Oppo Enco X2 im Test: Wenn Gutes noch besser wird

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der Oppo Enco X2 beträgt wahlweise in Schwarz oder Weiß 199 Euro. Inzwischen bekommt man sie aber auch teilweise schon für 175 Euro, wie beispielsweise bei Amazon. Wer es nicht ganz so eilig hat, sollte vielleicht auch noch die "Black Friday"-Deals abwarten. Durchaus möglich, dass es noch günstiger geht.

Bleibt also am Ende die Bluetooth-Lösung. Ich persönlich habe mich auf dem Weg zur Arbeit für Bose-QuietComfort entschieden. Wenn es aber etwas dezenter sein soll oder Sport betrieben wird, bleiben im Grunde nur In-Ear-Kopfhörer. Und hier scheinen die IP54-zertifizierten Oppo Enco X2 für jeden Musikgeschmack die richtige Wahl zu sein. Über die vielen Vorteile gleich mehr.

Haben die Enco X2 In-Ear-Kopfhörer von Oppo eine spezielle Zielgruppe? Ich denke eher nicht. Und das spricht wohl für die außerordentlich guten Klangqualitäten . Ein echter Audiophiler wird vermutlich zuhause seine Focal Grande Utopia oder etwas preiswerter, die Quadral Aurum Gamma Standlautsprecher befeuern. Doch was passiert unterwegs? Da soll es vermutlich ein Over-Ear-Kopfhörer sein, was angesichts mangelnder Audio-Klinkenbuchsen an unseren heutigen Smartphones auch nicht mehr so einfach ist (unabhängig vom 6,3 auf 3,5 mm adaptieren).

Design und Verarbeitung

Der seitliche Button steht nun nicht mehr hervor. / © NextPit

Die Oppo Enco X2 kommen entgegen ihren Vorgängern noch etwas dezenter daher. Das platt gedrückte eiförmige Lade-Case ist mit einem USB-Type-C-Port an der Unterseite versehen, kann aber auch über Wireless-Charging geladen werden. Auch die beiden LEDs befinden sich nun an anderen Stellen: Für die Kopfhörer-Anzeige innen und dem Ladezustand unten neben dem USB-Anschluss. Der etwas hervorstehende Connect-Button an der Seite gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Doch Dank Google Fast Pair benötigt man diesen im Grunde gar nicht mehr. Lade-Case mit den ladenden Kopfhören aufklappen und schon bekommt Ihr auf Euer Smartphone die Frage zur Kopplung. Klingt, als habe man sich hier von den Apple AirPods Pro inspirieren lassen.

Für jedes Ohr die richtige Größe. / © NextPit

Die In-Ear-Kopfhörer an sich wirken auf mich ein wenig filigraner und zierlicher als die Enco X. Dennoch sitzen sie mit ihren 4,7 Gramm pro Hörer sicher im Ohr – in meinem Fall sogar ohne eine alternative Größe an Silikon-Ohrstöpsel zu wählen. Auch beim intensiven Lauftraining oder Fitness halten die Enco X2 bei transpirierendem Innenohr sicher. Durch ihre gute Passform und dem überarbeiteten Active Noise Cancelling (ANC) ist der Nutzer – wenn gewünscht – auch gut vor lästigen Außengeräuschen geschützt. Doch dazu in der Kategorie "Klang und Active Noise Cancelling" mehr.

Auffällig der Buchstabe "R" und "L" am "Kopf" der In-Ears, welcher unmissverständlich zu verstehen geben möchte, in welches Ohr man gern gedrückt werden möchte. Einen großen Unterschied macht auch die Musik-Steuerung der X2 gegenüber dem typischen Tippen an den Hörern aus. Da es sich hier um die Premium-Ausführung handelt, realisiert in enger Zusammenarbeit mit dem dänischen Audio-Experten Dynaudio, wird man sich auch für eine weniger fehleranfällige Steuerung entschieden haben: dem sogenannten "Pinching". Und auch dem Thema widmen wir uns ausführlicher in der Kategorie "Bedienung und Software".

Dank dicker "L"-"R"-Markierung lassen sich die Kopfhörer nicht verwechseln. / © NextPit

Die Verarbeitung ist sowohl beim Kunststoff-Lade-Case als auch bei den Kopfhörern als sehr hochwertig zu bezeichnen. Besonders gut hat mir der Part zu den antibakteriellen Anti-Ohrenschmalz-Ohrstöpsel gefallen. Der Hersteller verspricht hier ein antibakterielles Design mit Ohrenschmalz-Prävention. Eine Wachsschutzschicht soll verhindern, dass Ohrenschmalz die Lautsprecherausgänge blockiert, wodurch die Ohrhörer leichter zu reinigen sind. Gleichzeitig soll eine antibakterielle Beschichtung mit anorganischen Ionen das Bakterienwachstum hemmen, wodurch sie bequem und sauber über lange Zeiträume zu tragen sind. Wisst Ihr Bescheid!