OnePlus Buds Pro im Test: Darum sind die Kopfhörer ein echter Geheimtipp

Die OnePlus Buds Pro überraschen im Test als echter Geheimtipp unter den In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern. Das liegt am guten Preis-Leistungs-Verhältnis, am tollen Klang und an einigen echten Premium-Features. Für seinen NextPit-Test hat Ben die Earbuds eine Woche lang kaum aus den Ohren genommen.

Während ich die IP55-Zertifizierung begrüße und die Ohrhörer dadurch auch bei Regen im Ohr bleiben können, muss ich nach einer Woche Praxis-Erfahrung das Einsetzen ins Ladecase bemängeln. Hier halten die Earbuds wie sooft per Magnet, die Platzierung muss aber recht genau erfolgen. Ein kleiner Mangel, den ich aber an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen will.

In meine Ohren passten die vorinstallierten Silikonspitzen perfekt. Ohne Eingewöhnung fand ich das Tragen direkt nach dem Auspacken knapp fünf Stunden lang bequem. Schmerzen oder Druck habe ich dabei nicht verspürt. Eher habe ich mich darüber gefreut, dass die Earbuds so gut im Ohr haften, dass ich direkt selbstbewusst aufs Fahrrad gestiegen oder über Küchenspülen geblickt habe.

So ergibt sich ein Frequenzbereich, den Euer Ohr in verschiedenen Lautstärken wahrnehmen kann. Individuell zugeschnitten verstärken die Earbuds die schwer hörbaren Bereiche anschließend. Bei meinen laut Ohrenarzt sehr guten Ohren mussten die Earbuds nicht viel anheben. Der Klang, auf den ich gleich noch mehr eingehe, ist dennoch sehr ausgeglichen.

Während ich die Optimierung über die Hear-ID sehr gelungen finde, fehlt eindeutig ein Equalizer in der App. Das wäre ein großer Vorteil, denn die Klangoptimierung prüft lediglich Eure Hörfähigkeiten und nicht etwa Euren Geschmack. Die App spielt dabei Töne in verschiedenen Frequenzen und mit verschiedenen Lautstärken ab und fragt Euch, wann Ihr einen Ton nicht mehr hört.

Dabei vertraut OnePlus, das ja bekanntlich fest mit Oppo fusioniert ist, auf die App "HeyMelody". In der App könnt Ihr zwischen dem smarten und dem maximalen ANC umherschalten, die Klanganpassung per Hear-ID durchführen und die Bedienung der Earbuds anpassen. Auch Firmware-Updates könnt Ihr hier herunterladen und auf die Kopfhörer laden.

Wie Ihr seht, fehlt eine Möglichkeit zur Lautstärkensteuerung. Hierfür müsst Ihr Euer Handy aus der Tasche nehmen oder mit Eurem Sprachassistenten quatschen. Dafür hat OnePlus erfreulicherweise an eine Trageerkennung gedacht. Sind wir aber ohnehin gerade am Handy, können wir auch gleich die Companion-App der OnePlus Buds Pro installieren.

Wie bereits angeschnitten, steuert Ihr Eure Musik und einige Funktionen der Kopfhörer per Zusammendrücken des Stiels fern. Ist das Drücken dabei feste genug, kommentiert der jeweilige Ohrhörer dies mit einem Geräusch. Nach einem Tag Einarbeitung gewöhnt Ihr Euch an diese Bedienung meiner Meinung nach, auch wenn die Kollegen vom HiFi-Journal diese kritisieren. Es ist sicher Geschmackssache, löst für mich das Problem der ständigen Fehleingaben beim Zurechtrücken oder bei Regen aber sehr gut.

Klang, Telefonie & ANC: Neutral geht die Welt zugrunde

In jedem Earbud der OnePlus Buds Pro sitzt ein Membrantreiber mit 11-Millimeter-Durchmesser. Diese decken einen Frequenzbereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz ab und erreichen laut Datenblatt eine maximale Lautstärke von 98 Dezibel. Die Abstimmung erfolgt auf Euer Ohr zugeschnitten und ist nicht individualisierbar. Das ANC passt sich auf Wunsch dynamisch an die Umgebung an und einen Transparenzmodus gibt's auch!

Hat mir gefallen:

ANC überzeugt im Maximalmodus

Bluetooth 5.2 an Bord

Klangbild schön ausgeglichen und somit Genre-übergreifend gut

Präziser Bass

Hohe Maximallautstärke

Hat mir nicht gefallen:

Kein Equalizer

LHDC-Codec eher selten verfügbar

Kein Multi-Pairing

Als In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer müssen die OnePlus Buds Pro natürlich klanglich überzeugen. Mit einem Wort würde ich das Klangbild der Kopfhörer als "ausgeglichen" beschreiben. Denn es gibt keine besondere Tendenz in Richtung irgendeines Frequenzbereiches. Da ich musikalisch gerne zwischen diversen Genres wechsle, passt mir das persönlich sehr gut.

Denn der Klang holte mich im Testzeitraum sowohl in den grandiosen ersten Alben von Busta Rhymes ab, als auch bei der schon immer sehr gleich klingenden Diskographie von Element of Crime. Kanye Wests neueste Enttäuschung "Donda" konnten die Kopfhörer nicht retten, während ich sogar peinlich headbangend mit harten Gojira-Riffs auf den Ohren durch Friedrichshain geschlendert bin. Eine begrüßenswerte Flexibilität, die den Kopfhörern aber eventuell zum Verhängnis werden könnte.

Die beiden Kontakte halten die Kopfhörer im Case. / © NextPit

Denn wer ausschließlich Bassmusik hört, dem haben die Kopfhörer womöglich zu wenig Wumms. Versteht mich nicht falsch – die Bassleistung ist in meinen Ohren mehr als ausreichend, aber Ihr könnt dem digitalen Orchester in den Ohrhörern keine zusätzlichen Tubas und Kontrabässe hinzufügen. Denn wie bereits kritisiert fehlt ein Equalizer, mit dem Ihr den Klang an Eure Vorlieben anpassen könnt.

Ebenfalls kritisieren muss ich die unterstützten Bluetooth-Codecs. Neben den gemeinsamen Nennern SBC und AAC ist nur LHDC als High-Quality-Codec mit an Bord. Dieser ist technisch hervorragend und macht mit dem passenden Musikstreamingdienst sicher Spaß, leider ist er unter Apple gar nicht und auch unter Android recht selten zu finden. Selbst OnePlus' eigenes Lineup an Mittelklasse-Smartphones – Nord – kann nicht mit dem Codec umgehen. Kein Kaufgrund für ein OnePlus 9 Pro, aber eher ein Anti-Kaufgrund für die Earbuds. OnePlus' abgeschossene Kugel trifft das eigene Bein.

ANC

Abgeschossene Kugeln hört Ihr mit den Earbuds ein bisschen weniger, da sie mit einer aktiven Geräuschunterdrückung gestartet bin. Diese soll Eure Umgebung laut Herstellerangaben maximal um 40 Dezibel leiser machen können. Damit konnte ich gerade zumindest die Geräusche der Hände an den Stirnen unzähliger Leser:innen ausblenden, die gerade die Einleitung zu diesem Absatz gelesen haben.

Verglichen mit meinen sonstigen Erfahrungen ist das ANC gut. Es ist effektiver als das der Soundcore Liberty Air 2 Pro und schlechter als der Klassenprimus namens Sony WF-1000XM4. Allerdings habe ich den smarten Modus, bei dem die Earbuds die ANC-Stärke automatisch regulieren, ausgeschaltet. Anders als beim genannten Sony-Kopfhörer war mir dieser zu willkürlich oder zumindest war nicht klar genug, wann umgeschaltet wird. Ich wusste nie genau, wie stark das ANC meine Umgebung gerade dämpft.

Apropos dämpft ... Dampf ... wenn Ihr das Gemüse auf Eurem Herd hören wollt – okay, ich gebe es auf mit meinen Überleitungen. Ich koche ohnehin lieber Reisgerichte wie Uncle Ben's. Hey, das reimt sich ja auf Transparenz. Richtig, einen Transparenzmodus gibt es bei OnePlus auch (doch noch die Kurve gekriegt, was?) und dieser lässt Euch gut glauben, dass Ihr die Kopfhörer gar nicht im Ohr habt. Ein witziger Effekt, den man aber in der Stärke leider nicht steuern kann. (Anmerkung: Ich weiß, dass die Marke Uncle Ben's umgenannt wurde, der neue Name reimt sich nur nicht mehr auf Transparenz. Das Wortspiel soll sich keineswegs über die Gründe hinter der Umbenennung lustig machen)

OnePlus legt drei verschiedene Größen für die Silikonstöpsel bei. / © NextPit

Beim Transparenzmodus kam es im Test leider mehrmals vor, dass die Kopfhörer eine laute Rückkopplung von sich gaben. Jeweils hatte ich sie dabei nicht im Ohr, aber das laute Piepen war klar und deutlich auch ohne Earbuds im Ohr hörbar. Bei welcher Anordnung oder Haltung die Rückkopplung entsteht, konnte ich beim gewollten Versuch nicht wirklich herausfinden. Dennoch möchte ich das Problem nicht unerwähnt lassen.

Zur Beruhigung nach diesem Schock habe ich mich erstmal mit OnePlus' Zen-Mode beruhigt (kleiner Scherz). Dieser spielt auf Wunsch eines von fünf Szenarien ab, die Euch Geräusche einer schönen Umgebung aufs Ohr zaubern. Obwohl OnePlus diese Modi als "White-Noise" bezeichnet, gibt es klassisches White Noise leider nicht. Dennoch ein charmantes Feature, findet Ihr nicht auch?

Telefonie

Da die Gesprächsqualität sehr gut ist, hier noch kurz etwas zur Telefonie. Ich teste ständig Kopfhörer und bin inzwischen fast unverschämt darin, bei schlechter Qualität nicht aufs Handy zu wechseln. Dabei waren die OnePlus Buds Pro die bisher einzigen Kopfhörer, bei denen meine Gegenseiten die Klangqualität der Earbuds lobte. Auch ich habe meine Telefonpartner:innen stets gut verstanden. Echt gut!

tl;dr: Wieder ist es der fehlende Equalizer, der den Kopfhörern einen Strich durch die Rechnung macht. Auch wenn NextPit-Leser René H. in meinem Test der Beats Studio Buds zurecht auf Equalizer-Apps hinwies, sind integrierte Equalizer immer deutlich besser. Das ANC trifft für 150 Euro ein gutes Mittelmaß, Telefonieren macht mit den Earbuds hingegen richtig richtig Spaß!