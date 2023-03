Schnelles Internet aus der Steckdose: Spart aktuell 120 Euro!

Nervt Euch zu Hause langsames Internet? Dann lohnt sich für Euch womöglich ein Blick auf die aktuellen Deals von o2. Die Tarife "my Home S" und "my Home M" gibt's gerade stark reduziert. Wollt Ihr also vom Sofa aus den Internet-Turbo zünden, oder auch von unterwegs schnelles Internet genießen? Dann ist dieser Tarif-Check für Euch genau das Richtige!

Leider ist es auch 2023 noch nicht selbstverständlich, dass wir überall schnelles Internet genießen dürfen. Das gilt fürs heimische Netz, aber auch mobil. O2 ermöglicht Euch da, mit den Homespots für einen Speed-Boost zu sorgen – ohne, dass ein Techniker auf der Matte stehen muss. Alles, was Ihr neben dem Homespot benötigt, ist eine Steckdose und den passenden Tarif. Letzterer gibt es derzeit wieder deutlich günstiger.

Affiliate Angebot o2 "my Home"-Tarife

Es bieten sich Euch gleich zwei verschiedene Homespot-Alternativen. Habt Ihr bereits eine der beiden bei Euch stehen oder benötigt keinen mobilen Router, könnt Ihr diesen Teil des Beitrags direkt überspringen. Falls nicht, habt Ihr die Wahl: LTE-Router oder die 5G-Alternative. Der Homespot 2 bringt es im 2,4 GHz-Netz auf eine maximale Geschwindigkeit von 572 MBit/s. Mit dem Homespot 5G bringt Ihr es sogar auf 1,2 GBit/s. Wählt Ihr stattdessen einen Funkbereich von 5 GHz, erreicht die LTE-Variante bis zu 4,3 GBit/s und die 5G-Variante 2,4 GBit/s.

Achtet beim Nutzen des Angebots unbedingt darauf, dass der "my Home M"-Tarif nur im 5G-Netzwerk funktioniert, sodass auch zwingend ein entsprechender Homespot benötigt wird. Ihr braucht mehr Infos, was so ein Gerät auf dem Kasten hat? Dann werft direkt einen Blick auf unseren Testbericht zum o2 Homespot 2!

Lohnt sich das Homespot-Angebot von o2?

Ihr bekommt von o2 aktuell die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Tarif-Angeboten auszuwählen. So könnt Ihr entweder den "my Home S" mit maximal 50 MBit/s Download und einer Upload-Bandbreite von höchstens 10 MBit/s nutzen – oder Ihr entscheidet Euch für den etwas teureren, aber auch flotteren Tarif "my Home M". Der versorgt Euch dann mit einer Bandbreite von maximal 100 MBit/s (Download) bzw. 40 MBit/s (Upload).

Wie schnell das bei Euch zu Hause verfügbare Internet ist, findet Ihr übrigens auf dieser o2-Seite* heraus. Die Anschlussgebühren fallen bei beiden erwähnten Tarifen aktuell weg und auch der monatliche Preis wird fürs erste Jahr der 24-monatigen Mindestlaufzeit gedrückt. Hier seht Ihr alles im Überblick:

Homespot-Tarife in der Übersicht Eigenschaft my Home S my Home M Flatrate Ja Ja Bandbreite Download max. 50 MBit/s max. 100 MBit/s Bandbreite Upload max. 10 MBit/s max. 40 MBit/s Festnetz Eigene Festnetznummer inklusive Eigene Festnetznummer inklusive Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 Euro; ab dem 13. Monat 29,99 Euro 24,99 Euro; ab dem 13. Monat 34,99 Euro Anschlussgebühr entfällt entfällt Gesamtkosten 599,76 Euro 719,76 Euro Effektive monatliche Kosten 24,99 Euro 29,99 Euro Zum Angebot*

Natürlich kommen hier noch einmal Kosten hinzu, wenn Ihr zum reinen Tarif einen Homespot hinzubucht. Doch auch mit einem solchen Router ist das Angebot weiterhin spannend. Effektiv spart Ihr hier 120 Euro (12 Monate lang je 10 Euro) im Vergleich zu den Normalpreisen, was die Miete des Homespots ohne Probleme deckt. Wie Ihr in der Tabelle seht, gibt es die passende Festnetznummer übrigens auch noch obendrauf.

Falls Ihr also aus der DSL-Trostlosigkeit zu Hause ausbrechen wollt, oder einfach auch dann oft auf schnelles Internet angewiesen seid, wenn Ihr auf Achse seid: Mit diesem Deal seid Ihr auf dem richtigen Dampfer!

Falls Ihr bislang noch im Highspeed-Internet-Niemandsland lebt: Ist dieser Deal spannend für Euch, oder habt Ihr andere Ideen für schnelles Internet? Schreibt es uns gerne in die Comments!