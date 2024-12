Mögliches endgültiges Release-Datum für One UI 7

Die erste One UI 7 Beta wurde im Dezember für das Galaxy S24 (+) und das Galaxy S24 Ultra (Test) gestartet und ist nun in die zweite Beta-Phase übergegangen. Laut dem Leaker FamilyTeas wird die dritte Beta voraussichtlich irgendwann in dieser oder der nächsten Woche veröffentlicht. Samsung wird wahrscheinlich zwei oder drei weitere Betas folgen lassen, bevor die öffentliche Version veröffentlicht wird.

S24 series OneUI 7 beta 3 will release between 30th~6th (Can be +- 2 days).



After beta 3 there'd be 2~3 more beta builds at max.



S23/22/21/A series won't have any beta program.



Stable rollout schedule will be announced at unpacked, 22nd Jan (most probably Feb 1st~2nd week). — NMPS (@FamilyTaes) December 24, 2024

Keine One UI 7 Beta für ältere Galaxy-Geräte?

Der Leaker behauptet außerdem, dass Samsung keine Pläne hat, die One UI 7 Beta auf ältere Flaggschiff-Modelle wie das Galaxy S23, Galaxy S22 und Galaxy S21 auszuweiten, und beruft sich dabei auf eine interne Quelle. Auch die Mittelklasse-Geräte der Galaxy-A-Serie sind Berichten zufolge vom Beta-Programm ausgeschlossen. Das bedeutet, dass diese Geräte wahrscheinlich direkt von One UI 6.1 auf das stabile One UI 7 wechseln werden, sobald es fertiggestellt ist.

Samsungs faltbare Geräte, darunter das Galaxy Z Fold 6 (Test), das Galaxy Z Flip 6 (Test) und ihre Vorgänger wie das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5, bleiben unerwähnt. Weniger als einen Monat vor dem erwarteten Galaxy-Unpacked-Event stehen die Chancen, dass diese Modelle die Beta erhalten, eher schlecht.

Im Gegensatz zu One UI 6, das einen umfangreicheren Beta-Rollout für ältere Galaxy-Flaggschiffe hatte, scheint das One-UI-7-Beta-Programm deutlich kleiner zu sein. Dieser begrenzte Testumfang wirft die Frage auf, ob Samsung in der Lage ist, Nutzerfeedback von einer Vielzahl von Geräten zu sammeln, was sich möglicherweise auf die Qualität der endgültigen Version auswirken könnte.

One UI 7 mit aktualisiertem Sperrbildschirm, Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen / © Samsung Spanien

Wenn sich Samsung ausschließlich auf interne Tests für Geräte außerhalb des Beta-Programms verlässt, besteht die Gefahr, dass dem Unternehmen wertvolle Erkenntnisse der Nutzer/innen entgehen, was sich auf die Stabilität und Leistung des Android-15-Updates auswirken könnte.

One UI 7 verspricht eine deutliche Überarbeitung der Benutzeroberfläche und führt neue Funktionen ein, darunter Änderungen auf Systemebene und KI-gesteuerte Tools. Diese Verbesserungen klingen vielversprechend, aber die eingeschränkte Verfügbarkeit der Beta-Version erschwert die Vorhersage, wie reibungslos das stabile Update in Samsungs umfangreicher Produktpalette ausgerollt werden wird.

Kann Samsung auch mit einem so eingeschränkten Beta-Programm eine reibungslose Einführung von Android 15 gewährleisten? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!