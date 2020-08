Samsung Unpacked Bingo: Endlich wieder Spaß beim Samsung-Event

Eine weiteres Unpacked-Event von Samsung liegt vor uns. Einiges ist dieses Jahr neu, wie zum Beispiel das reine Online-Format. Anderes ist nicht so neu, ganz im Gegenteil. Sämtliche Infos zu Samsungs neuen Geräten sind bereits durchgesickert. Wir nähern uns dem Stadium, in dem das Format "Unpacked" jenseits von Ironie und Satire liegt. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, beim Unpacked-Event doch noch Spaß zu haben.

Was Ihr von Samsungs Galaxy Unpacked 2020 erwarten könnt

Die Zeiten von glitzernden Nerd-Augen und offenstehenden Mündern bei der Vorstellung neuer Produkte sind längst vorbei. Apple beispielsweise zieht immer noch eine Menge Leute zu seinen WWDC- und iPhone-Keynotes an, doch selbst die "Area 51" unter den Smartphone-Herstellern ist in den vergangenen Monaten nachlässig mit der Geheimhaltung geworden.

Bei Samsung haben wir allerdings nichts anderes erwartet. Am 5. August präsentiert der südkoreanische Hersteller – kürzlich von Huawei als weltweit führender Hersteller von Smartphones entthront – sein neues Flaggschiff Galaxy Note 20. Wir haben zusammengefasst, was heute auf uns zukommt (die unten genannten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Leaks):

Samsung Galaxy Note 20: Erwartet wird ein 6,42-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 120Hz, ein 4.300mAh-Akku und ein Preis ab 999 Euro Samsung Galaxy Note 20 Ultra: 6,87-Zoll-Display mit 120 Hz, 3D Sonic Max-Fingerabdrucksensor unter dem Display, 4.500 mAh-Akku zum Preis ab 1.349 Euro Die neuen Galaxy Buds Live mit ANC: diese bohnenförmigen Dinger, die wir alle schon gesehen haben Samsung Galaxy Tab S7: mit einem 11-Zoll-Display und einem Snapdragon 865+. Es soll auch eine S7+-Variante mit einem 12,4-Zoll-Display und 5G an Bord geben Samsung Galaxy Watch 3: gibt es in zwei Größen (45 mm und 41 mm), Silber (Edelstahl), und kostet je nach Größe, Ausführung und Spezifikationen zwischen 399 Euro und 599 Euro

Sehr wahrscheinlich ist auch die Vorstellung des Samsung Galaxy Fold 2. Es sieht so aus, als würde alles in der neuen Bronze/Goldfarbe von Samsung erscheinen, die bisher die Marketingkampagne schmückte und auf Leaks weit verbreitet war.

Von den vielen Produkten sehen die Galaxy Buds Live am interessantesten aus. Fast alles an diesen neuen True-Wireless-Kopfhörern sieht anders aus als das, was wir bisher auf dem Markt gesehen haben. Ich bin gespannt auf den Klang.

Interessant ist die Tatsache, dass Samsung seinen 'Ultra'-Tag für das Top-Handy im Lineup fortsetzen wird, aber die Plus-Variante, die wir mit dem Galaxy Note 10+ gesehen haben, anscheinend fallen lässt. War das S20 noch in drei Varianten verfügbar, werden es beim Note 20 zwei Stück: Note 20 und Note 20 Ultra.