Die Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Games, Videoschnitt und mehr!

Was haben wir also diese Woche für Euch? Wenn Ihr 3-Gewinnt-Spiele mögt, wisst Ihr sicher schon, dass die Geschichte nicht gerade die Stärke dieses Genres ist. Oh My Anne geht jedoch einen anderen Weg und bringt Euch die Geschichte näher. Außerdem haben wir eine leistungsstarke Videobearbeitungssoftware zum Spielen und eine App, die Videos zusammenfasst und sich dabei auf YouTube verlässt, um Euch zu helfen, Zeit zu sparen, wenn Ihr wissen wollt, worum es in dem Video geht. Mit PlainApp könnt Ihr Euer Telefon über einen Browser verwalten, während Noto eine minimalistische Notiz-App für alle ist, die etwas Einfaches, Nützliches und Funktionales wollen.

Wir wissen, dass einige Apps In-App-Käufe anbieten und Werbung anzeigen. Deshalb haben wir die Verantwortung dafür übernommen, jede dieser Apps zu installieren und zu testen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Leserinnen und Leser nicht von übermäßigen Mikrotransaktionen oder einer überwältigenden Anzahl von Werbung überrascht werden. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, Apps zu empfehlen, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und einen Mehrwert bieten.

Wenn Ihr Euch für weitere Freizeit-Apps und Spiele interessiert, könnt Ihr immer auf unseren Artikel über kostenlose Apps der Woche zurückgreifen, der zweimal pro Woche veröffentlicht wird. Kommen wir also zur Sache und sehen uns an, welche Apps diese Woche in die engere Wahl gekommen sind.

Oh My Anne (Android & iOS)

Vergesst alles, was Ihr über Anne von Green Gables wisst. Oh My Anne ist eine ganz neue Version der Geschichte, die mit 3-Gewinnt-Rätseln angereichert ist. Zumindest kam es mir so vor, denn ich konnte es kaum erwarten, jedes Level zu beenden, um weiterzukommen und mehr darüber zu erfahren, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, es gibt Werbung. Ja, es gibt In-App-Käufe, aber man kann das Spiel auch spielen, ohne einen einzigen Cent auszugeben (und etwas Geduld zu haben, bis die Werbung verschwindet).

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Bei diesem Spiel jagt Ihr nicht nur gedankenlos einem Highscore in der Bestenliste hinterher. Eure hart erarbeitete Arbeit durch Eure Gehirnleistung wird gut belohnt werden. Zunächst einmal könnt Ihr durch das Lösen von 3-Gewinnt-Rätseln Annes Haus umgestalten, indem Ihr zum Beispiel die richtige Einrichtung auswählt (oder zumindest eine, die Euch gefällt) und so einen Funken Glück in Annes Leben bringt. Hab ich schon erwähnt, dass Ihr Anne auch dabei helfen könnt, Ihr Aussehen in Bezug auf Kleidung und Frisur zu verändern, während Ihr Fortschritte macht?

Die Match-3-Rätsel sind abwechslungsreich genug, um sowohl Veteranen als auch Neulinge zu beschäftigen. Auch pädagogische Elemente sind mit von der Partie und sorgen dafür, dass jede Spielsitzung Spaß macht, ohne frustrierend zu sein.

Die Grafik des Spiels ist einfach umwerfend, auch wenn Ihr die Stimmsynchronisation mit den Lippen vielleicht etwas vernachlässigen solltet. Im Ernst, ich bin hier pingelig, denn es gibt wirklich nicht viel zu meckern an dem Spiel, außer es zu loben. Es ist selten, dass man einen gesunden Titel wie diesen kostenlos findet.

Ladet Oh My Anne aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Noto (Android)

Liebt Ihr es, Notizen zu machen? Ich bin in der analogen Ära aufgewachsen, in der man sich Notizen buchstäblich mit dem Schreibgerät seiner Wahl auf ein Blatt Papier schreibt. Das digitale Zeitalter hat die Dinge auf den Kopf gestellt: Das Smartphone ist das wichtigste Werkzeug, um Notizen zu machen, wo immer Ihr auch seid. Noto ist eine dieser Notizen-Apps und bietet Euch eine benutzerfreundliche Oberfläche, wenn Ihr eure Gedanken aufschreibt.

Die Benutzeroberfläche ist einfach und leicht genug, um Eure Notizen in Ordnern zu organisieren. Ihr könnt auch Erinnerungen für jede Notiz festlegen und es gibt sogar eine Tresorfunktion, die ein Passwort erfordert, damit keine Wichtigtuer aus Versehen in Eure tiefsten Gedanken eindringen können.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Mit Noto könnt Ihr ganz einfach Notizen schreiben und sie auf Eurem Smartphone organisieren. / © nextpit

Leider hatte ich das Gefühl, dass grundlegende Formatierungsoptionen sehr willkommen gewesen wären. Die Möglichkeit, bestimmte Wörter kursiv und fett zu setzen, hilft dabei, die Bedeutung einer bestimmten Nachricht besser hervorzuheben. Es wäre auch schön gewesen, wenn man Bilder in jede Notiz einbetten könnte. Ich vermute, dass diese App rein textbasiert ist, was bedeutet, dass Ihr sie vielleicht auslassen solltet, wenn Ihr auf der Suche nach einer Journaling- oder Tagebuch-App seid.

Glücklicherweise werden Emojis unterstützt, so dass diejenigen, die beim Lesen eher visuell veranlagt sind, die Einbindung von Emojis in Ihre Notizen als angenehm empfinden werden. Wenigstens gibt es eine automatische Wortzählung, die denjenigen, die auf die Anzahl der Wörter in einer Nachricht fixiert sind, helfen wird, zufrieden zu sein.

Ladet Noto aus dem Google Play Store herunter.

LightCut (Android & iOS)

Das heutige Smartphone ist ein erstaunliches Werkzeug, ohne das man einfach nicht leben kann. Ich vermute, die Kamera ist das, was die meisten Menschen häufig benutzen, vom Fotografieren bis zum Aufnehmen von Videos. In Verbindung mit dem Social-Media-Wahn will jeder die beste Version von sich selbst der Welt präsentieren. Früher brauchte man für die Videobearbeitung einen leistungsstarken PC. Heutzutage reicht eine einfache App auf einem normalen Handy (es muss nicht einmal ein Flaggschiff sein) aus. LightCut füllt diese Nische und setzt wieder einmal auf KI, um wirklich interessante Ergebnisse zu erzielen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

LightCut könnte Euch mit einfacher Videobearbeitung den Weg zum Influencer ebnen. / © nextpit

Es gibt zahlreiche Vorlagen und Effekte, aus denen Ihr bei der Erstellung Eurer Videos und Vlogs wählen könnt. Der KI-Video-Editor sorgt für einen reibungslosen Ablauf, und wer nicht die Standard-Kamera-App zum Aufnehmen von Videos verwenden möchte, kann die Inspire Cam-Funktion ausprobieren, mit der Ihr Videos wie ein Profi aufnehmen könnt. Natürlich sind alle grundlegenden Funktionen integriert - vom Zuschneiden bis zum Zusammenfügen von Videos, dem Einfügen von Text, Hintergrundmusik, Stickern, Übergängen und vielem mehr!

Insgesamt ist dies eine nützliche Videobearbeitungs-App für alle, die gerade erst mit der Videobearbeitung auf Ihrem Smartphone begonnen haben. Wenn Ihr etwas Tiefergehendes wollt, ist eine Desktop-App ein Muss, aber die solltet Ihr Euch besorgen, wenn Ihr wirklich auf Videobearbeitung steht, ansonsten reicht diese App aus. Es wäre schön, wenn mehr Vorlagen oder Songs enthalten wären, vielleicht sorgen zukünftige Updates dafür!

Ladet LightCut aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

PlainApp (Android)

Wenn der Speicherplatz in jeder neuen Smartphone-Generation immer größer wird, macht das die Dateiverwaltung umso schwieriger. Das Verschieben von Daten ist an sich schon eine Herausforderung, ohne dass es eine Garantie dafür gibt, dass es immer zu 100 % klappt. Ein Dateimanager ist sinnvoll, und wenn es schon so viele davon gibt, kann PlainApp dann überhaupt noch etwas bewirken?

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Eine weitere schlichte und einfache App, um auf unzählige Dateien auf Euerem Smartphone zuzugreifen. / © nextpit

Anscheinend schon, wenn Ihr den minimalistischen Look der App mögt. Ihr könnt Euer Smartphone über eine Browseroberfläche verwalten. Dazu gehören Medien wie Bilder, Audio und Video, Dateien wie PDFs, Excel-Tabellen oder Word-Dokumente, Eure Lieblings-RSS-Feeds und sogar ein Bereich für Notizen. Das macht es Euch leicht, Eure Gedanken zu notieren, während Ihr Euch durch die vielen Apps auf Eurem Handy wühlt.

Es dauert nicht lange, die App einzurichten, damit Ihr die Inhalte Eueres Smartphones über einen Computer durchsuchen kannst. Dies geschieht durch den Besuch einer selbst gehosteten Webseite. Ihr möchtet Eure Medien auf einen kompatiblen Fernseher übertragen? Mit PlainApp ist das auch kein Problem. Das Wichtigste ist, dass Ihr Eure App sichern und exportieren könnt, um sie anderswo aufzubewahren. Eine Bonusfunktion? Es gibt sogar einen eingebauten Geräuschpegelmesser, was sagt Ihr dazu?

Ladet PlainApp aus dem Google Play Store herunter.

Video Summarizer (Android & iOS)

Wisst Ihr, wer am meisten von dieser App profitieren würde? Studierende und alle, die lange Videos ansehen und eine Zusammenfassung schreiben müssen. KI steht wieder einmal im Vordergrund, denn Video Summarizer ist ein echtes Meisterwerk. Ich bin sicher, dass es Unzulänglichkeiten gibt, aber er liefert eine sehr kurze Zusammenfassung und macht das ziemlich gut. Ich habe versucht, eine akademische Sitzung und ein Video aus einer Comedy-Bar zusammenzufassen, und war ziemlich beeindruckt von den Fähigkeiten des Programms, das die wichtigsten Punkte auf den Punkt bringt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Macht Euch das Leben leichter, indem Ihr Euch mit dieser App Videozusammenfassungen besorgt. / © nextpit

Die Verwendung von Video Summarizer ist einfach. Geht auf YouTube, holt Euch den Videolink, den Ihr zusammenfassen wollt, und lasst Video Summarizer die Arbeit machen. Es dauert nur einen Moment, bis er das Ergebnis ausgibt. In den Einstellungen gibt es einen Schieberegler, mit dem Ihr zwischen einer kurzen und einer ausführlichen Zusammenfassung wählen könnt, wobei selbst die ausführliche Zusammenfassung nicht sehr lang ist. Schließlich soll sie ja die Dinge zusammenfassen, oder? Interessanterweise kann das Video auch in verschiedenen Sprachen zusammengefasst werden, allerdings brauchen diese Videos dann Untertitel, um zu funktionieren.

Wenn Ihr eine lange Liste mit langen Videos in eurer "Später ansehen"-Liste habt, die Ihr immer wieder ergänzt, ohne Euch Zeit zu nehmen, sie anzusehen, könnte diese App Euch helfen, die Liste im Handumdrehen zu verkürzen. Das ist auf jeden Fall besser, als die Abspielgeschwindigkeit zu erhöhen. Diejenigen, die recherchieren, werden die App hilfreich finden, aber am Ende des Tages besteht das Risiko, dass sie einige Details übersieht, daher sind Sorgfalt und harte Arbeit sehr zu empfehlen!

Ladet Video Summarizer aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Habt Ihr diese Woche etwas Interessantes gefunden? Vielleicht gibt es eine App, von der Ihr Euch wünscht, dass sie von der ganzen Welt genutzt wird. Teilt diese Neuigkeiten doch mit uns in den Kommentaren.