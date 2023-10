Prime-Day-Hammer: Bose-Kopfhörer mit mehr als 100-Euro-Rabatt!

Heute geht es in die heiße Phase des Amazon Prime Days und uns dürften viele Tech-Deals erwarten. Mit den Bose QuietComfort Earbuds II haben wir bereits am Morgen ein wirklich spannendes Prime-Angebot. Denn die In-Ear-Kopfhörer kosten Euch bei Amazon gerade mehr als 100 Euro weniger.

Legt Ihr großen Wert auf gute Qualität bei Euren Kopfhörern, seid Ihr sicherlich schon in den Genuss, der ein oder anderen Bose-Geräte gekommen. Allerdings sind diese häufig mit einem entsprechenden Preisschild behaftet, vor allem dann, wenn Ihr die neusten Kopfhörer möchtet. Am Prime Day gibt es allerdings die Bose QuietComfort Earbuds II im Top-Deal für gerade einmal 189,95 Euro und sind somit 110 Euro günstiger, als die UVP vorgibt.

Affiliate Angebot Bose QuietComfort Earbuds II In-Ear-Kopfhörer | Bluetooth | ausgezeichnetes ANC | kraftvoller Sound | Zusätzliche Ohreinsätze

Die In-Ear-Kopfhörer setzen auf die typische Bose-Qualität und so erwartet Euch wirklich ausgezeichnetes ANC, das die meisten störenden Geräusche von Euch abschottet. Doch auch der Aware-Modus ist gut durchdacht und pegelt übermäßige Umgebungsgeräusche herunter, damit Ihr sie beiläufig wahrnehmen könnt. Der Sound kann sich ebenfalls sehen lassen, denn mit kleineren Justierungen im Equalizer der Kopfhörer-App dringt der Bass ordentlich durch und die Höhen klingen sehr fein. Lediglich bei der Akkulaufzeit lässt sich der Hersteller noch etwas Luft nach oben.

Wie gut ist das Bose-Angebot am Prime Day wirklich?

Mit 189,95 Euro zahlt Ihr so wenig wie nie zuvor. Allerdings ist ein direkter Preisvergleich etwas schwer. Denn auf der Preisvergleichsplattform "idealo" ist lediglich ein anderer Händler gelistet und dieser verlangt satte 275 Euro. Dementsprechend handelt es sich beim Prime-Day-Deal ohnehin um den derzeitig besten Preis.

Die QuietComfort Earbuds 2 von Bose sitzen wirklich bequem im Ohr. / © NextPit

In der Vergangenheit zeigt sich, dass es immer wieder mal Angebot für 199,95 Euro gab. Allerdings sind das häufig Ausreißer und in der Regel zahlt Ihr 210 Euro und mehr für die Kopfhörer. Das Angebot ist also preislich wirklich interessant, falls Ihr Wert auf gute Qualität des Sounds legt und es Euch nichts ausmacht, die Kopfhörer einmal häufiger aufzuladen, als vergleichbare Modelle.

Ist Euch die Farbe Schwarz zu langweilig, könnt Ihr Euch die Bose QuietComfort II auch in Weiß* kaufen. Hier zahlt Ihr allerdings noch einmal 10 Euro mehr. Seid Ihr zudem keine Fans von In-Ears, gibt es die Bose QuietComfort 45* ebenfalls am Prime Day günstiger. Für die Over-Ear-Kopfhörer verlangt der Händler allerdings 194 Euro. was im direkten Preisvergleich einer Preisersparnis von 15 Euro entspricht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr eher Fans von In-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!