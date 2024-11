Nach der Veröffentlichung der "Wear OS 5"-basierten Software One UI 6 Watch für die Galaxy-Watch-6- und Galaxy-Watch-5-Serien, kommt das Update jetzt auch für die Galaxy-Watch-4-Serie. Derzeit bekommen diejenigen, die am Beta-Programm teilgenommen haben, die stabile Version, ein breiterer öffentlicher Rollout dürfte in Bälde anstehen.