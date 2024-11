Auch im Jahr 2024 heißt es wieder kräftig sparen. Der Black Friday steht bereits bei vielen Händlern in den Startlöchern und die ersten Angebote sind schon erhältlich. Natürlich darf hier auch der nextpit-Guide zum Spar-Event des Jahres nicht fehlen. Wir haben Euch eine Auswahl der besten Deals vorbereitet und verraten Euch zusätzlich unsere Tipps & Tricks, wie Ihr auf jeden Fall an Eure Schnäppchen kommt.

Der Black Friday ist längst kein einziger Tag im Jahr mehr. Es ist vielmehr die Black Week oder der Black November, die mittlerweile den Monat beherrschen. Dennoch zählt die vorweihnachtliche Rabattschlacht zu den umsatzstärksten Zeiten des Jahres und so bieten die meisten Händler hier auch echte Schnäppchen an. Doch nicht alle Angebote sind wirklich so gut, wie sie scheinen. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Black Friday zur Black Week wissen müsst.

Eine historische Einführung zum Black Friday sparen wir uns an dieser Stelle. Kurz gesagt, ranken sich viele Gerüchte um die Herkunft des Shopping-Events. Dennoch bleibt eins immer gleich: Am letzten Freitag im November ist der eigentliche Deal-Tag. Allerdings sind die Online-Shops in diesem Jahr ungeduldig. Denn bereits jetzt fluten zahlreiche Anbieter das Netz mit Ihren Angeboten und Rabatten.

Während wir 2023 erst montags mit Angeboten zugeschüttet worden sind, fängt es im Jahr 2024 noch früher an. Ab dem 22. November könnt Ihr Euch teilweise nie dagewesene Angebote sichern. Am 29. November findet dann noch einmal der Höhepunkt statt, der mit dem Cyber Monday am 02. Dezember endet. Ob wir im Jahr 2025 dann eventuell auf ein 14-Tages-Event stoßen, bleibt abzuwarten. Außerdem solltet Ihr, vor allem bei hohen Prozenten, besonders vorsichtig sein. Denn nicht alle Rabatte sind tatsächlich gut.

Was sind "echte" Angebote?

Bereits viele von Euch ahnen es, allerdings ist es traurige Realität: Händler sind nicht immer ehrlich! Nachdem Ihr diese schockierende Nachricht verdaut habt, gebe ich Euch auch die Gründe für diese Aussage. Ein Blick auf den Preisverlauf von verschiedenen Produkten zeigt, dass manche Geräte einige Wochen vor dem November einen echten Preisanstieg erfahren. Passend zum Black Friday sinken sie dann drastisch, wodurch der Anschein eines echten Deals erweckt wird, der gar keiner ist.

Ein Beispiel für ein aufgeblähtes Angebot: Im Juni ist der Preis konstant gefallen, bis er vor wenigen Wochen wieder deutlich stieg. / © idealo / nextpit

Hier spricht man auch von "aufgeblähten" Angeboten. Dies kommt auch dann vor, wenn Händler eine Prozentzahl angeben, diese sich jedoch auf die deutlich höhere UVP und nicht auf einen Vergleichspreis im Netz bezieht. Das ist zwar kein Phänomen, das nur am Black Friday auftritt, allerdings wird es hier noch deutlicher. Möchtet Ihr mehr zum Thema "aufgeblähte Preise" lesen, empfehle ich Euch den Artikel von meinem Kollegen Antoine.

Von "echten" Angeboten ist jedoch die Rede, wenn eben solche Methoden keine Anwendung finden. Und genau das versuchen wir bei nextpit für Euch zu gewährleisten. Sollte es sich um ein Angebot handeln, dass sich auf eine UVP bezieht, kennzeichnen wir das für Euch. Handelt es sich um einen Vergleichspreis, erfahrt Ihr es ebenfalls. Ob Ihr bei den Angeboten dann zuschlagt, bleibt letztendlich sowieso an Euch hängen. Preisvergleiche wie idealo können Euch also vor einer Kostenfalle schützen – Nutzt sie!

So findet Ihr die richtigen Schnäppchen

Mittlerweile findet Ihr unseren Survival-Guide an den wichtigsten Shopping-Events des Jahres. Sowohl am Prime Day, als auch am Black Friday, ist es wichtig, vorbereitet zu sparen. Denn nur so könnt Ihr tatsächliche Deals ergattern. Dementsprechend haben wir auch in diesem Jahr eine Liste mit Tipps & Tricks für Euch vorbereitet:

Die richtige Auswahl: Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur.

Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur. Wunschlisten erstellen: Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon könnt Ihr dies über den Wunschzettel tun. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. Zusätzlich könnt Ihr auch Listen auf anderen Seiten erstellen. Bei idealo handelt es sich um den "Merkzettel". So behaltet Ihr auch am Black Friday den Überblick.

Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon könnt Ihr dies über den Wunschzettel tun. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. Zusätzlich könnt Ihr auch Listen auf anderen Seiten erstellen. Bei idealo handelt es sich um den "Merkzettel". So behaltet Ihr auch am Black Friday den Überblick. Preisverläufe vorab checken: Soll es ein bestimmtes Produkt am Black Friday werden, schaut Euch unbedingt jetzt schon die Preisverläufe an. Auf idealo könnt Ihr bis zu ein Jahr rückverfolgen und Euch somit vor Augen führen, wie der Preis sich hier in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Möchtet Ihr bei Amazon shoppen, bietet sich das Tool "Keepa" an, mit dem Ihr direkt auf den Produktseiten sehen könnt, ob es Euren Wunschartikel bereits günstiger gab.

Soll es ein bestimmtes Produkt am Black Friday werden, schaut Euch unbedingt jetzt schon die Preisverläufe an. Auf idealo könnt Ihr bis zu ein Jahr rückverfolgen und Euch somit vor Augen führen, wie der Preis sich hier in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Möchtet Ihr bei Amazon shoppen, bietet sich das Tool "Keepa" an, mit dem Ihr direkt auf den Produktseiten sehen könnt, ob es Euren Wunschartikel bereits günstiger gab. Preiswecker einrichten: Auf Seiten wie MyDealz oder idealo könnt Ihr Euch sogenannte Preiswecker einrichten. Dabei handelt es sich um Benachrichtigungen, wenn eines Eurer Wunschprodukte oder eine bestimmte Artikelkategorie im Angebot ist.

Habt Ihr diese Schritte befolgt, seid Ihr bestens gewappnet für den Black Friday. An den Deal-Tagen selbst könnt Ihr allerdings noch ein paar Punkte befolgen, damit Ihr nicht zu viel ausgebt:

Nichts überstürzen: Habt Ihr ein vermeintliches gutes Produkt im Auge, kauft es nicht direkt. Bedenkt, dass der Black Friday eine Zeit lang läuft. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass populäre Produkte, wie die AirPods Pro, an diesem Tag noch einmal günstiger werden. Seid Ihr Euch jedoch sicher, dass Euch der Preis zusagt, solltet Ihr natürlich zuschlagen, damit Ihr ein eventuelles Top-Angebot nicht verpasst.

Habt Ihr ein vermeintliches gutes Produkt im Auge, kauft es nicht direkt. Bedenkt, dass der Black Friday eine Zeit lang läuft. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass populäre Produkte, wie die AirPods Pro, an diesem Tag noch einmal günstiger werden. Seid Ihr Euch jedoch sicher, dass Euch der Preis zusagt, solltet Ihr natürlich zuschlagen, damit Ihr ein eventuelles Top-Angebot nicht verpasst. nextpit verfolgen: Auch auf nextpit findet Ihr zahlreiche Deals. Wir präsentieren Euch hier bereits allerhand Tech-Deals aus allen Bereichen, bei denen Ihr eine tatsächliche Ersparnis erhaltet. Außerdem werden wir Euch am Black Friday mit allerhand Angeboten versorgen.

Auch auf nextpit findet Ihr zahlreiche Deals. Wir präsentieren Euch hier bereits allerhand Tech-Deals aus allen Bereichen, bei denen Ihr eine tatsächliche Ersparnis erhaltet. Außerdem werden wir Euch am Black Friday mit allerhand Angeboten versorgen. Vergleicht Preise aktiv: Ihr solltet Euch in Eurem Browser immer einen Tab aufheben, in dem Ihr eine Seite zum Preisvergleich offen habt. Beliebt sind hier vor allem idealo und Geizhals, denn dort findet Ihr direkt den aktuell besten Preis. Auch die App von idealo ist hier äußerst hilfreich, da Ihr mithilfe eines Fotos direkt checken könnt, ob das Angebot Sinn ergibt.

Ihr solltet Euch in Eurem Browser immer einen Tab aufheben, in dem Ihr eine Seite zum Preisvergleich offen habt. Beliebt sind hier vor allem idealo und Geizhals, denn dort findet Ihr direkt den aktuell besten Preis. Auch die App von idealo ist hier äußerst hilfreich, da Ihr mithilfe eines Fotos direkt checken könnt, ob das Angebot Sinn ergibt. Nicht ärgern: Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Viele Artikel sind nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Sind die Produkte in einem Shop ausverkauft, sind sie bei einem anderen Händler eventuell noch verfügbar. Ärgert Ihr Euch über ein verpasstes Angebot, entgeht Euch eventuell ein viel besseres. Also: Bewahrt einen kühlen Kopf.

Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Viele Artikel sind nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Sind die Produkte in einem Shop ausverkauft, sind sie bei einem anderen Händler eventuell noch verfügbar. Ärgert Ihr Euch über ein verpasstes Angebot, entgeht Euch eventuell ein viel besseres. Also: Bewahrt einen kühlen Kopf. Corporate Benefits, Shoop & Co.: Natürlich gibt es auch zahlreiche Portale, bei denen Ihr zusätzliche Rabatte erhaltet. Eines davon ist beispielsweise Corporate Benefits (CB). Hier erhaltet Ihr noch einmal zusätzliche Prozente, auf ohnehin schon günstigere Produkte. Allerdings müsst Ihr hierfür erst Accounts besitzen oder einer Einladung gefolgt sein. Habt Ihr Zugang zu diesen Angeboten, nutzt sie unbedingt.

Natürlich gibt es auch zahlreiche Portale, bei denen Ihr zusätzliche Rabatte erhaltet. Eines davon ist beispielsweise Corporate Benefits (CB). Hier erhaltet Ihr noch einmal zusätzliche Prozente, auf ohnehin schon günstigere Produkte. Allerdings müsst Ihr hierfür erst Accounts besitzen oder einer Einladung gefolgt sein. Habt Ihr Zugang zu diesen Angeboten, nutzt sie unbedingt. Bewertungen beachten: Viele Shops werben mit vermeintlich guten Bewertungen. Leider sind diese nicht immer zielführend oder sogar falsch. Das liegt daran, dass Händler die Bewertungen zusammenführen. Dadurch werden Bewertungen von anderen Modellen des Gerätes angezeigt und nur durch einen kleinen Hinweis markiert.

Viele Shops werben mit vermeintlich guten Bewertungen. Leider sind diese nicht immer zielführend oder sogar falsch. Das liegt daran, dass Händler die Bewertungen zusammenführen. Dadurch werden Bewertungen von anderen Modellen des Gerätes angezeigt und nur durch einen kleinen Hinweis markiert. Verfallt nicht der Kaufsucht: Auch dies sollte unbedingt erwähnt werden. Habt Ihr echte Schnäppchen im Warenkorb, kann es schnell passieren, dass Ihr mehr kauft, als Ihr eigentlich möchtet. Dadurch wird der Black Friday zu Eurem ganz persönlichen schwarzen Donnerstag und das Konto blutet. Setzt Euch ein Limit, um keinen unnötigen Krempel zu kaufen.

Diese Liste ist natürlich nicht vollständig. Es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie Ihr an die besten Angebote kommt. Ein weiteres ist beispielsweise der Black Friday Guide der Kollegen von inside digital. Hier findet Ihr weitere Anregungen, um sorglos durch den Deal-Wahnsinn zu kommen. Falls Ihr noch weitere Ideen habt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Einige Punkte in diesem Survival Guide kamen erst durch Eure Hilfe zustande.

Ein letzter Hinweis noch, der erst am vergangenen Prime Day aufkam: Einige Händler bieten eine verlängerte Rückgabefrist von Produkten an. Achtet also auch darauf, falls Ihr Euch bei einem Gerät unsicher seid. Zudem bietet Amazon wieder eine Rückerstattung an. Diese kommt dann zustande, wenn Ihr ein bestimmtes Produkt kauft, es jedoch innerhalb eines gewissen Zeitraums günstiger wird (bei Amazon selbst). Schreibt dazu unbedingt mit dem Kundensupport, sollte dieser Fall eintreffen.

Amazon Rückerstattungsrichtlinie bei Preisänderung / © Amazon

Die ersten Angebote der Black Week

In einem solchen Artikel dürfen Deals natürlich nicht fehlen. Passend dazu findet Ihr nachfolgend eine Auswahl unserer Artikel, bei denen Ihr unbedingt vorbeischauen solltet:

Diese Liste wird täglich wachsen. Schaut also unbedingt vorbei, um wirklich kein Angebot zu verpassen. Ohne weitere Worte zu verlieren, findet Ihr nachfolgend nun eine Auswahl der aktuell besten Angebote, die Ihr während der Black Week bekommt:

Affiliate Angebot Sony Playstation 5 Slim – Fortnite Edition

Affiliate Angebot LG OLED65C43LA OLED evo TV

Affiliate Angebot Dreame X40 Ultra

Affiliate Angebot Dreame L10s Ultra Gen 2

Affiliate Angebot Dreame H12 Pro

Affiliate Angebot Black Weeks bei Samsung

Affiliate Angebot Narwal Freo Z Ultra

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 FE Mit Speicherupgrade und Gutschein zum Sonderpreis direkt vom Hersteller!

Affiliate Angebot Cyberweek bei waipu.tv Direkt zur Übersicht von waipu.tv

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock 4.0 Starter-Kit

Affiliate Angebot Motorola Edge 50 Neo

Affiliate Angebot Amazfit Helio Ring

Affiliate Angebot Aqara Smart Lock U200

Affiliate Angebot Amazon Fire HD 8 Plus

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K (2023)

Affiliate Angebot Motorola Edge 50 Ultra

Affiliate Angebot Philips Sonicare 3100

Affiliate Angebot Philips Hue Starter-Kit

Affiliate Angebot Eleglide M2 E-Bike Extra sparen mit dem Code "ELEM2118"

Natürlich ist diese Liste noch lange nicht vollständig. Wir überarbeiten den Artikel regelmäßig, um Euch die besten Deals zu präsentieren. Schaut also unbedingt vorbei. Allerdings sind wir auch ein wenig auf Eure Hilfe angewiesen. Falls Ihr gute Angebote oder Aktionen findet, teilt sie uns unbedingt in den Kommentaren mit. Denn natürlich gibt es bei einer solchen Flut von Deals auch welche, die uns durch die Lappen gehen.

Was haltet Ihr vom Black Friday? Zählt Ihr zu den Leuten, die extra für dieses Event sparen? Habt Ihr eventuell Angebote, die uns noch fehlen? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!