Samsung One UI 5.1 kommt am 22. Februar!

Liefert Samsung am 22. Februar das One-UI-5.1-Update aus?

Das Galaxy S23 (Testbericht) soll noch in dieser Woche zu den Vorbestellern ausgeliefert werden. Aber nicht nur diejenigen, die das brandneue Flaggschiff-Smartphone von Samsung erhalten, werden von der neuen Benutzererfahrung des Unternehmens profitieren. Der kanadische Netzbetreiber Fido hat in seinem Forum anscheinend den Zeitplan für das kommende One UI 5.1 veröffentlicht, das bereits am 22. Februar die ersten Galaxy-Geräte erreichen könnte.

Offensichtlich hat der Netzbetreiber dasselbe Datum für das Galaxy S22 (Plus), das Galaxy S22 Ultra und Samsungs faltbaren Geräten, das Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 angegeben. Samsung hat den offiziellen Release noch nicht bestätigt, aber es ist anzunehmen, dass sich dieser Zeitpunkt auch in anderen Regionen für die oben genannten Smartphones als korrekt erweist.

Was die Kompatibilität mit anderen Handys angeht, hat das südkoreanische Unternehmen nicht klargestellt, welche seiner älteren Geräte unterstützt werden. Möglicherweise werden alle Galaxy-Geräte, die auf One UI 5.0 aktualisiert wurden, einschließlich der Galaxy A-Mittelklasse, ebenfalls unterstützt. Eine umfassende Liste findet Ihr in unserem Android 13 Guide für Samsung.

Was ist neu in der Samsung One UI 5.1?

Zu den Funktionen, die die neue Benutzeroberfläche mit sich bringt, gehört die neue Farbtonsteuerung der Kamera und die Mehrpersonenfunktion in der Emoji-AR-App. Gleichzeitig spendiert Samsung der Galerie ein paar große Verbesserungen, wie eine optimierte Suche und einen anpassbaren Ordner für Screenshot-Aufnahmen. Es gibt auch Änderungen an den Batterie- und Wetter-Widgets. Alternativ könnt Ihr die hervorgehobenen Funktionen auch hier finden.

Habt Ihr ein Samsung-Galaxy-Device, das mit One UI 5.0 läuft? Auf welche "One UI 5.1"-Funktionen freut Ihr Euch am meisten? Teilt es uns im Kommentarbereich mit!