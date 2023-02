Samsung Galaxy Watch 5: Temperatursensor wird vorerst nur für Frauen aktiviert

Next Pit TV

Genaue Messung der Körpertemperatur mit der Samsung Galaxy Watch 5

Samsung kündigte eine Partnerschaft mit Natural Cycles an, um die fortschrittliche App zur Verfolgung des Menstruationszyklus auf den Markt zu bringen. Sie soll nun endlich das volle Potenzial des Infrarot-Temperatursensors in der Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro (Testbericht) nutzen. Dies wird durch die Fruchtbarkeitstechnologie von Natural Cycles ermöglicht und in die Natural Cycles App integriert.

Laut Samsung kann der Sensor auf den Smartwatches von Samsung die Körpertemperatur und den Menstruationszyklus der Nutzerinnen genau bestimmen. Außerdem soll der Infrarotsensor genauere Temperaturmessungen ermöglichen und nicht von der Außentemperatur beeinflusst werden.

Der BioActive-Sensor an der Unterseite der Galaxy Watch 5 Pro misst alle Arten von Körperdaten. / © NextPit

Samsung plant, diese Funktion auf der Galaxy Watch 5 Pro über die Samsung Health App im zweiten Quartal dieses Jahres zu veröffentlichen. Von Anfang an wird sie in 32 Ländern verfügbar sein, hauptsächlich in Europa, den USA, Großbritannien und Südkorea.

Samsung überarbeitet die "Raise-to-wake"-Geste auf der Galaxy Watch 4 und Watch 5

Neben der Vorstellung des erweiterten Trackings des Menstruationszyklus, hat Samsung auch damit begonnen, ein neues Software-Update für die Galaxy Watch 4 und Watch 5 auszurollen. Das Update behebt die "Raise-to-wake"-Geste, die die meisten Nutzer:innen schon seit einiger Zeit stört. Gleichzeitig soll die neue Firmware-Version die allgemeine Stabilität und Leistung der smarten Samsung-Uhren verbessern.

Was denkt Ihr über Infrarot-Temperatursensoren? Haltet Ihr sie für eine wichtige Komponente, die Hersteller in Smartwatches einbauen sollten? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.