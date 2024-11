Die Anpassungsmöglichkeiten sind allerdings äußerst begrenzt: Beim Kauf entscheidet Ihr Euch zwischen sieben Größenvarianten. In Größe M präsentiert sich die Brille mit folgenden Maßen: 13,2 cm Abstand zwischen den Scharnieren, 4,3 cm Glashöhe und 15 cm Bügellänge. Passt diese Konfiguration zur individuellen Kopfform, liegt die Brille angenehm. Mit einem Gewicht von etwa 50 Gramm bleibt sie auch während längerer Tragezeiten so leicht wie klassische Sonnenbrillen mit dickeren Kunststoffgestellen.

Die Steuerung erfolgt über zwei Bedienelemente am rechten Brillenbügel: Ein klassischer Druckknopf zum Auslösen von Foto- und Videoaufnahmen sowie eine berührungsempfindliche Fläche zur Lautstärkenregulierung. Um Transparenz zu gewährleisten, signalisiert eine dezente weiße LED an der Frontseite die aktive Kamerafunktion – allerdings so zurückhaltend, dass sie den meisten Beobachtern nur bei genauem Hinsehen auffallen wird.

Die integrierten Lautsprecher liefern einen durchaus ansprechenden Klangeindruck. Der Sound präsentiert sich ausgewogen, wenn auch mit Potenzial für kraftvollere Bässe. Als Ersatz für Kopfhörer eignet sich die Brille durchaus - allerdings nur unter optimalen Bedingungen. In ruhigen Umgebungen überzeugt die Audioqualität, während in lauten Umfeldern Nebengeräusche den Klang schnell überlagern und die Hörqualität beeinträchtigen.

Ray-Ban Meta Headliner: Akku

Die Zielgruppe der Brille orientiert sich eher an Mode- als an Technikinteressierten, was sich in den Details widerspiegelt. Die Brille wird in einer optisch ansprechenden, robusten Hülle geliefert, die nicht nur Schutz bietet, sondern gleichzeitig als Ladestation und zusätzlicher Akku fungiert.

Die Hülle schützt nicht nur die Brille, sondern dient auch als Ladestation. © inside digital

Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse in der schlanken Brille sind die Akkulaufzeiten natürlich eingeschränkt. Bei Videoaufnahmen zeigt sich dies deutlich: Nach 26 einminütigen Videos – was mit kurzen Unterbrechungen etwa einer halben Stunde Nutzung entspricht – weist der Akku noch 50 Prozent Ladung auf.

Auch beim Musikhören relativiert sich die von Meta prognostizierte Nutzungsdauer von vier Stunden. Nach einer Stunde Spotify-Nutzung zeigt die App noch 63 Prozent Akkuladung an.