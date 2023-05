Soundcore Bluetooth-Lautsprecher: Motion Boom zum günstigen Preis!

Heute gibt es mal wieder einen Deal für alle Musik-Fans, die es im Sommer zu Gartenpartys oder in den Park zieht. Denn bei Amazon gibt es die "Anker Soundcore Motion Boom Plus" Bluetooth-Lautsprecher gerade zum Bestpreis. Im Vergleich zu anderen Anbietern im Netz, könnt Ihr hier bis zu 50 Euro sparen. Wir haben den Deal-Check für Euch mit allen Infos, die Ihr braucht.

Auch wenn es gerade am langen Wochenende eher regnerisch war, klettern die Temperaturen endlich wieder nach oben und das schreit förmlich nach der ersten Grillparty der Saison. Benötigt Ihr noch ein passendes Gerät für die entsprechende Beschallung Eures Gartens, solltet Ihr gerade mal bei Amazon vorbeischauen. Denn hier gibt es die Soundcore Motion Boom Plus Bluetooth-Lautsprecher derzeit für 129,99 Euro.

Affiliate Angebot Anker Soundcore Motion Boom Plus IP67-zertifiziert | 80 Watt Stereo Sound | USB-C | Integrierte Powerbank | Individueller Equalizer

Wie das "Plus" im Gerätenamen bereits impliziert, handelt es sich hierbei um ein Upgrade der beliebten Soundcore Motion Boom Lautsprecher. Die verbesserte Version nutzt zwei Hoch- und Tieftöner und erreicht somit eine Audio-Ausgangsleistung von satten 80 Watt. Außerdem verfügt das Gerät über eine integrierte Powerbank und hat einen 13.400 Milliamperestunden starken Akku, der Euch bis zu 20 Stunden mit Eurer Lieblingsmusik versorgt. Zusätzlich hat der Soundcore Motion Boom Plus eine Zertifizierung nach IP67 und ist somit Wasser- und Staubgeschützt.

Lohnt sich das Anker-Angebot von Amazon für Euch?

Preislich liegt der Deal mit 129,99 Euro deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung, die Ihr gerade im Netz finden könnt. Hier liegt das nächstbeste Angebot bereits bei 179,99 Euro. Auf eBay findet Ihr allerdings bereits einen Preis von 131,99 Euro und ein Preisvergleich auf idealo.de zeigt hier sogar 118,25 Euro an, allerdings gilt dieser Deal nicht mehr. Dementsprechend könnt Ihr die Bluetooth-Speaker gerade nirgends günstiger bekommen.

Die Anker Soundcore Motion Boom Plus Lautsprecher sind nach IP67 Wasser- und Staubdicht. / © Amazon.de

Wollt Ihr also leistungsstarke Bluetooth-Lautsprecher (zur Übersicht), ohne tief in die Tasche greifen zu müssen, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten. Günstiger gibt es die Boxen so gut wie gar nicht, außer Ihr greift zu generalüberholten Geräten.

Affiliate Angebot Anker Soundcore Motion Boom Plus IP67-zertifiziert | 80 Watt Stereo Sound | USB-C | Integrierte Powerbank | Individueller Equalizer

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind die Anker Soundcore Motion Boom Plus interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum Standardmodell? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!