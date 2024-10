Ja, es ist längst kein Geheimwissen mehr: Eine Smartwatch oder ein Fitnesstracker hat längst mehr auf der Pfanne als nur stumpfes Schrittezählen. Einen Arzt ersetzt so ein Device aber längst nicht und genau in diesem Spannungsfeld befinden sich moderne Wearables, egal ob Uhren, Ringe oder sonstige smarte Devices.

Lest dazu ganz dringend auch Camilas Artikel: vom Schrittzähler zum KI-gestützten Fitnesscoach.

Gut also, wenn wir mit Andreas ZImmer jemanden im Podcast zu Gast haben, der uns das genau aufdröseln kann, was moderne Wearables zu leisten vermögen. Einiges davon wäre noch vor wenigen Jahren schlicht undenkbar gewesen, aber nicht zuletzt ist es auch KI, die hier für massive Verbesserungen sorgt.

Hört also unbedingt rein, sowohl in die News-Folge vom Donnerstag, die Euch einen Ausschnitt aus dem Interview kredenzt sowie weitere Tech-Themen beinhaltet, als auch natürlich das komplette Gespräch in der Samstagsausgabe. Viel Spaß!

Natürlich gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Viel Spaß beim Hören, ein tolles Wochenende – und hört unbedingt nächste Woche wieder rein, wenn die Casa Casi wieder am Start ist und es eine Solo-Folge mit mir auf die Ohren gibt