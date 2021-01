Preissenkung beim Galaxy S21: Eine riskante, aber sinnvolle Wette?

Das Samsung Galaxy S21 ist am vergangenen Donnerstag, dem 14. Januar, offiziell vorgestellt worden und überraschend günstiger als das Samsung Galaxy S20 aus dem letzten Jahr. Eine doch eher seltene Entscheidung des südkoreanischen Riesen, die allerdings einen mehr als interessanten Trend auf dem High-End-Smartphone-Markt einleiten, beziehungsweise bestärken, könnte.

Hat Samsung es endlich satt, mich meckern, jammern und wimmern zu hören wie ein verwöhntes Kind? Nein. Es ist ihnen sicher egal und damit sollen sie auch Recht haben! Aber zumindest eine meiner Beschwerden, die ich in meinem Artikel vor dem Erscheinen des Galaxy S21 geäußert habe, ist beantwortet worden.

Denn die Modelle Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra sind in der Tat günstiger als das Samsung Galaxy S20 5G (1009 Euro), S20+ 5G (1109 Euro) und S20 Ultra 5G (1359 Euro) zu ihrer Einführung im vergangenen Jahr. Zumal die diesjährigen S21 standardmäßig alle 5G-kompatibel sind, während Samsung seinerzeit einen Aufschlag von 100 Euro für die 5G-Versionen seiner Flaggschiff-Modelle verlangt hat.

Besonders interessant: Die Preissenkung beim Basismodell, dem Galaxy S21, das Samsungs Einstiegs-Topmodell ist, lässt auf eine Umkehr der Strategie des Herstellers im Flaggschiffmarkt hoffen.

Fokus auf das Basismodell

Noch vor dem "Galaxy Unpacked"-Event am Donnerstag berichtete das seriöse südkoreanische Tech-Magazin "ET News", dass Samsung den Großteil seiner Produktion auf das Basisgerät Galaxy S21 konzentrieren wird.

Laut ET News hofft Samsung nämlich, dass das Galaxy S21 das Modell mit den höchsten Absatzzahlen sein wird und plant angeblich, 60% seiner Produktionskapazität für das günstigere Flaggschiff bereitzustellen. Samsung würde auch den Preis dieses Modells auf 990.000 Won (ca. 745 Euro) senken, spekulierte das Magazin damals.

Eine Vorhersage, die sich sogar in Europa bewahrheitet hat und bei der man sich fragen kann, warum Samsung dieser Preissenkung zugestimmt hat. Hat der Hersteller erkannt, dass das Anbieten immer teurerer Smartphones keine Strategie ist, die von dem Verbrauchern unterstützt oder weiterhin toleriert wird? Oder wollte der südkoreanische Riese im Geiste der Barmherzigkeit und bedingungsloser Großzügigkeit seine wunderbaren Innovationen und sein Know-How mit so vielen Menschen wie möglich teilen?

Das Basisgerät Samsung Galaxy S21 ist das günstigste 5G-Flaggschiff des Herstellers. / © Samsung

Ah, ich wusste immer, dass ich eine Zukunft in der Stand-Up-Comedy habe, wenn es mit dem Technikjournalismus doch irgendwann nicht mehr klappt. Aber im Ernst: Samsung bringt sein Galaxy S21 genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt. Es ist das erste 5G-Flaggschiff des Jahres und mit der (vorübergehenden?) Lücke, die Huawei hinterlassen hat, weiß Samsung, dass es alle Karten in der Hand hat, um das Tempo im High-End-Markt zu bestimmen.

Zumal Apple mit dem iPhone 12 mini einen Volltreffer gelandet hat, da das Handy, egal was die Kritiker sagen, den Vorteil hat, trotz der Umstellung auf 5G nicht teurer geworden zu sein als die Vorgängergeneration. Eine solche Preiserhöhung ist allerdings nicht unüblich, denn die meisten Android-Hersteller mussten Ihre Smartphone-Preise anheben, da Qualcomm mit seinen neuen, teureren, Snapdragon-Chips auf den Plan trat.

Vielleicht hat der Erfolg des Samsung Galaxy S20 FE, des bisher günstigsten Semi-Flaggschiffs oder Flaggschiffs lite, den Hersteller auf andere Gedanken gebracht, sodass die Verbraucher nun nach leistungsstarken Smartphones mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen? Aber das ist doch verrückt!

Weniger eine strategische Entscheidung, eher eine Notwendigkeit, die Preise neu zu justieren

Allerdings erfindet Samsung das Rad nicht neu. Dass bei jeder Flaggschiff-Reihe das Einstiegsmodell dasjenige ist, das sich am meisten verkauft, liegt auf der Hand. Es ist schließlich das billigste Modell.

Aber die Tatsache, dass das Samsung Galaxy S21 und S21+ fast identisch sind, sogar noch mehr als es das S20 und S20+ damals waren, ist ziemlich aufschlussreich. Ich überlasse es Euch, sich anhand der Vergleichstabelle meines Kollegen Ben zu vergewissern (über den Link am Anfang dieses Artikels), aber abgesehen vom verwendeten Material auf der Rückseite (Kunststoff beim S21, Glas beim S21+), den Abmessungen der Smartphones, der Größe des Bildschirms und des Akkus, unterscheidet diese beiden Modelle nichts voneinander.

Das Samsung Galaxy S21 und S21+ sind in jeder Hinsicht nahezu identisch. / © Samsung

Ihr könntet also sagen, dass die Tatsache, dass Samsung den S Pen für das Ultra-Modell reserviert, meiner brillanten Theorie widerspricht. Aber mal ehrlich: Ist ein Plastik-Stylus, der sich nicht mit Bluetooth verbindet, keinen internen Steckplatz im Smartphone hat und über keine Tasten und Gestenfunktionen verfügt, wirklich ein "Killer-Feature", dessen Exklusivität Samsung-Fans dazu bewegen wird, sich für das Galaxy S21 Ultra zu entscheiden?

Nun, es ist wahr, das Samsung Galaxy S21 Ultra behält andere interessantere Exklusivitäten wie die WQHD+ Auflösung seines Bildschirms, einen 108-MP-Hauptsensor (im Vergleich zu 12 MP bei den anderen beiden Modellen), ein zusätzliches Teleobjektiv und seinen 100-fachen Zoom (30-fach bei den anderen Modellen).

Aber dennoch, das stellt mein Argument in keiner Weise in Frage. Dennoch gibt es einen klaren Durchbruch im Galaxy S21 Lineup. Auf der einen Seite das S21 und S21+, günstiger, und auf der anderen Seite das S21 Ultra, immer noch so hochwertig und elitär (aber trotz allem immer noch günstiger als das S20 Ultra).

Diese Aufteilung ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass Samsung beim S21 und S21+ auf die gebogenen Bildschirme verzichtet und gleichzeitig den verfügbaren Arbeitsspeicher von 12 auf 8 GB gesenkt hat. Anstatt alle seine Flaggschiffe aufzuboosten und überteuerte Datenblätter in seinem gesamten High-End-Katalog anzubieten, hat Samsung es dieses Jahr vorgezogen, die Balance-Karte zu spielen.

Konkret: Für Kunden, die es sich leisten können und auf das High-End der Oberklasse schwören, setzt Samsung auf sein Galaxy S21 Ultra. Das letzte der Flaggschiffe, sozusagen. Und für den Rest, für die "Masse", also die Käuferschicht, die Samsung am meisten Einnahmen beschert und die der Hersteller viel mehr verführen muss als seine wenigen reichen Anhänger, sind das Galaxy S21 und S21+ ein zugänglicherer Einstieg in den High-End-Katalog.

Wenn ich Sie wirklich provozieren wollte, würde ich sagen, dass es sich um eine Strategie handelt, die dem Ansatz von Apple mit dem iPhone 12 Mini sehr ähnlich ist. Aber wie bei Apple stellt sich dann die Frage, ob die Kompromisse, die nötig sind, um günstigere Preise anbieten zu können, nicht das "Premium-Benutzererlebnis" opfern, das man von einem Flaggschiff erwartet.

Meiner Meinung nach ist dies nicht der Fall. Aber Samsung hat die Messlatte mit seinen Galaxy S20s im letzten Jahr wohl oder übel sehr hoch gelegt. Der kleinste Kompromiss beim Galaxy S21 läuft in diesem Jahr Gefahr, als kaum verzeihliches Downgrade gesehen zu werden. Aber diese Frage ist für Tester und Anwender schwer zu beantworten. Und ich persönlich begrüße diese riskante Entscheidung von Samsung.

Was haltet Ihr davon? Steht Ihr der Preissenkung des Samsung Galaxy S21 positiv gegenüber? Glaubt Ihr, dass dies eine bewusste Entscheidung von Samsung ist, um seine Flaggschiffe leichter zugänglich zu machen? Ist das Samsung Galaxy S21 in der Grundausstattung auf dem Papier konkurrenzfähig mit dem Ultra-Modell? Ist es Eurer Meinung nach ein "würdiges" Flaggschiff? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!