Realme C11 im Test: Wie günstig geht gut?

Hier überzeugt das Realme C11

Akkulaufzeit

Kurz nach der Vorstellung des neuen Pixel 5 erhielt Google im Netz viel Lob für den vergrößerten Akku. Im Angesicht zum Realme C11 kann das neue Pixel-Smartphone aber noch lange nicht mithalten. Denn wieder schafft es sein Hersteller, satte 5.000 Milliamperestunden in ein günstiges Handy zu packen. Diesen Spagat schaffte schon Huawei im Honor 9A und auch bei Realme sorgt der Akku für ein mit 9,1 Millimetern vergleichsweise dickes Gehäuse.

Bei Realme sorgt der Akku für ein vergleichsweise dickes Gehäuse / © NextPit

Wen das nicht stört, der wird das C11 bei normaler Nutzung bis zu zwei Tage ohne Steckdose betreiben können. Mit normaler Nutzung meine ich dabei das gelegentliche Surfen, Telefonieren, Fotografieren und Nachrichtenschreiben, das im Alltag eben so anfällt. Natürlich sinkt die Akkuanzeige stärker, wenn Ihr das Smartphone als mobile Spielekonsole nutzt oder die Videofunktionen der Dual-Kamera dauerhaft beansprucht. Da die meisten Nutzer Ihr Handy ohnehin jede Nacht laden, bringt der Akku eher in Ausnahmesituationen einen echten Vorteil. Verreist Ihr und seid dabei zwei Tage unterwegs, könnt Ihr die Powerbank mit ein wenig Sparsamkeit zu Hause lassen.

Die Akkulaufzeit sollte aufgrund des moderneren, und laut Herstellerangaben energiesparenderen, Prozessors sogar über der des Honor 9A liegen. In der Praxis ließ sich aber kein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Geräten feststellen. Leider behält diese Aussage ihren Wahrheitsgehalt auch beim Aufladen der Akkus. Wie das 9A verfügt das Realme C11 über einen Micro-USB-Anschluss und lädt mit nur 10 Watt gähnend langsam. Wer das Handy nicht über Nacht beim Schlafen lädt, sitzt gute drei Stunden wartend neben dem Smartphone.

Gesprächsqualität

Wenn Hersteller bei ihren Handys schon aus Kostengründen Funktionen streichen, dann sollten die Grundfunktionen umso mehr überzeugen. Hier überzeugt das Realme C11 mit einer überraschend klaren Gesprächsqualität, die sowohl mich als auch meine Gegenseite überzeugte. Auffälliges Rauschen ließ sich im Gespräch nicht verzeichnen und auch Hintergrundgeräusche entfernte das Smartphone zuverlässig. Bezüglich der Telefonie muss ich zudem den Dual-SIM-Schacht mit zwei Standby-SIM-Schächten erwähnen. Viel länger will ich Euch mit diesem Thema aber nicht langweilen – wer telefoniert schon noch im Jahre 2020?

Das Logo auf der Rückseite ist alles andere als dezent / © NextPit

Betriebssystem und Software-Funktionen

Viel wichtiger sind heutzutage die kleinen Tweaks und Details, mit denen Betriebssysteme glänzen. Hier verbirgt sich hinter der Realme UI eine wahre Goldgrube an Kniffen, die das Smartphone gerne ein wenig mehr bewerben könnte. Entscheidet Ihr Euch zum Kauf des Realme C11, solltet Ihr Euch zur Einrichtung ein paar Minuten Zeit nehmen, um durch die Einstellungen durchzusteigen.

Die in Android 10 eingeführte Gestensteuerung konnte ich nach vorangegangener Ernüchterung so doch noch finden und durch diese wirkt das Smartphone gleich ein wenig moderner. Ebenfalls entdeckte ich einen sehr gelungenen Darkmode und Gesten, mit denen sich das Handy im ausgeschalteten Zustand steuern lässt. Während viele Smartphones im Standby höchstens auf Klopfsignale zum Aufwecken reagieren, könnt Ihr Gesten auf das dunkle Display zeichnen, um bestimmte Aktionen auszulösen. Das ist natürlich keine Weltneuheit, doch gewinnt das Realme C11 hierdurch deutlich an Charme hinzu.

Ohnehin ist das installierte Android-10-Betriebssystem gelungen und vor allem topaktuell. Während des Tests Ende September erhielt das Smartphone den im August erschienenen Sicherheits-Patch seitens Google. Realme kündigte zudem an, dass seine Oberfläche Realme UI 2.0 auf Android 11 basiere und veröffentlichte diesbezüglich eine Roadmap. Auf dieser ist das Realme C11 leider nicht zu finden und auch eine Mitarbeiterin bestätigte im Realme-Forum, dass Android 11 für das Einteiger-Smartphone nicht bestätigt sei. Schade, denn hier verschenkt Realme einen großen Pluspunkt.

Kamera

Es gab Zeiten, da waren Smartphone-Kameras noch einfach. Man öffnete die App, nahm ein Foto auf und dieses war schon irgendwie in Ordnung. Inzwischen ist die Bedienung mancher Kamera-Smartphones fast so kompliziert, wie der Betrieb einer "richtigen" Kamera. Aus diesem Grund ist die Dual-Kamera des Realme C11 eine erfrischende Abwechslung.

Die Hauptkamera mit 13 Megapixeln liefert scharfe und natürliche Aufnahmen / © NextPit

Denn die zweite Linse dient lediglich zur Unterstützung als Tiefensensor und fügt dem Funktionsumfang keine alternativen Brennweiten hinzu. Die Auflösung von 13 Megapixeln bei der Hauptkamera reicht für die bloße Ansicht und das Ausdrucken in kleineren Formaten vollkommen aus. Besonders lichtstark ist die Kamera mit f/2.2 allerdings nicht.

Zoomen könnt Ihr mit dem Realme C11 im Grunde genommen vergessen. Selbst bei niedrigen Zoomstufen nimmt die Qualität stark ab / © NextPit

Die funktionsberaubte Kamera liefert gute Ergebnisse und ist leicht zu bedienen. Wer jetzt sofort die Mistgabeln herausholt, sollte einmal an nicht ganz so technisch versierte Nutzer denken. Um nur mal eben eine Erinnerung festzuhalten oder per WhatsApp ein Bild zu schicken, reichen sowohl die Qualität als auch der Funktionsumfang aus. Real(m)y easy!