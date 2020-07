Oppo Find X2 Neo im Test: Premium-Handy mit Lücken im Datenblatt

Abschließendes Urteil

So ganz verstehe ich das Find X2 Neo auch nach einigen Gebrauchstagen noch immer nicht. Denn Oppos "mittelklassiges Oberklasse-Smartphone" steckt voller Widersprüche. Wichtige Features wie WiFi 6 oder eine IP-Zertifizierung fehlen dem Handy, finden sich aber in vielen günstigeren Modellen. Auf der anderen Seite hauen Euch 12 Gigabyte Arbeitsspeicher, das sehr gute OLED-Panel und der schöne Formfaktor von den Socken. Dazu zeigt sich das Find X2 Neo dank 5G-Unterstützung an anderer Stelle recht fortschrittlich.

Dem Find X2 Neo fehlt es an Alleinstellungsmerkmalen, alles wirkt ein wenig zusammengeklaut. Der gute Bildschirm samt abgerundeter Ecken erinnert an Samsung, Design und die hohe Verarbeitungsqualität ebenfalls. Das Array aus vier in einer Linie platzierten Kameras wirkt ebenfalls eher schlecht kopiert, als gut durchdacht. Dabei gibt es das Galaxy S20 von Samsung ebenfalls schon für Preise um 600 Euro. Warum sollt Ihr Euch da für die schlechtere Kopie entscheiden?

Somit hat es das Find X2 Neo aufgrund der starken Konkurrenz im Preisbereich um 600 Euro sehr schwer. Genau auf der Grenze zwischen Mittelklasse und Oberklasse gibt es das OnePlus 8. Hier gelingt der Spagat aus Top-Leistung und günstigem Preis dank aktuellerem Prozessor deutlich besser. Alternativ bietet Xiaomi mit dem Mi 10 Pro den Nachfolger seines Preis-Leistungs-Krachers ebenfalls in Deutschland an. Wer auf 5G verzichten kann und eher Wert auf eine gute Kamera legt, der kauft mit dem Huawei P30 Pro für 500 Euro zudem eines der besten Kamera-Smartphones der letzten Jahre. Hier stimmen neben Brennweitenbereich dann auch Zusatzfunktionen wie ein beeindruckender Nachtmodus.