktet sind, und vier Cortex-A55 mit 1,8 GHz.

Kurz gesagt, ich mochte:

Spielen einiger Spiele mit 90 oder 120 FPS

die rohe Leistung des Snapdragon 888

Kurz gesagt, ich mochte nicht:

der Fnatic-Modus, der die Leistung nicht wesentlich erhöht

die wirklich instabile Framerate nach 30 Minuten Spielzeit

thermische Drosselung

OnePlus 9 Grafische Benchmarks Benchmarks OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Xiaomi Mi 11 OnePlus 8T 3D-Mark WildLife 5683 5670 5702 3812 3D Mark Wild Life Stresstest 5716 5698 5697 3792 Geekbench 5 (Einzel / Multi) 1119/3657 1112/3633 1085/3490 887/3113 PassMark Speicher 32124 31891 26.333 27766 PassMark-Disc 115311 112370 120.430 98574

Wie beim Xiaomi Mi 11 funktionieren einige Grafik-Benchmarks nicht, da sie im Vergleich zum Snapdragon 888 veraltet sind. Aber man würde vermuten, dass das OnePlus 9 in Bezug auf die rohe Leistung in der obersten Reihe rangiert.

Ich war sogar überrascht, bessere Ergebnisse als mit dem OnePlus 9 Pro zu erzielen, wenn jeweils die Modi Fnatic und Gaming Pro aktiviert waren.

Selbst bei konstanter Temperatur liegt die durchschnittliche Framerate des OnePlus 9 bei "nur" 34 FPS / © NextPit

Außerdem ist mir eine sehr starke Tendenz des OnePlus 9 aufgefallen, thermisches Throttling, also eine Leistungsbegrenzung bei drohender Überhitzung, zu betreiben. Das Smartphone wird dabei zwar nicht wirklich heiß, aber die FPS in Spielen leiden recht arg.

Bei einer 20-minütigen Test-Session des Wild Life Stress Test Benchmarks stieg das OnePlus 9 von 35 auf 43 °C, was nicht abnormal ist. Aber es war nicht in der Lage, eine stabile Framerate zu halten und schwankte zwischen 13 und 42 FPS. In der Tat, sobald das Smartphone 40°C erreicht, bricht die Framerate ein und bleibt unter 20 FPS.

Eine Temperatur von 43 ° C ist nicht dramatisch für ein Flaggschiff, aber das OnePlus 9 macht seine Drama-Queen / © NextPit

Ich erinnere Euch noch einmal daran, dass diese Wild Life-Benchmarks eine unrealistische und wirklich intensive Nutzung simulieren, die die meisten Anwender ohnehin nicht machen werden. Aber mir wäre es lieber, OnePlus würde sein Kühlsystem verbessern, als die Leistung zu drosseln, um Überhitzung zu vermeiden.