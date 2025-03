Man muss diese Frage stellen: Bei Tesla läuft es nicht mehr rund, oder? Klar, das neue Model Y soll wieder Schwung in den Laden bringen, aber an allen Ecken und Enden gibt es ständig neue Probleme. Das ist nicht nur sehr teuer für den Hersteller, sondern kratzt auch ordentlich am Image der Marke.

Die prekären Nachrichten für Tesla nehmen einfach kein Ende. Erst ist der Aktienkurs in den vergangenen 30 Tagen um 35 Prozent eingebrochen, dann sind die Verkaufszahlen unter anderem in Deutschland total in den Keller gegangen. Und der Cybertruck, das Pickup-Modell von Tesla, ist plötzlich zu einem Ladenhüter mutiert. Das Ende der schlechten Nachrichten ist damit aber noch lange nicht erreicht. Denn fast alle Cybertrucks, die bisher gebaut wurden, müssen jetzt in die Werkstatt. Die futuristischen Geländewagen fallen buchstäblich auseinander.

Tesla Cybertruck bereitet Probleme – schon wieder

Als problematisch erweisen sich breite Metall-Leisten an den Radkästen und am Dach des Pickup-Modells. Die können abfallen, weil der Kleber durch Umwelteinflüsse, insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen, brüchig wird. Das ist zwar nicht so schlimm für die Sicherheit des Autos selbst. Aber es könnte andere Verkehrsteilnehmer gefährden, die hinter dem Cybertruck fahren. Laut Unterlagen von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA haben sich schon 151 Cybertruck-Fahrer gemeldet, um die sich lösenden Zierleisten als Garantiefall reparieren zu lassen.

Tesla ist in diesem Zusammenhang wichtig, zu betonen, dass es noch keine Unfälle oder Verletzungen wegen des Problems mit der Außenverkleidung gegeben hat. Aber trotzdem will der Hersteller jetzt reagieren und die Leisten nicht mehr nur kleben, sondern auch noch verschrauben, damit das Ganze sicherer ist. So ähnlich hatte der Hersteller schon einmal reagiert, als sich eine Zierabdeckung vom Strompedal lösen und unter besonders unglücklichen Umständen sogar verklemmen konnte.

Tesla bekommt zunehmend ein Image-Problem

Laut NHTSA sind von dem neuen Cybertruck-Rückruf insgesamt 46.100 Fahrzeuge betroffen. Sie wurden zwischen dem 13. November 2023 und dem 27. Februar dieses Jahres gebaut. Das heißt, fast alle Elektro-Pickups von Tesla, die es bisher gibt, haben das Problem. Es ist schon der achte Rückruf für den Tesla Cybertruck! Die Reparaturen sind für die Cybertruck-Fahrer zwar kostenlos, aber diese ganzen Rückrufe sind natürlich nicht gerade gut für das Image von Tesla. Da kommt nämlich auch die Frage auf, wie gut die Autos des Herstellers im Kern überhaupt sind.