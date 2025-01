Qualcomm knackte 2024 nach vielen Versuchen endlich den "Windows on ARM"-Markt. Nachdem das Unternehmen die Snapdragon-X-Familie auf die Mittelklasse ausweitete, nimmt man 2025 den Anlauf, den Mainstream zu erreichen. Der neue Snapdragon-X-Chip soll das hart umkämpfte Windows-Einstiegssegment bekämpfen und zielt nicht nur auf Laptops, sondern auch auf Desktop-PCs im Bereich von 600 Euro ab.

Die heute auf der CES 2025 vorgestellte neue Snapdragon-X-Plattform ist Teil einer Reihe von KI-bezogenen Ankündigungen des Chipdesigners.

Chips der Snapdragon-X-Familie Familie Modell Oryon Kerne Cache Maximaler Dual-Core-Boost GPU TFLOPS X Elite X1E-00-1DE 12 @ 3,8 GHz 42 MB 4,3 GHz 4.6 X1E-84-100 12 @ 3,8 GHz 42 MB 4,2 GHz 4.6 X1E-80-100 12 @ 3,4 GHz 42 MB 4,0 GHz 3.8 X1E-78-100 12 @ 3,4 GHz 42 MB k.A. 3.8 X Plus X1P-66-100 10 @ 3,4 GHz 42 MB (4,0 GHz Einzelkern-Boost) 3.8 X1P-64-100 10 @ 3,4 GHz 42 MB k.A. 3.8 X1P-46-100 8 @ 3.4GHz 30 MB (4,0 GHz Einzelkernverstärkung) 2.1 X1P-42-100 8 @ 3,2 GHz 30 MB (3,4 GHz Einzelkernverstärkung) 1.7 X X1-26-100 8 @ 3,0 GHz 30 MB k.A. 1.7

Für den Snapdragon-X-Prozessor der Einstiegsklasse hat Qualcomm große Verbesserungen gegenüber einem Intel-Prozessor der vorherigen Generation angepriesen, aber keine Vergleiche mit den Intel-Core- oder AMD-Ryzen-Chips der neuesten Generation vorgelegt.

Trotzdem können wir die gleiche gute Energieeffizienz wie bei den höherwertigen ARM-Chips erwarten, allerdings mit geringeren Leistungswerten bei CPU und GPU. Der Snapdragon-Einstiegsprozessor verfügt über das gleiche 8-Kern-Layout wie die auf der IFA 2024 vorgestellten X-Plus-Modelle, allerdings mit einer niedrigeren Taktrate und ohne Frequenzerhöhung für Single-Core-Aufgaben.

Snapdragon X Prozessoren: X Plus, X Elite und X. / © Qualcomm

Die GPU-Leistung liegt bei 1,7 TFLOPS und damit auf demselben Niveau wie der niedrigere Snapdragon-X-Plus-Chip. Was in der gesamten Snapdragon Windows-Familie gleich ist, ist die Leistung von 45 TFLOPS für KI-Aufgaben, um das "Copilot+"-Branding von Microsoft zu erhalten.

Qualcomm hebt hervor, dass mehr als 50 Apps durch die integrierte NPU (neuronale Prozessoreinheit) beschleunigt werden, darunter professionelle Tools für die Erstellung von Inhalten sowie Apps, die ausschließlich mit der in den Snapdragon-Chips verwendeten Hexagon-NPU kompatibel sind.

Die traditionelle "Bento Box"-Funktionsübersicht für den Snapdragon X. / © Qualcomm

Zum ersten Mal kündigte Qualcomm an, dass die Snapdragon-X-Familie auch Desktop-PCs antreiben wird -– vorausgesetzt, Ihr ignoriert das stornierte Entwicklungskit. Erwartet, dass ARM-basierte Geräte den Mini-PC-NUC-Markt erobern werden.

Qualcomm verspricht, dass die ersten Laptops und Desktops mit dem neuen Prozessor "Anfang 2025" von Marken wie Dell und Lenovo auf den Markt kommen.

KI überall

Neben PCs hat Qualcomm auch eine Reihe von Ankündigungen für andere Sparten gemacht, darunter Autos, Smart Home und Unternehmen. Ein Zeichen dafür, dass der Haupttrend 2024 noch lange nicht an Fahrt verliert, sehen wir daran, dass sie alle mit KI zu tun haben.

Für seine Digital-Chassis-Plattform für vernetzte Fahrzeuge und Fahrerassistenz (ADAS) kündigte Qualcomm Partnerschaften mit Alpine, Amazon, Leapmotor, Hyundai Mobis, Royal Enfield und Sony Honda Mobility an und erweiterte die Plattform auf Motorräder. Auf der CES stellte das Unternehmen außerdem seine neueste, gemeinsam mit BMW entwickelte Technologie für selbstfahrende Autos vor.

Im eigenen Land deutete Qualcomm an, dass es in den Markt für Smart-TVs einsteigen will, der derzeit von seinem taiwanesischen Konkurrenten MediaTek beherrscht wird. Mit ähnlichen Prozessorblöcken wie die mobilen Snapdragon-Chips verspricht die QCS8550-Plattform KI-Verarbeitung und schnelle Konnektivität für Fernsehgeräte, einschließlich Unterstützung für den AV1-Codec.

Das Unternehmen positioniert seine Prozessoren auch für andere Smart-Home-Anwendungen, wie z. B. KI-Chatbots auf dem Gerät, KI-Verbesserungen für die Bild- oder Videodarstellung und noch mehr vernetzte Geräte (hoffen wir nur, dass die Unternehmen sie nicht nutzen, um uns mit Werbung zuzuballern).

Was haltet Ihr von den Ankündigungen von Qualcomm? Seid Ihr von der KI-Marketingmaschine überzeugt oder seid Ihr immer noch skeptisch, was die realen Anwendungen angeht?