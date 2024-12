Wer redet schon gern vom Tod? Niemand eigentlich, aber genau das tun wir hier heute in unserer Tech-WG. Wir haben uns als Verstärkung wieder Michael von inside digital rangeholt und sprechen über Facebook als künftiges digitales Massengrab, aber auch über digitalen Nachlass und darüber, wie wir dafür sorgen können, dass auch nach unserem Ableben online etwas von uns übrig bleibt.

Ja, schweres Thema, natürlich. Aber dennoch eins, über das man sprechen muss und ein Thema, mit dem wir uns alle zwangsläufig befassen müssen. Ursprünglich hatten wir das Thema etwas technischer angelegt. Wollten also konkret darüber sprechen, was passiert eigentlich mit unseren Konten bei Amazon, Netflix, Facebook und vieles mehr. Wollten darüber sprechen, wer nachträglich Zugriff auf unsere E-Mail-Konten haben darf.

Was bleibt von uns?

Letzten Endes wurde es aber – und das gefällt mir auch recht gut – eine eher philosophische Folge, in der wir uns durchaus auch Raum gelassen haben, mal flapsige Bemerkungen zu machen, ohne die Ernsthaftigkeit des Themas zu vernachlässigen. Wir haben uns also viel darüber ausgetauscht, was von uns bleibt, wenn wir eigentlich schon nicht mehr da sind. Und ja, dabei reden wir natürlich auch über künstliche Intelligenz, die uns heute schon dabei helfen kann, ein digitales "Ich" zu erschaffen, mit dem Hinterbliebene Kontakt halten können.

Trotz des ernsten Themas bin ich sicher, dass wir unser Gespräch unterhaltsam gestaltet haben und klar: Natürlich wollen wir von Euch wissen, wie Ihr darüber denkt. Lasst uns gern auch wissen, ob das für Euch in Ordnung ist, wenn wir ernstere Themen behandeln und nicht nur herumalbern.

Show Notes

