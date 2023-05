Samsung schaltet neue Funktionen für die Galaxy Watch 5 frei

Temperatursensor der Samsung Galaxy Watch 5 aus dem Dornröschenschlaf geweckt

Wenn Ihr eine Android- oder Wear OS-Smartwatch bevorzugt, sind die Galaxy Watches von Samsung mit ihren zahlreichen Funktionen, die von EKG bis zur Blutdrucküberwachung reichen, nach wie vor die erste Wahl. Mit dem zusätzlichen Temperatursensor der Galaxy Watch 5 (Test) wurde diese Funktion weiter verbessert.

So funktioniert es: Messung des Blutdrucks mit der Samsung Galaxy Watch 5

Für einige Nutzerinnen und Nutzer, die die neueste Galaxy-Smartwatch eigentlich nur kaufen wollten, um den Temperatursensor zu nutzen, war es jedoch eher eine Enttäuschung, nachdem dieser seit der Markteinführung inaktiv war. Vor kurzem hat Samsung die Funktion genutzt und in Verbindung mit der "Natural-App" eine genauere Menstruationsüberwachung eingeführt. Das sind aber "nur" Funktionen, die der weiblichen Kundschaft einen effektiven Nutzen bringen. Es sei denn, Ihr habt ein gesteigertes Interesse daran, wann der Eisprung und damit das Zeitfenster der Befruchtung Eurer Lebenspartnerin sich öffnet. Aber das Gute ist, dass in Zukunft noch mehr temperaturbasierte Funktionen hinzukommen werden.

In einem Beitrag in Samsungs Community-Forum in Südkorea hat ein Verantwortlicher der Gesundheitsabteilung des Unternehmens auf die Anfrage eines Nutzers geantwortet und bestätigt, dass weitere Tracking-Funktionen in Planung sind. Der Account erwähnte, dass diese Funktionen durch zukünftige Software-Updates in das Galaxy-Watch-5-Duo integriert werden, ohne jedoch den Zeitpunkt zu nennen.

Wenn du über den Bildschirm wischst oder in das App-Menü navigierst, findest du die Blutdruckmessfunktion auf deiner kompatiblen Galaxy Watch. / © NextPit

Wie wird Samsung den Temperatursensor der Galaxy Watch 5 nutzen?

Die offizielle Seite hat natürlich noch nicht verraten, welche Funktionen sie später anbieten wird. Vermutlich wird Samsung im besten Fall die Körpertemperatur mit dem Schlaf verknüpfen und so tiefere Einblicke in den Gesundheitszustand und das Schlafverhalten der Nutzer:innen geben, ähnlich wie Apple die Hauttemperatur auf seiner Watch Series 8 und Watch Ultra nutzt. Google bietet die gleiche Funktion auch auf der Fitbit Sense 2 sowie seinen anderen Smartwatches und Trackern.

Es ist davon auszugehen, dass die Fitnessanalyse auch die Temperaturmessung unterstützen wird. So kann sie den Nutzer zum Beispiel auf eine abnormale Körpertemperatur während des Workouts oder des Trainings hinweisen. Auch die Erkennung von Fieber wird möglich sein, aber dafür ist eine komplexe behördliche Genehmigung erforderlich.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 5 Zur Geräte-Datenbank

Was glaubt Ihr, wie Samsung den Temperatursensor in der Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro aktivieren wird? Teilt uns doch Eure Meinung in den Kommentaren mit.