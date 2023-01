Sturzerkennung auf der Google Pixel Watch - So aktiviert Ihr sie

Next Pit TV

Wie die Uhren von Apple verfügt auch die Pixel Watch (Testbericht) über eine Sturzerkennung, die in den SOS-Notruf-Modus der Smartwatch integriert ist. Sie ermöglicht es der Pixel Watch, automatisch einen primären Kontakt anzurufen, wenn die smarte Uhr einen schweren Sturz oder Unfall erkennt. Die Funktion ist für eine Beschleunigung von bis zu 32 g-Kräften ausgelegt, obwohl laut Google nicht jeder Sturz automatisch erkannt wird. Die maximale Beschleunigungswerte die ein Mensch ohne Verletzungen aushält, liegen bei 100 g-Kräfte.

Durch eine glückliche Fügung des Schicksals gelang es einer Person, die Pixel Watch mit der Dezember-Firmware-Update zu aktualisieren und die Funktion noch vor der öffentlichen Einführung zu erhalten. Die Uhr zeigte nach einem Reset eine Aufforderung an, die Sturzerkennung einzurichten. Es ist davon auszugehen, dass die lebensrettende Funktion auch für einige andere Nutzer:innen verfügbar ist.

So aktiviert Ihr die Sturzerkennung auf Eurem Smartphone oder Pixel Watch

Die Änderungen des Updates wurden auch in der Pixel Watch App unter Sicherheit und Notfall > Sturzerkennung in den Einstellungen der Uhr angezeigt. Ihr könnt die Sturzerkennung auch in den Einstellungen der Uhr aktivieren oder deaktivieren.

Google weist darauf hin, dass die Funktion und internationale Anrufe nicht in allen Regionen und Ländern verfügbar sind. Für Deutschland und Australien wird das automatische Anrufen nicht unterstützt. Google fügt hinzu, dass Ihr eine Google Pixel Watch mit 4G-Mobilfunkverbindung braucht, um internationale Anrufe zu tätigen. Auch die Wi-Fi-Modelle müssen sich innerhalb der Reichweite des verbundenen Smartphones befinden, um den Notruf nutzen zu können.

Durch 5-maliges Drücken der Krone wird der Notruf auf der Pixel Watch aktiviert. / © NextPit

So aktiviert Ihr den Notruf der Pixel Watch

Neben der Sturzerkennung verfügt die Pixel Watch auch über ein Notrufsystem. Anstatt einen persönlichen Kontakt anzurufen, bietet Euch die Uhr die Möglichkeit, die Notrufzentrale zu erreichen. Dazu kommt der Emergency Location Service zum Einsatz. Dieser ermittelt Eure GPS-Koordinaten und gibt diese an eine Rettungsstelle in Eurer Nähe weiter, um Euch auch in abgelegenen Gegenden leichter zu finden.

Ihr könnt den SOS-Notruf auch selbst auslösen, indem Ihr die digitale Krone gemäß den von Google veröffentlichten Richtlinien fünfmal schnell hintereinander drückt. Die passende Einstellung findet Ihr im Hauptmenü der smarten Uhr, unter Persönliche Sicherheit > Notfall-SOS die Funktion ein- oder ausschalten.

Wann wird die Sturzerkennung auf der Pixel Watch offiziell eingeführt?

Wenn Ihr zu den Nutzern gehört welche die Funktion noch nicht erhalten haben, wird Google sie voraussichtlich im Winter dieses Jahres ausliefern. Wenn man bedenkt, dass sie schon früher aufgetaucht ist, könnte die Veröffentlichung demzufolge kurz bevorstehen.

Wie sieht es bei Euch aus? Besitzer der Google Pixel Watch unter uns und mit der neuen Sturzfunktion bereits ausgestattet?