Es ist offiziell: Das Samsung Galaxy S22 wird bald vorgestellt!

Das gesamte Editorial ist durchzogen von Wortspielen, die auf das Galaxy Note anspielen. Moon spricht von vergangenen Regelbrüchen und erwähnt allem voran das Note, das 2011 mit einem großen Display erschien. Für damalige Verhältnisse war es mit seinem 5,3 Zoll-Display tatsächlich recht wuchtig. Immer wieder nutzt er Variationen des Wortes "Note", was die Frage offen lässt: Wird das neue Samsung Galaxy S22 Ultra eventuell gar nicht Ultra heißen?

At Unpacked in February 2022, we’ll introduce you to the most noteworthy S series device we’ve ever created. - TM Moon, President & Head of MX Business, Samsung Electronics