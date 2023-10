Leak: Samsung Galaxy Tab A9+ mit verbesserten Spezifikationen für ein günstiges Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 und Tab A9+ Spezifikationen

Das Standard-Galaxy-Tab-A9 wurde bereits letzte Woche in der Google Play Console gesichtet. Aber erst am Wochenende sind die Details der Plus-Version aufgetaucht, und allem Anschein nach wird es die meisten Spezifikationen mit seinem kleineren Gegenstück teilen.

Das Galaxy Tab A9+ ist mit einem Snapdragon 695 und 4, beziehungsweise 8 GB RAM ausgestattet, während der interne Speicher bei 64 GB beginnen sollte. Dieser bietet sogar die Option der Erweiterung, durch eine microSD-Speicherkarte. Der Akku hat eine Kapazität von 7.040 mAh und kann mit 15 Watt aufgeladen werden. Damit ist er größer als der 5.000 mAh stakre Akku des Galaxy Tab A9 ohne Plus.

Samsung Galaxy Tab A9+ Render / © MyFixGuide

Im Vergleich zum veralteten Mobil-Prozessor des Galaxy Tab A8 ist der Snapdragon 695 im Galaxy Tab A9 wesentlich effizienter und leistungsfähiger. Es bleibt jedoch unklar, wie sich das neue SoC in der Praxis bewährt und wie sich die Akkulaufzeit verbessern wird.

Was das Display angeht, so ist die Größe des Galaxy Tab A9+ nicht bekannt, jedoch die Auflösung von 1.200 × 1.920 px ist bestätigt. Das Galaxy Tab A9 hingegen hat ein 8,7 Zoll großes Display. Beide Tablets starten mit der One UI 5.0, die auf Android 13 basiert. Außerdem verfügen sie über eine einzelne Hauptkamera und einen Frontkamera im Querformat.

Es wird vermutet, dass die beiden Tablets am Donnerstag diese Woche (5. Oktober) angekündigt werden. Es wurde hinzugefügt, dass Samsung zwei Modelle für jede Größe auf den Markt bringen wird. Das Galaxy A9 wird hauptsächlich in Wi-Fi- und 4G-LTE-Varianten angeboten, während das Galaxy Tab A9+ Wi-Fi- und 5G-Optionen erhält. Es gibt noch keine Informationen darüber, wie viel die beiden Tablets kosten und in welchen Ländern sie, ab wann verfügbar sein werden.

Habt Ihr vor, Euch in diesem Jahr eines der neuen Samsung Tablets zu kaufen? Welches Modell hat Eurer Meinung nach den besten Gegenwert für Euer Geld? Schreibt uns Eure Antworten gerne in die Kommentare.