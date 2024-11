Hersteller Oukitel bietet Euch am Black Friday einige spannende Aktionen. Neben Direktrabatten auf Powerstations und Solargeneratoren, könnt Ihr bis zu 150 Euro zusätzlich sparen, wenn Euer Einkaufswert einen bestimmten Wert übersteigt. Für die ganz Flinken gibt es zudem Flash-Sales, um noch mehr zu sparen.

Die Black Week ist seit einigen Tagen voll im Gange und immer mehr Angebote sprießen aus dem Boden. Auch bei Oukitel haben die fröhlichen Spar-Tage begonnen und so könnt Ihr Euch einige Angebote unter den Nagel reißen. So gibt es etwa 150 Euro Abzug im Warenkorb, wenn der Wert 2.000 Euro übersteigt. 100 Euro Rabatt gibt es bei einem Gesamtwert von 1.500 Euro. Außerdem warten verschiedene Überraschungen, wie gratis Solarpanels, auf Euch. Der Black Friday Sale von Oukitel* läuft noch bis zum 30. November.

Affiliate Angebot Black Friday bei Oukitel Sichert Euch Rabatte und gratis Zugaben!

Die Top-Deals von Oukitel

Oukitel P2001 Plus – Perfekt für den nächsten Camping-Urlaub

Die Oukitel P2001 Plus lädt auch, wenn der Strom ausgefallen sein sollte. / © Oukitel

Die Oukitel P2001 Plus bietet eine Gesamtleistung von 2.400 W, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Dank eines Ladeeinstellknopfes könnt Ihr die Leistung zwischen 400, 800, 1.200 und 1.800 W justieren. Darüber hinaus stehen Euch 14 Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung:

Vier AC-Steckdosen mit einer maximalen Gesamtleistung von 2.400 W

Vier USB-C-Anschlüsse mit PD-Funktion

Zwei USB-A-Anschlüsse

Einen 12-V-Zigarettenanschlüsse

Drei 12-V-DC-Ausgänge

Die Eingangsleistung der Powerstation liegt bei satten 1.800 W und die Batteriekapazität beträgt 2.048 Wh. Sollte das Stromnetz einmal ausfallen, kann die Oukitel P2001 Plus* zudem innerhalb von 10 ms in den USV-Modus wechseln. Die UVP liegt bei 1.299 Euro. Allerdings streicht Oukitel hier 38 Prozent und somit zahlt Ihr nur noch 799 Euro. Seid Ihr schnell genug, gibt es einen kostenlosen faltbaren Wagen dazu.

Affiliate Angebot Oukitel P2001 Plus

Oukitel BP2000 – Die Tausendsassa-Powerstation

Die Oukitel BP2000 ist eine große und leistungsstarke Powerstation. / © nextpit

Die Oukitel BP2000* arbeitet mit einer 2.048-Wh-LiFePO4-Batterie und bietet eine 2.200 W Ausgangsleistung über einen reinen Sinus-Wechselrichter. Das Besondere an dieser Powerstation ist jedoch die Modularität. Denn Ihr könnt hier bis zu sieben B2000-Akkus verbinden und somit die Gesamtkapazität auf 16 kWh erhöhen. Insgesamt 15 Anschlüsse bietet Euch das Gerät, die sich wie folgt zusammensetzen:

5x AC-Steckdosen mit insgesamt 2.200 W Leistung

4x USB-A-Ports (2x 12 W und 2x 18 W)

2x USB-C-Ports mit 100 W

1x 24-V-Port

2x DC5521-Anschlüsse

1x Zigarettenanzünder

Bereits in unserem Test zur BP2000 ist uns zudem der hohe Effizienzwert von 77 Prozent positiv aufgefallen. Geräte werden obendrein innerhalb von 1,5 Stunden auf bis zu 80 Prozent und mit maximal 1.800 W aufgeladen. Die hohe thermische Stabilität und die USV-Funktion sollten ebenfalls erwähnt werden. Die UVP des Tausendsassas liegt bei 1.799 Euro. Bis zum 30. November zahlt Ihr allerdings nur die Hälfte und somit 899 Euro. Für besonders Schnelle gibt es ein kostenloses 100-W-Solarmodul im Wert von 199 Euro gratis dazu.

Affiliate Angebot Oukitel BP2000

Oukitel P5000 – 5-kWh-Powerstation mit Rädern

Die Oukitel P5000 sieht massiv aus, lässt sich aber problemlos transportieren. / © nextpit

Zu guter Letzt verkauft der Hersteller mit der Oukitel P5000* eine mobile Powerstation, die eine satte Kapazität von 5.120 Wh bietet. Damit Ihr sie transportieren könnt, finden sich Räder an der Unterseite sowie ein Haltegriff an der Seite. Die Gesamtleistung beträgt 2.200 W, wodurch nicht nur Haushaltsgeräte, sondern sogar E-Scooter mit Strom versorgt werden können. Laut Oukitel soll die LiFePO4-Batterie ein echtes Backup für Euer Zuhause sein und eine Lebensdauer von 5.000 Zyklen durchlaufen.

Wie schon bei den anderen Oukitel-Powerstations schaltet das Gerät innerhalb von 10 ms in den USV-Modus, falls der Strom ausfällt. In unserem Test zur Oukitel P5000 ist uns zudem die Menge an Anschlussmöglichkeiten (15!) aufgefallen. Die UVP von 3.399 Euro wird hier um 53 Prozent reduziert, wodurch Ihr noch 1.599 Euro zahlt. Hier könnt Ihr auch von dem Warenkorb-Abzug profitieren und bekommt, falls Ihr schnell genug seid, einen faltbaren Wagen im Wert von 60 Euro gratis dazu.

Affiliate Angebot Oukitel P5000

In Verbindung mit einem PV400-Solarmodul könnt Ihr die Powerstation zudem autark aufladen. Das Modul bietet eine Umwandlungsrate von 23 Prozent und, wer hätte es gedacht, eine Leistung von 400 W. Die Oukitel P5000 mit einem PV400-Solarmodul kostet 2.149 Euro* direkt beim Hersteller. Regulär wären hier 3.799 Euro fällig.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr bereits Powerstations im Einsatz? Wie nutzt Ihr sie? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Oukitel. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.