Gibt's ja doch: Galaxy A73 kommt mit fettem Kamera-Upgrade und einem Problem

Am 17. März präsentierte Samsung die neue A-Serie. In einer kleinen Randnotiz erwähnte der Hersteller dabei auch das Galaxy A73. Allerdings gab es bisher kaum Informationen zum größten Modell der Mittelklasse-Smartphones. Jetzt ist bekannt, dass es mit einem fetten Kamera-Upgrade zusammen mit dem Galaxy A33 in ausgewählten Ländern erscheinen soll – aber ist Deutschland dabei?

Die Mittelklasse-Reihe von Samsung zieht jedes Jahr die Blicke auf sich. Mit dem Samsung Galaxy A52 konnte der Hersteller eines der beliebtesten Smartphones 2021 veröffentlichen und möchte mit der neuen A-Serie an diesen Erfolg anknüpfen. Samsung hat das größte Modell, das Samsung Galaxy A73, allerdings nicht präsentiert.

Das Unternehmen hat das größte A-Modell lediglich in einer Randnotiz erwähnt. So soll es zusammen mit dem Samsung Galaxy A33 ab dem 22. April in den Handel kommen. Genauere Informationen zum Galaxy A73 fehlten jedoch bisher, jetzt sind aber ein paar interessante Details zum Mittelklasse-Flaggschiff im Netz gelandet.

Flaggschiff-Kamera für Mittelklasse-Smartphone

Das Samsung Galaxy A73 soll ein Quad-Kamera-System mit einer 108-Megapixel-Hauptkamera bieten. Eine solche Auflösung ist für einen Midranger eher unüblich. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy A53 verfügt über eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln.

Optisch dürfte es kaum einen Unterschied zwischen dem A72 und seinem Nachfolger geben! / © NextPit

Normalerweise ist eine 108 MP Auflösung den weitaus kostspieligeren Flaggschiffen wie dem Samsung Galaxy S22 Ultra vorbehalten. Als weitere Sensoren bietet das A73 eine 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera sowie eine Tiefenkamera und eine Makrokamera mit jeweils 5 Megapixeln. Die Telekamera des Vorgängermodells lässt Samsung also weg.

Kein Exynos-Prozessor

Den Prozessor benennt Samsung auf der offiziellen Website nicht genau. Dort steht lediglich etwas von einem Octa-Core-SoC. Allerdings berichtet SamMobile, dass es sich wohl um einen Snapdragon 778G handelt. Dadurch unterscheidet sich auch der Prozessor von den anderen Modellen der A-Serie, die einen bisher unbekannten Exynos 1280 erhalten haben.

In anderen technischen Daten wie dem 5.000 mAh Akku, 6 oder 8 GB RAM und einem erweiterbaren Speicher ähnelt das Smartphone seinen Geschwistermodellen. Ein Ladegerät müsst Ihr hier wohl ebenfalls gesondert kaufen. Leider gibt es noch keine Informationen zum Preis des Mittelklasse-Flaggschiffes. Sollte sich Samsung treu bleiben, können wir aber mit einem ähnlichen Release-Preis wie beim Galaxy A72 rechnen. Dieses kostete im letzten Jahr 449 Euro.

Wie unsere Kollegen von WinFuture schreiben, soll das Galaxy A73 zuallererst in Malaysia erscheinen. Informationen zu einem Release in Deutschland gibt es noch nicht, damit sind sowohl eine Absage als eine Zusage für einen Deutschlandstart möglich. Da das A72 in Deutschland durchaus beliebt war, könnte es gut sein, dass das Galaxy-A-Flaggschiff zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommt.

Was haltet Ihr von dem Samsung Galaxy A72? Denkt Ihr, dass die Kamera ähnlich gut wie beim Samsung Galaxy S22 Ultra ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!