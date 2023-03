Schützt Eure iOS- und Android-Handys mit diesen Top-5-Apps der Woche

Sind auf Eurem Smartphone sensible und persönliche Daten gespeichert? Dann lest bitte weiter, um die wöchentliche NextPit-Liste mit fünf Apps und Spielen zu begutachten und eventuell auch auf Eurem iPhone oder Android-Gerät zu installieren. Dieses Mal mit Fokus auf Sicherheit und Datenschutz.

Bitte beachtet, dass sich dieser Artikel von unserer zweiwöchentlichen Ausgabe der "Free Apps of the Week" unterscheidet. Wir lesen nicht nur über diese Apps, sondern testen sie gründlich, indem wir sie einzeln herunterladen und installieren. Außerdem nehmen wir jede App genau unter die Lupe, um sicherzustellen, dass sie keine unerwünschten In-App-Käufe oder heimtückische Datenerfassungspraktiken enthält, die unsere Privatsphäre gefährden.

Dieser Artikel wird wöchentlich veröffentlicht. Ihr könnt also immer in unseren vorherigen "Top 5 Apps"-Storys nachsehen, um eine traditionelle Liste von Vorschlägen zu sehen. Diese Woche geht es um den Schutz Eures Gerätes und Eurer digitalen Identität.

BitWarden (Android und iOS [und mehr])

Die Kategorie Passwortmanagement war noch nie so wichtig und gleichzeitig so bedroht. Neben der zunehmenden Benutzerfreundlichkeit und Integration der nativen Apps von Apple und Google können Nachrichten über Angriffe und Sicherheitslücken in beliebten Diensten wie LastPass die Nutzer:innen davon abhalten, einen Drittanbieterdienst zu nutzen.

Aber hört mir zu, es gibt immer noch Argumente für ein unabhängiges Tool wie BitWarden. Die App ist nicht nur kostenlos, sondern auch quelloffen und plattformübergreifend. Und wenn Ihr noch paranoider seid als sonst...nur die Paranoiden überleben*-dann könnt Ihr sogar Euren eigenen Server hosten.

Es gibt noch andere ähnliche Tools, wobei ich KeePass besonders erwähnen möchte (das ich ein paar Jahre lang mit Cloud-Sync-Plugins verwendet habe), aber BitWarden übertrumpft sie, weil es einen nativen Web-Client, Apps für Windows, macOS und Linux sowie Erweiterungen für alle gängigen Browser anbietet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto: Erforderlich

BitWarden bietet einen kostenlosen, plattformübergreifenden Passwortmanager. / © NextPit

Ladet BitWarden aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

DuckDuckGo Browser (Android und iOS)

Als langjähriger Nutzer von DuckDuckGo (DDG) war die Einführung des Browsers vor ein paar Jahren eine unausweichliche Ausrede, um einen weiteren Browser auf meinem Handy zu installieren. Aber der DDB-Browser hat mit seinen Funktionen einen langen Atem bewiesen, vor allem wenn es um den Datenschutz geht.

Standardmäßig blockiert DDG die beliebtesten Online-Tracking-Server und bietet einen praktischen "Fire-Button", mit dem Ihr Eure Browsing-Daten mit einem einzigen Tippen löschen könnt. Natürlich könnt Ihr Webseiten so einstellen, dass diese Schutzmaßnahmen umgangen werden, sodass es einfach ist, DDG als Standardbrowser zu wählen und Eure meistgenutzten Logins aktiviert zu lassen.

Außerdem arbeitet DuckDuckGo daran, einen E-Mail-Schutz (mit der Domain duck.com) und eine Datenschutzfunktion für Apps von Drittanbietern anzubieten, die App-Nutzungs-Tracker mit einem VPN-ähnlichen Dienst blockiert.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich

Das Fire-Symbol neben der Adressleiste löscht Eure Surfdaten mit einem Fingertipp. / © NextPit

Ladet DuckDuckGo Browser aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Authy (Android und iOS)

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist einer der besten verfügbaren Schutzmechanismen für Eure Konten, insbesondere pseudozufällige Token oder Einmal-Passwörter (OTP). Aber abgesehen davon, dass es für den Durchschnittsnutzer unpraktisch ist, was passiert, wenn Euer Telefon mit dem Authentifikator von Google oder Microsoft verloren geht?

Anstatt im Notfall Dutzende von Wiederherstellungscodes zu verwalten, gibt es eine praktische Alternative: die Umstellung auf eine plattform- und geräteübergreifende App wie Authy. Der Dienst synchronisiert die Token-Generierung mit mehreren Telefonen, Tablets und sogar PCs, die durch Eure Telefonnummer und einen PIN-Code geschützt sind.

OTP-Apps gehören definitiv nicht zu den aufregendsten Kategorien, aber wenn Ihr Authy nicht mögt und nach Alternativen sucht, schaut euch auch die Open-Source-Alternativen Aegis (Android) und Raivo (iOS, macOS) an, letztere synchronisiert eure OTPs sogar mit iCloud.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto: Erforderlich

Authy synchronisiert Eure 2FA-Codes zwischen Handy und PC. / © NextPit

Ladet Authy aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Simple Keyboard (Android)

Was ist das? Warum sollte ich mich für die Tastatur meines Handys interessieren? Nun, wenn Ihr großen Technologieunternehmen wie Google und Microsoft nicht traut, kann es sein, dass Eure Tastatur-App Euer Profil mit allen möglichen Daten füttert: Welche Apps oder Websites Ihr nutzt, welche Art von Suchanfragen, die am häufigsten verwendeten Wörter und so weiter.

Die Unternehmen sagen, dass diese Daten verwendet werden, um uns ein besseres Nutzererlebnis zu bieten, wie z. B. Rechtschreibprüfung, Wortvorhersage und Tippen durch Streichen – keine der Funktionen, die Simple Keyboard bietet. Es ist einfach eine Tastatur-App, die nur das Nötigste bietet.

Wenn Ihr den oben vorgeschlagenen BitWarden-Passwortmanager nutzt, werden Euch die in eurem Google-Konto gespeicherten und mit GBoard gefüllten Passwörter nicht fehlen und Ihr könnt nachts mit dem Wissen schlafen, dass Ihr das große Tech-Monster nicht so sehr gefüttert habt wie am Tag zuvor.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich

Es ist fast so, als würde man zu Android Froyo zurückkehren. / © NextPit

Ladet Simple Keyboard aus dem Google Play Store herunter.

Interland (Android und iOS)

Interland ist ein relativ altes Webspiel, das von Google entwickelt wurde, um Kindern grundlegende Konzepte der Online-Sicherheit beizubringen, darunter Phishing, Belästigung, falsche Informationen, Online-Vertrauen und Datenschutz.

Das Spiel ist in fünf verschiedene Welten unterteilt (wenn das Spiel neu wäre, hätte man sie "Biome" genannt), die jeweils eines der genannten Themen lehren, mit einfachen Quizfragen, Jump'n'Run und anderen Spielarten.

Interland wird in einem Browser-Tab gespielt und besticht durch seine charmante, minimalistische Polygon-Grafik mit flachen Schattierungen. Die Steuerung ist berührungsbasiert und ändert sich je nach ausgewählter Biowelt .