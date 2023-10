Ray-Ban Meta Smartglasses im ersten Test: Kamera-Brille für Fans & Influencer

Vorläufiges Urteil

Ray-Ban und Meta präsentieren die Smartglasses der nächsten Generation. Links die Aufnahme-LED und rechts die 12-MP-Kamera. / © nextpit

Die Ray-Ban Meta Smartglasses sind mit ihrem Startpreis von 329 Euro kein Schnapper. Für den Preis bekommt man in der Regel auch schon Smart Glasses mit AR-Funktion. Allerdings kann man auch für eine Ray-Ban-Sonnenbrille mal auf die Rasche zwischen 100 und 200 Euro hinblättern.

Bleibt also erst einmal der Nutzen und Mehrwert der Brille an sich zu bewerten. Für die Meta-Brille spricht, dass sie mit Korrektionsgläser oder Sonnenschutzgläser mit Sehkorrektur verwendet werden kann. Brillenträger sparen sich also ein optisch sichtbares Headset, In-Ear- oder andersgeartete Kopfhörer.

Gegen die smarte Brille spricht, dass von dem, was aus den Lautsprechern kommt, auch nebenstehende etwas haben. Auch die 12-MP-Kamera erstellt uns keine großartigen Fotos oder Videos. Mit einer Augmented-Reality-Funktion, die Google-Live-Übersetzungen oder eine Navigation mit eingeblendeten Symbolen darstellen könnte, würde ich die Brille ohne zu zucken weiterempfehlen. So kauft Euch die smarte Brille nur, wenn Ihr Euch ohnehin eine Ray-Ban-Brille zulegen wolltet und die Smart-Funktionen praktisch als "nice to have"-Goodie zusätzlich bekommt.