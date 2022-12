Die beste Standalone-VR-Brille finden: drei aktuelle Modelle im Vergleich

Bei der Kategorie Office sieht es schon ein wenig anders aus: Mit den Meta Horizon Workrooms könnt ihr nicht nur in großen oder kleinen Teams Meetings abhalten, sondern auch Präsentationen oder produktiv von jedem Ort der Welt aus an einem Whiteboard arbeiten. Viele Dokumente könnt ihr ebenfalls mit ins Meeting nehmen und auch teilen.

Bevor ich es zu kompliziert mache, indem ich über den Schliff, chromatische Aberration und der unterschiedliche Licht-Bündelungen philosophiere, mache ich es kurz und knapp: Pancake-Linsen bieten gegenüber den Fresnel-Linsen mehr Vorteile als Nachteile. Sie sind deutlich dünner und unterstützen so den Trend zu immer leichteren und unauffälligen Designs der VR-Brillen. So ist auch für Brillenträger eine Pancake-Linse immer vorteilhafter. Bislang wird für die Fertigung Kunststoff verwendet. Meta deutet aber an, dass die Pancake-Linsen aus Glas, beziehungsweise mit Glas-Anteilen gefertigt werden. Ein Antwort steht noch aus.

Doch auch die Standalone-VR-Brillen wie die Meta Quest 2 können auf Wunsch an den Gaming-Computer mit einem Link-Kabel angeschlossen werden. Der Vorteil: Nicht der im Headset verbaute Snapdragon X2(+) sorgt dann für die nötigte Performance, sondern die PC-Power. Das Ergebnis: Eine höhere Auflösung und Performance, als auch der Zugang zu den PC exklusiven VR-Spielen aus dem Steam- und Oculus-VR-Store. Der Nachteil: Mit einer Kabelverbindung seid Ihr auf einen Standort in der Nähe des Computers fixiert – unabhängig davon, dass in der Regel das Kabel im Spiel als störend empfunden wird.

Die ersten VR-Brillen wie die Oculus Rift oder die HTC Vive sind kabelgebundene VR-Brillen, welche einen Gaming-tauglichen PC benötigen. Auch aktuelle Modelle wie die HTC Vive 2 Pro, welche wir aktuell in der NextPit-Redaktion testen, sind auf eine Kabelverbindung angewiesen. Die Mindestanforderung an die Grafikkarte des PCs ist aktuell eine NVIDIA GeForce RTX 2060, beziehungsweise AMD Radeon RX 5700 oder besser.

Während sich diese Frage bei der Augmented Reality gar nicht erst stellt, da sie sich auf die mobile Anwendung konzentriert (populärstes Beispiel: Pokémon Go für das Smartphone), stellt sich die Frage bei der VR sehr wohl. Und obwohl sich dieser Beitrag auf Standalone-VR-Brillen fokussiert – also ohne eine Kabelverbindung – möchte man meinen würde sich die Frage auch hier erübrigen. Doch da auch unsere drei genannten Kandidaten kabelgebunden mit einem performanten PC betrieben werden können, will ich kurz etwas ausholen.

Fehlt nur noch die XR, also Extended Reality: Auch hier würde ich von einer Art Mixed Reality sprechen, wenngleich es eher die übergeordnete Bezeichnung der AR und MR ist. Apple hat diesen Begriff nun mit seiner geplanten Apple Glass und Reality-Pro-Brille wieder ins Gespräch gebracht. Manch einer unterscheidet die Begriffe aber auch gern durch die Menge an zusätzlichen hinzugefügten virtuellen Elementen, Grafiken oder "Hologrammen".

Bei der Mixed Reality deutet es der Name schon an: Sie vermischt die AR und VR auf gewisse Art und Weise. Dabei sollte man zwischen zwei Lösungsansätzen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es da etwa die sehr bekannte Microsoft HoloLens oder simple Head-up-Displays im Auto. Beide werden meiner Meinung nach fälschlicherweise als "gemischte Realität" bezeichnet. Den zweiten Ansatz stellt die jüngst von Facebook vorgestellte Meta Quest Pro dar.

Die VR – also virtuelle Realität – ist eine komplett eigene Welt, welche wie ein Computerspiel programmiert wurde und den Träger des Headsets von der Außenwelt komplett isoliert. Der Nutzer bewegt sich "direkt im Spiel" oder der entsprechend simulierten Welt. Sensoren und Kameras erkennen die Körperbewegungen und passen die optische Darstellung entsprechend an. Erste bekannte Hersteller sind HTC mit der Vive oder Oculus mit der Oculus Rift aus dem Jahre 2016 (Developer Kit 2014).

Und hier kommt natürlich auch das von Mark Zuckerberg hochgelobte Metaversum ins Spiel. Mit der Meta Quest Pro ist ja das Augen- und Gesichtstracking möglich und haucht eurem virtuellen Avatar eine Gesichtsmimik ein, welche einem Gespräch gleich mehr Leben verleiht.

Ausreichend Platz

Alle drei VR-Brillen verlangen bei der Ersteinrichtung neben der Bodenhöhe auch eine sogenannte "Guardian Line". Das ist die Fläche, welche Ihr in Zukunft als VR-Spielwiese verwenden solltet. Die Mindestgröße sollte 2 x 2 Meter betragen und nicht größer als 5 x 5 Meter sein. Stehen ein Fernseher oder andere leicht zerbrechliche Dinge im näheren Umfeld, räumt sie beiseite oder verkleinert die Fläche an dieser Stelle. Ich habe es bereits geschafft, beim VR-Tennisspiel mit ordentlich Schwung in meinen Smart TV zu schlagen. Alles gut gegangen, hätte aber auch anders ausgehen können.

Im sogenannten "Roomscale" kann man auch sein gesamtes Zimmer samt Couch, Tisch und anderen VR-Möbelstücken, Türen und Fenstern virtuell einzeichnen. Tatsächlich ist es auch möglich, die gesamte Wohnung virtuell zu kartografieren, doch dazu bedarf es eine App, welche nur via Sideload installiert werden kann, was aber in diesem Betrag dann doch der falsche Ort für eine Anleitung wäre.

Die Benutzeroberfläche und der richtige VR-Shop

Bei unseren drei präsentierten VR-Brillen kommt Android zum Einsatz. Die eine packt ähnlich wie beim Smartphone noch seine eigene Benutzeroberfläche oben drauf, doch am Ende ist es Android, mit all seinen Vorteilen – etwa der eben genannte Sideload.

Jeder Hersteller wie Vive, Oculus, Pico und Meta haben Ihren eigenen VR-App-Store. Preislich geht es pro VR-App bei 15 Euro los und endet in der Regel bei 20 Euro, in Ausnahmefällen auch 40 Euro. Da will natürlich überlegt sein, in welchen Shop man sein Geld auf lange Sicht investiert.

Doch wir haben bereits gelernt, das alle drei Standalone-Brillen via Kabel oder WLAN-Verbindung zum PC auch den Oculus- und Steam-VR-Shop unterstützen. Somit besteht beim Kauf in diesen beiden Stores so gut wie kein Risiko – außer, man will nicht ständig den Computer an den Start bringen, um mal schnell ein wenig VR zu zocken. Der Klassiker wäre hier Saber Beat, eines der beliebtesten Meta-VR-Spiele (nur für Meta-Brillen), welche es aktuell beim Kauf einer Meta Quest 2 kostenfrei (bis 31.12.22) dazu gibt.

Der Fairness halber sei noch erwähnt, dass das App-Angebot der beiden Meta-VR-Brillen deutlich größer ist, als es bei Pico der Fall ist (Stand Dezember 2022).

Was es sonst noch gibt

Abschließend möchte ich diesen Part der NextPit-Kaufberatung für Standalone-VR-Brillen noch mit ein zwei Hinweisen beenden. Beispielsweise wäre zu nennen, was es noch für Virtuell-Reality-Brillen gibt, beziehungsweise womit wir in naher Zukunft rechnen müssen. Zum einen ist Lenovo schon seit längerer Zeit auch in dem Bereich tätig, bietet aber seine Produkte, wie zuletzt die Lenovo VR 700 und die Lenovo ThinkReality VRX nur im Heimatland China an.

Die VR700 von Lenovo bietet eine Auflösung von bis zu 4K und 6DoF-Sensoren. / © Lenovo

Auch der VR-Pionier HTC Vive hat mit der HTC Focus 3 ebenfalls eine All-in-one-VR-Brille. Doch da der taiwanische Hersteller auf der kommenden CES 2023 in Las Vegas einen echten Konkurrenten zur Meta Quest 2 und Pico 4 präsentieren möchte, warten wir die paar Wochen noch ab.

Und auch Apple hat wohl eine Apple Glass oder Reality One, beziehungsweise Apple Reality Pro in der Mache. Hier gibt es ständige Patentanmeldungen, sodass die Vermutung nahe liegt, dass man bei dem gesamten Thema so langsam mitmischen will. Aber eilig hat man es in Cupertino bekanntermaßen nie.

Die besten Standalone-VR-Brillen der NextPit-Redaktion

Nachfolgend findet Ihr weitere Details zu den drei Standalone-VR-Brillen, die für die NextPit-Redaktion aktuell die vielversprechendsten Modelle darstellen.

Der Branchenführer: Meta Quest 2 (ehemals Oculus Quest Pro)

Die Meta Quest 2 (früher Oculus Quest 2) ist nun nach 2 Jahren auch in Deutschland erhältlich. / © NextPit

Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich die Oculus Quest als den Pionier der Standalone-VR-Brillen definiere. Der Nachfolger ist die im September 2020 präsentierte Oculus Quest 2, welche im Zuge des Facebook-Rebrandings dann ab Oktober 2021 als Meta Quest 2 verkauft wurde. Leider gab es die Brille anfangs nicht in Deutschland, da Facebook der Nutzung der VR-Brille ein Facebook-Konto zur Auflage gemacht hat, was deutsche Behörden weniger prickelnd fanden.

Zum entsprechenden Artikel: Meta Quest 2 und Meta Quest Pro ab sofort auch in Deutschland erhältlich

Inzwischen wurde diese Maßnahme abgeschafft, und alle Facebook-VR-Kunden benötigen nun "nur" noch ein Meta-Konto, können dieses aber mit Ihrem Facebook-Account koppeln. Die Meta Quest 2 ist somit seit dem 9. Dezember 2022 mit 128 GB internem Speicher für 449,99 Euro oder mit 256 GB Programmspeicher für 549,99 Euro im deutschen Facebook-Store erhältlich. Sie bietet für den Preis einen günstigen Einstieg und ein gutes Gesamtpaket. Schwachpunkt ist der verbaute 3.640-mAh-Akku, der – wenn überhaupt – nur für knapp zwei Stunden Spielvergnügen reicht. Auch die Passthrough-Kamera liefert als Einzige hier im Trio ein Schwarz-Weiß-Bild ab, was erschwerend auch noch leicht verschneit wirkt.

Dennoch – auf dem Gebiet der VR-App-Auswahl ist die Meta Quest 2 der Konkurrenz bei Pico weit überlegen. Aber auch sie kann mithilfe des Link-Kabels oder einer Air-Link-Verbindung mit einem PC verbunden werden, um auf das umfangreiche Angebot des Oculus- und Steam-VR-Stores zurückzugreifen. Ebenfalls ist die Meta Quest 2 die einzige VR-Brille in unserer Bestenliste, welche experimentell eine Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet, wenngleich auf Basis von Fresnel-Linsen. Schlussendlich ist sie aufgrund Ihrer Beständigkeit die beste Wahl. Zu beachten ist, dass auch hier bereits eine Meta Quest 3 in der Gerüchteküche aufgetaucht ist.

Die Preiswerteste: Pico 4 von ByteDance

Die Pico 4 von DreamDance bietet den günstigsten Preis und die beste Ausstattung! / © NextPit

Mit der Pico 4 Standalone-VR-Brille ist in Europa ein echter Neueinsteiger dazugestoßen. Hinter dem für 429 Euro (128 GB) oder 499 Euro (256 GB) erhältlichen All-in-One-Headset steht ByteDance. Korrekt – der chinesische Software-Gigant, bekannt für die Kurzvideo-App TikTok.

Pico wurde zwar als Tochterunternehmen erst im März 2015 gegründet, bietet aber insgesamt schon drei Standalone-VR-Brillen, welche bislang die Zielgruppe im Businessbereich sucht. Die Pico 4 ist also das vierte Modell und die erste Consumer-orientierte VR-Brille des chinesischen Unternehmens. Zu kaufen ist sie beispielsweise bei Amazon seit Ende September 2022.

Sie ist nicht nur besonders preiswert, sondern überbietet technisch gesehen das gesamte Konkurrenz-Angebot. Mit seinen zwei 2,56 Zoll großen LCD-Panels bietet das Headset mit 2.160 x 2.160 Pixel eine bessere Auflösung als die 1.800 Euro teure Meta Quest Pro. Die Displays können samt Pancake-Linsen elektrisch verstellt werden, um den Augenabstand (IPD) zu optimieren. Auch der 5.300 mAh starke Akku besitzt in unserem heutigen Angebot die größte Kapazität. Auch der Passthrough findet entgegen der Quest 2 in Farbe statt.

Der Nachteil ist, dass das App-Angebot zwar groß, aber nicht so groß wie bei Meta ist. Aber auch hier ist die Verbindung via Kabel oder WLAN zum PC möglich und damit der Zugriff auf den Steam- und Oculus-VR-Store gewährt. Damit könnt Ihr dann auch meine persönliche Empfehlung "Half-Life: Alyx" spielen. Aber Vorsicht – unterschätzt den Suchfaktor nicht! Ein weiterer, wenngleich zu vernachlässigender Nachteil: Die Pico 4 hat keinen Klinkenanschluss für einen separaten Kopfhörer. Das ist nicht allzu tragisch, da der Sound des Headsets ganz gut ist, aber wenn Ihr mehr Bass braucht, würden ein Bluetooth-Kopfhörer oder ein USB-Type-C-Adapter aushelfen.