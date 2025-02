Kaffee ist Euer Lebenselixier? Dann ab zu Amazon. Der Versandhändler hat derzeit einen hochwertigen Kaffeevollautomat von Philips so günstig wie selten auf Lager. Mit einem Keramikmahlwerk, Latte Go und Touchscreen dürfte jedem Kaffee-Fan das Herz höher schlagen. Wir verraten Euch, was die Maschine sonst noch bietet und vor allem, wie viel Ihr für kurze Zeit spart.