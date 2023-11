Peloton Tread im Test: Es geht um das Benutzererlebnis!

Zu guter Letzt ist es nicht möglich, das Peloton Tread zusammenzuklappen. Das intelligente und schlanke Designkonzept, das dahintersteckt, lässt das nicht zu. Und da Ihr ein Team braucht, um diese hochmoderne Hardware zusammenzubauen, ist auch für den Ab- und Wiederaufbau Hilfe nötig. Letztendlich ist das zwar nicht so praktisch, aber aus Sicherheitsgründen notwendig.

Was die Sicherheit angeht, hat Peloton in der Vergangenheit aus Sicherheitsbedenken und Rückrufaktionen gelernt. Vor Beginn eines Kurses werden die Nutzer:innen daran erinnert, Haustiere und Kinder fernzuhalten und immer einen Sicherheitsschlüssel abzuziehen und an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn der Schlüssel abgezogen wird, zeigt das Tread eine rote Warnung an.

Ein wichtiger Tipp: Wählt vor dem Zusammenbau den richtigen Platz für Euer Laufband, denn es ist nicht einfach, es an einen anderen Ort zu bringen und erfordert mindestens zwei Personen. Peloton gibt an, dass das Tread zwei Meter Freiraum direkt hinter dem Gerät und 60 cm auf jeder Seite benötigt. Ihr könnt den Platz dahinter oder daneben, aber vor allem für Bootcamps und Bodenkurse nutzen.

Sie riefen mich an und vereinbarten einen einstündigen Termin. Ich habe meine Erfahrungen in Berlin gemacht, wo ich wohne, aber es lief nach dem Peloton-Protokoll ab, also sollte es in anderen Ländern nicht viel anders sein.

Meine Wohnung liegt im dritten Stock und hat keinen Aufzug. Als ich also feststellte, dass das Paket, das zu mir nach Hause geschickt wurde, 179 kg wiegt, war ich sehr erleichtert, als ich erfuhr, dass ein dritter Partner von Peloton das Paket für mich ausliefern und montieren würde .

Was das Display angeht, so ist es im Gegensatz zum Bike+ fixiert, um ein Wackeln zu vermeiden. Das kann bei Tread Bootcamps und anderen Workouts wie Yoga eine Herausforderung darstellen.

Was das Design angeht, so haben die Peloton-Ingenieure die Bildschirmsteuerung von Standard-Laufbändern durch zwei physische Tasten ersetzt. Mit ihnen ist es unglaublich einfach, die Geschwindigkeit (bis zu 20 km/h) und die Steigung (bis zu 12,5 Prozent) beim Gehen oder Laufen einzustellen.

Wie bereits erwähnt, steht das Gerät in meinem Wohnzimmer. Da ich in meiner Wohnung keine Outdoor-Schuhe trage, habe ich ein spezielles Paar Laufschuhe für den Tread. Ich glaube aber, dass es nicht schwer zu reinigen wäre, wenn man es mit Outdoor-Schuhen benutzen würde.

Das Peloton Tread zeichnet sich durch langlebige und benutzerfreundliche Materialien aus. Die robuste Plattform aus Carbonstahl ist mit einem Gürtel aus gewebtem Nylon und einer strukturierten PVC-Oberfläche kombiniert, die durch eine rote Mittellinie hervorgehoben wird. Der Handlauf aus Carbonstahl ist mit einer Soft-Touch-Beschichtung versehen. Außerdem gibt es eine gummierte Polycarbonat-Ablage, in der zwei Flaschen und andere Kleinigkeiten Platz finden.

Da meine Wohnung etwa 60 Quadratmeter groß ist, musste ich mich von einigen Möbeln trennen, um das Tread in meinem Wohnzimmer unterzubringen. Ich habe es nicht bereut, vor allem, weil die Hardware nicht so sperrig ist wie die meisten anderen Optionen, die es da draußen gibt. Sie passt zu meinem Lebensstil, sodass ich nicht verlegen bin, wenn Freunde zu Besuch kommen. Das heißt, wo ich früher eine Couch hatte, habe ich jetzt ein Laufband.

In diesem Stadium meines Lebens bin ich eher ein Indoor-Typ – vor allem im Herbst und Winter. Ich hatte schon sehnsüchtig auf ein Spinning-Gerät wie das Peloton Bike+ gewartet, das wir Anfang des Jahres getestet haben. Dafür gibt es zwei Gründe: Es nimmt nicht viel Platz weg und ist leiser für die Nachbarn unten. Nun, das ist nicht passiert, ich habe mir ein Laufband zugelegt.

Ich bin zwar kein Sportler, aber ich laufe regelmäßig, entweder im Fitnessstudio oder im Freien. Mein erster Bezugspunkt waren die Standardgeräte im Fitnessstudio, wie die Precor-Laufbänder. Als ich das Peloton Tread zum ersten Mal sah, fielen mir sein schlankes Design und die benutzerfreundlichen Bedienelemente auf. Es ist wirklich das Gegenteil von einem typischen Laufband in einem Fitnessstudio. .

Workouts und Tracking

Nach der Hardware kommen wir zur Software: Der Bildschirm ist der Ort, an dem die Magie lebendig wird . Ja, Ihr könnt nur den Just Run-Modus ohne ein Abonnement nutzen. Das würde aber am Thema vorbeigehen, denn Peloton ist nicht nur ein Hardware-Hersteller, sondern ein umfassender Fitness-Service.

Pro

Vielseitige Workout-Optionen

Hervorragendes Trainerteam

Just Run-Modus an Bord

Das Peloton-Ökosystem ist offen

Contra

Der Unterhaltungsmodus ist immer noch nur eine Beta-Version

Die Benutzeroberfläche der Peloton-Sitzungen ist übersichtlich und konzentriert sich auf die Interaktion zwischen euch und den Trainern. / © nextpit

Peloton hat sicherlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und schlägt jetzt einen anderen Kurs ein. Einst für sein extrem geschlossenes Ökosystem kritisiert, haben die Nutzer jetzt mehr Kontrolle über die Hardware, für deren Betrieb kein kostenpflichtiges Abonnement mehr erforderlich ist, sondern nur noch ein Konto. Außerdem bietet Peloton jetzt eine kostenlose Version seiner Fitness-App mit einer begrenzten Anzahl an kostenlosen Kursen an.

Der Wandel machte sich bemerkbar, als Barry McCarthy im Jahr 2022 die Rolle des Geschäftsführers von Peloton übernahm. Der Fokus lag zunehmend auf dem Nutzererlebnis. Wenn man bedenkt, dass McCarthy aus dem Abo-Geschäft kommt und bei großen Unternehmen wie Netflix und Spotify gearbeitet hat, ist es leicht zu erkennen, woher diese Richtung kommt, oder?

Die Peloton-Trainer sind das Herzstück des Erlebnisses. Dazu gehören ehemalige Fußballspieler, DJs, Yoga-Influencer und sogar Ärzte, die ihre Arbeit im Krankenhaus aufgegeben haben, um auf den Peloton-Bildschirmen für die Gesundheitsvorsorge zu werben. Neben den Workouts stehen den Nutzern auch kuratierte Musik-Playlists und eines der wohl vielfältigsten Teams von Fitnesstrainern zur Verfügung, die ein Unternehmen je zusammengestellt hat. Für mich ist es offensichtlich, dass der Fitness+ Dienst von Apple vom Peloton-Modell inspiriert wurde.

Weiterhin verfügt Peloton über eine engagierte Community, die mir zunehmend den Eindruck vermittelt, dass Peloton sich zu einer Lifestyle-Entscheidung entwickelt hat – im Guten wie im Schlechten.

Abgesehen davon ist die Benutzeroberfläche (UI) von Tread gut gestaltet und intuitiv. Der Algorithmus des Unternehmens neigt dazu, mehr von dem zu fördern, was Ihr mögt, was in manchen Fällen ein Segen und in anderen ein Fluch sein kann. Ich persönlich schätze es, dass es Zeit spart, aber aus der Sicht des Verhaltens kann es auch eintönig werden. Letztendlich geht es darum, Inhalte zu konsumieren.

Das Tread-Portfolio ist riesig. Ihr könnt in einer Vielzahl von Kursen gehen, joggen oder laufen: Outdoor, Indoor, gemischte Kurse, Anfänger- bis HIIT-Kurse, aufgezeichnete oder Live-Kurse, Bootcamps und mehr. Ich habe verschiedene Trainer ausprobiert, aber am Ende habe ich einige von ihnen bevorzugt. In den letzten drei Monaten habe ich mehr Kurse mit Selena Samuela besucht als mit jeder anderen Person im Peloton-Team. Unsere Stile passten zusammen.

Um Euer Erlebnis noch weiter zu personalisieren, gibt es ein Filtersystem. Damit könnt Ihr die Länge des Kurses, den Kursleiter, die Art der Musik und sogar, ob Ihr Untertitel wollt, auswählen – eine wichtige Funktion für Barrierefreiheit.

Wenn Ihr Euch für einen Kurs entschieden habt, seht Ihr Details wie den Kursplan, die Titel der kuratierten Wiedergabelisten, die anvisierten In-Ear-Kopfhörer, wie die zuletzt getesteten Huawei FreeBuds Pro 3 anschließen, um ein noch intensiveres Klangerlebnis zu haben.

Außerdem könnt Ihr eine Smartwatch oder einen Brustgurt anschließen, um Eure Herzfrequenz und andere Vitalwerte genauer zu überwachen. Ich habe connect mit meiner Apple Watch 9 über die "Apple GymKit"-Unterstützung genutzt.

Jede Klasse bietet eine Vorschau auf die Trainingseinheit, z. B. die Playlist und die Neigung. © nextpit Sie können die Tablet-Lautsprecher verwenden oder Ihre kabellosen Ohrhörer an Ihr Peloton Tread anschließen. © nextpit Sie können auch Ihre Smartwatch oder Ihren Brustgurt mit Ihrem Peloton Tread verbinden. © nextpit Ein direkter Überblick über den Laufkurs von Selena Samuela: "Stay Strong!" © nextpit Peloton bietet eine Reihe von wichtigen Funktionen und Bedienelementen direkt auf dem Display an, und die Bestenliste kann sehr überzeugend sein. © nextpit Die Benutzeroberfläche der Peloton-Sitzungen ist übersichtlich und konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Ihnen und den Trainern. © nextpit Am Ende eines jeden Trainings können Sie Daten zu Ihrer Sitzung abrufen, z. B. die Körperaktivität. © nextpit

Bevor Ihr mit Eurem Training beginnt, könnt Ihr die Steigung so einstellen, dass sie sich automatisch an die Einstellungen des Trainers anpasst. Das bedeutet, dass Ihr Euch auf Euer Training konzentrieren könnt, ohne an den Reglern herumzufummeln. Aus Sicherheitsgründen lässt sich die Geschwindigkeit jedoch nicht auf die gleiche Weise synchronisieren.

Im Video unten seht Ihr, wie die Informationen während eines Lauftrainings angezeigt werden. Auf der rechten Seite befindet sich die Bestenliste, die besonders motivierend sein kann, wenn Ihr wettbewerbsorientiert seid. Ihr könnt Euch mit anderen in der Community messen, aber auch Euch selbst herausfordern. Wenn die Bestenliste nicht Euer Ding ist, könnt Ihr sie ganz einfach ausblenden.

Unten gibt es ein Band mit Statistiken zu Eurem Training, das Ihr ausblenden könnt, wenn Ihr wollt. Oben seht Ihr den Trainingsverlauf, den Ihr ebenfalls ausblenden könnt. Auf der linken Seite könnt Ihr Eure Herzfrequenz überwachen, wenn ein Tracker mit Eurem Tread verbunden ist. Außerdem seht Ihr den aktuell gespielten Musiktitel und Euren Feed, in dem Ihr benachrichtigt werdet, wenn Euch jemand ein High-Five gibt.

Peloton ist eine geschlossene Plattform, die normalerweise nur eigene Inhalte zulässt. Über eine Beta-Funktion namens "Entertainment" konnte ich jedoch mein Netflix-Konto verknüpfen und problemlos Sendungen beim Gehen, Joggen oder Laufen streamen. Ich persönlich ziehe es vor, mich während des Trainings uneingeschränkt zu konzentrieren, aber ich kann verstehen, warum andere diese Funktion genießen könnten.

Auf meinem Tread konnte ich auch ein Disney+ Konto einbinden. Einige Nutzer sagen, dass sie auch YouTube hinzugefügt haben. Ich habe Peloton nach dieser "Entertainment"-Funktion gefragt und sie haben mir gesagt, dass sie sich mit ihrem Team abstimmen und später weitere Details bekannt geben werden. Gegenwärtig ist die Funktion noch in der Beta-Phase, was bedeutet, dass einige Leute sie sehen können, andere aber nicht.

Zurzeit könnt Ihr auch Eure Apple Music- und Spotify-Konten verknüpfen, um Eure Lieblingsplaylists während des Trainings zu hören. Für passionierte Läufer gibt es eine Option, mit der Ihr Euer Strava-Konto verknüpfen könnt, um Eure Laufmeilensteine öffentlich zu teilen.