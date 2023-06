Smarter Haushalt: tink reduziert Smart-Home-Produkte drastisch!

Passend zum Beginn der Sommermonat startet bei tink heute eine neue Aktion rund um Smart-Home-Produkte. Dabei sichert Ihr Euch zahlreiche Deals auf interessante Gadgets wie etwa die Ring Video Doorbell 4 mit gratis Chime für gerade einmal 139,90 Euro. Wir haben uns das Sortiment einmal etwas genauer angeschaut und verraten Euch in diesem Artikel die interessantesten Deals.

Interessiert Ihr Euch für Smart-Home-Geräte, solltet Ihr das Sommer-Angebot von tink (zur Übersicht) auf keinen Fall verpassen. Denn hier gibt es neben zahlreichen Gadgets wie smarten Türschlössern oder Wassersteuerungen auch das Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk derzeit zu spannenden Preisen. Um Euch einen kleinen Überblick zu gewähren, findet Ihr nachfolgend eine Auswahl der besten Aktions-Deals.

Affiliate Angebot Smarter Haushalt Verschiedene Smart-Home-Angebote bei tink entdecken

Alle Rabatte beziehen sich hierbei auf die unverbindliche Preisempfehlung, allerdings entstehen dadurch echte Bestpreise, wie das Bundle der Ring Video Doorbell 4 bereits zeigt. Denkt zudem daran, dass es sich hierbei nur um einen Bruchteil der tatsächlichen Angebote handelt. Findet Ihr in unserem Artikel nichts, solltet Ihr unbedingt auf tink.de* vorbeischauen.

Die besten Smart-Home-Deals bei tink

Ring Video Doorbell 4 mit gratis Chime

Den Anfang in unserer Liste macht das bereits erwähnte Bundle rund um die Videotürklingel von Ring. Mit der Klingel könnt Ihr immer direkt sehen, was vor Eurer Haustür passiert und dank Pre-Roll-Funktion, erhaltet Ihr Video-Material auf Euer Smartphone, noch bevor der Bewegungsmelder auslöst. Zusätzlich habt Ihr eine HD-Nachtsichtfunktion und könnt die Ring Video Doorbell 4 ganz einfach via Sprachbefehl steuern. Außerdem habt die Möglichkeit, direkt mit Eurem Besuch zu sprechen, sobald Ihr die Benachrichtigung auf Eurem Smartphone empfangt.

Affiliate Angebot Ring Video Doorbell 4 Inkl. gratis Chime | Akkupack enthalten | Kompatibel mit Alexa | HD-Nachtsicht | Pre-Roll-Funktion

Preislich liegt Ihr bei diesem Deal beim derzeitigen Tiefstpreis. Die Türklingel ohne Chime kostet Euch inklusive Versand derzeit mindestens 144,96 Euro im Netz. Bei tink spart Ihr nicht nur den Versand, sondern bekommt die passenden Lautsprecher der zweiten Generation noch gratis obendrauf.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro mit Nuki Keypad 2.0

Ebenfalls im Bereich der smarten Sicherheit findet sich das Nuki Smart Lock 3.0 mit dem Nuki Keypad 2.0. Das Bundle sorgt dafür, dass sich niemand unerlaubt Zutritt zu Eurem Haus verschaffen kann, denn Ihr entscheidet mit Hilfe der Nuki-App, wer eine Zugangsberechtigung erhält. Habt Ihr dies getan, müsst Ihr nur noch Euer Smartphone nutzen und schon öffnet sich die Tür. Falls das Smartphone mal auf dem Esstisch liegt, könnt Ihr über die PIN-Eingabe in das Keypad oder Euren Fingerabdruck ebenfalls die Tür öffnen.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock 3.0 Pro Inkl. Nuki Keypad 2.0 | Smarte Zugangsberechtigung vergeben oder entziehen | Zutritt per Fingerabdruck oder Code

Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro kostet Euch derzeit mindestens 239 Euro im Netz und für das Nuki Keypad 2.0 müsstet Ihr zusätzlich 158,90 Euro zahlen, wodurch die Gadgets einzeln teurer sind, als der tink-Deal. Möchtet Ihr Euer Zuhause sicherer machen oder sicher gehen, dass Eure Eltern keinen Überraschungsbesuch mehr starten, könnt Ihr hier getrost zuschlagen, denn günstiger gibt es das Bundle derzeit nicht.

Anker Solix RS40P Balkonkraftwerk

Möchtet Ihr den steigenden Energiekosten etwas entgegensetzen, können sich Balkonkraftwerke wirklich lohnen. Bei tink bekommt Ihr das Anker Solix RS40P gerade mit einem satten Rabatt angeboten und das Komplettpaket lässt dabei kaum Wünsche offen. Ihr erhaltet zwei 440-W-Solarpanel, sowie einen 600 Watt Mikroinverter, die passenden Kabel und noch entsprechende Halterungen, um direkt loslegen zu können. Wir haben uns das Komplettset für Einsteiger bereits angeschaut und verraten Euch in unserem Test zum Anker Solix alle Einzelheiten.

Affiliate Angebot Anker Solix 2x 440 Watt Solarpanel | 600 Watt Mikroinverter | Einfache Installation | Kontrolle durch Anker-App | Wirkungsgrad: 22,7 %

Der nächstbeste Preis für das Gesamtset liegt derzeit bei 1.049 Euro. Bekommt Ihr ein normales Balkonkraftwerk nicht an Euren Balkon, könnt Ihr Euch das Anker Solix RS40P mit passendem Set für die Neigungsmontage für 1.180,65 Euro* sichern. Hier liegt das nächstbeste Angebot bei Anker selbst und kostet Euch hier 1.239 Euro.

Mehr zum Thema: So könnt Ihr ebenfalls beim smarten Stromnetz mitmachen

Eve Energy 3er-Set mit Google Nest Hub

Vergesst Ihr gerne mal Euren Fernseher auszuschalten, bevor Ihr das Haus verlasst, könnten die smarten Steckdosen von Eve Energy genau das Richtige für Euch sein. Bei tink bekommt Ihr gerade ein Dreierpack inklusive Google Nest Hub zum Angebotspreis von 129,95 Euro. Mit Hilfe der Eve-App habt Ihr somit immer Euren Stromverbrauch im Blick und könnt Eure Geräte via Sprachbefehl ein- oder ausschalten. Zusätzlich unterstützen die smarten Gadgets den neuen Mobilfunkstandard Matter.

Affiliate Angebot Eve Energy 3er-Set Inkl. Google Nest Hub | Stromverbrauch mit App im Blick haben | Steuerung via Sprachbefehl | Kompatibel mit Matter

Eine Eve Energy Steckdose kostet Euch im Netz gerade 38,99 Euro, wodurch Ihr mit dem Dreierpack bereits bei 116,97 Euro landet. Der beiliegende Google Nest Hub schlägt noch einmal mit mindestens 64,85 Euro zu Buche. Das Bundle liegt also ebenfalls unter den Einzelpreisen für die Geräte und ist für wahre Stromsparer ein echter Tipp.

Netatmo Premium Set: Wetterstation mit Wetterstation Shield

Nutzt Ihr bereits ein Balkonkraftwerk oder seid Hobby-Meteorologen, dann ist eine Wetterstation sicherlich schon länger auf Eurer Wunschliste. Mit der Netatmo Wetterstation (zum Test) erhaltet Ihr nicht nur Eure private Wettervorhersage, sondern könnt auch die Luft- und Umgebungsbedingungen genau analysieren, erhaltet Echtzeit-Benachrichtigungen mit der Netatmo-Weither-App auf Euer Smartphone und könnt auf einen Regen- und Windmesser zurückgreifen. Durch den beiliegenden Netatmo Shield ist die Station zudem vor starker Witterung geschützt.

Affiliate Angebot Netatmo Premium Wetterstation Inkl. Netatmo Wetterstation Shield | Messung der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Luftqualität | Windmesser | Regenmesser

Ein Vergleichsangebot zu diesem Bundle gibt es im Netz leider nicht. Allerdings erhaltet Ihr bei tink gerade 30 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung und zahlt somit nur noch 289,95 Euro statt der üblichen 419,97 Euro.

Weitere spannende Angebote für Euren smarten Haushalt

Das ist unsere Auswahl der fünf interessantesten Angebote. Doch es gibt noch deutlich mehr Deals, die ebenfalls eine Erwähnung in diesem Artikel verdienen:

Wie findet Ihr die Deals? Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!