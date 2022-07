Redmagic 7S Pro im Test: Absolute Power ist nicht alles

Nach dem Redmagic 7 und dem Redmagic 7 Pro habe ich nun den kompletten Test des Redmagic 7S Pro für euch. Es ist ein sehr gutes Gaming-Smartphone, das in einer neuen transparenten Ausführung kommt und einem effizienteren SoC ausgestattet ist. Aber ist das Redmagic 7S Pro eine valide Alternative zum Asus ROG Phone 6 Pro?

Das Redmagic 7S Pro erfindet das Rezept des Herstellers in diesem Jahr nicht grundlegend neu. Aber egal wie inkrementell die Verbesserungen auch sein mögen: Das Smartphone bietet ein ausgereifteres und vor allem erschwinglicheres Verhältnis zwischen Datenblatt und Preis als das ROG Phone 6 Pro von Asus , dem aktuell besten Gaming-Smartphones des Jahres.

Nubia Redmagic 7 Pro: Design und Verarbeitung

Die Redmagic 7S Pro ist vom Design her fast identisch mit der Redmagic 7 Pro. Es gibt ein transparentes Design auf der Rückseite, RGB-LEDs, haptische Trigger und den berühmten Lüfter. Das Redmagic 7S Pro bietet jedoch die neue Farbe "Mercury" und ein verbessertes ICE-10.0-Kühlsystem.

Gefällt mir:

Das transparente Design auf der Rückseite

Der völlig randlose Bildschirm

Die haptischen Trigger

3,5-mm-Klinkenanschluss

Gefällt mir nicht:

Ziemlich massiver Formfaktor

Keine IP-Kennzeichnung

Kein microSD-Slot

Die Lautsprecher an den Kanten

Die transparente Rückseite des Redmagic 7S Pro in der Farbe Supernova / © NextPit

Das Redmagic 7S Pro ist mit seinen Abmessungen von 166,27 x 77,1 x 9,98 mm und einem Gewicht von 235 g ein ziemlich massives Smartphone, das in drei Farbvarianten erhältlich ist. Die Obsidian-Version ist in einem eher klassischen, undurchsichtigen Schwarz gehalten. Die Supernova-Version, die ich getestet habe, ist schwarz, aber teilweise durchsichtig, und die neue Mercury-Variante ist weiß und durchsichtig, ähnlich wie das Nothing Phone (1).

Das Redmagic 7S Pro hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. / © NextPit.

Mit dieser transparenten Rückseite kann man einige der Komponenten im Inneren sehen – beispielsweise den internen Lüfter, der mit 20.000 Umdrehungen pro Minute läuft und mit RGB-LEDs beleuchtet wird. Außerdem gibt es eine Metallplatte, die von oben nach unten über die Rückseite verläuft und ein Camouflage-Design aufweist. Es handelt sich dabei um eine von zehn Schichten, die das ICE-10.0-Kühlsystem bilden, das die Innentemperatur des Smartphones um 3 °C senken soll.

Der interne Lüfter des Redmagic 7S Pro ist sehr effizient. / © NextPit.

Wir sehen Lüftungsgitter am rechten Rand und auf der Rückseite. Verabschiedet Euch also von jedem IP-Index für die Wasserdichtigkeit. Das Fotomodul steht nicht weit heraus. Der Aluminiumrahmen hat gerade, metallische Kanten und abgerundete Ecken. Die haptischen Trigger verfügen über eine Touch-Abtastrate von 520 Hz und eine Reaktionszeit von 7,4 ms.

Die rote Taste des Redmagic 7S Pro ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das Game Space Menü. / © NextPit.

Der Bildschirm des Redmagic 7S Pro ist quasi randlos – und kommt dank der unter dem Display versteckten Selfie-Kamera ganz ohne Notch oder Punch-Hole aus. Am linken Rand befindet sich ein kleiner roter Schalter à la OnePlus, mit dem Ihr schnell zum Game Space Menü wechselt.