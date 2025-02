Kommt die E-Mobilität in Deutschland nun in Schwung oder nicht? Blickt man auf die reinen Zulassungszahlen von E-Autos, kann man daran Zweifel haben. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Denn in den deutschen Werken werden immer mehr Elektroautos produziert. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die jüngst der Verband der Automobilindustrie (VDA) vorgelegt hat.

Produktion von E-Autos in Deutschland: Auf dem Weg zum Durchbruch?

Im vergangenen Jahr haben die Autohersteller in Deutschland demnach insgesamt 4,1 Millionen Fahrzeuge produziert. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach das zwar nur einem kleinen Plus von 1 Prozent, aber bei der Produktion von E-Autos geht es richtig rund. Die Fertigung von vollelektrischen Autos (BEV) ist nämlich um 12 Prozent auf 1,07 Millionen Einheiten gestiegen. Das allein ist schon eine starke Entwicklung. Doch es geht noch mehr: Für dieses Jahr wird sogar ein noch größeres Wachstum erwartet. Die E-Auto-Produktion soll nach VDA-Berechnungen um satte 30 Prozent zulegen. Das bedeutet, dass bis Ende Dezember 1,39 Millionen E-Autos die Werke innerhalb der deutschen Landesgrenzen verlassen werden.

Bei der Fertigung von Plug-in-Hybriden (PHEV) lag das Wachstum von 2023 auf 2024 bei nur 3 Prozent auf 320.000 Einheiten. Für das laufende Jahr ist ein Wachstum um weitere 2 Prozent auf 330.000 PHEVs zu erwarten. Aber Wachstum ist Wachstum. Und ein Grund für das Hochlaufen der E-Auto-Produktionen sind die ehrgeizigen CO₂-Ziele der EU. Die Hersteller müssen sich ranhalten, wenn sie Strafen vermeiden wollen, weil sie im Schnitt noch immer (zu) viele Autos mit hohem CO₂-Ausstoß produzieren.

Weltweit gesehen ist China der absolute Spitzenreiter in der Automobilproduktion. Dort wurden im letzten Jahr 26,7 Millionen Pkw gefertigt. Die USA und Japan folgen auf den Plätzen 2 und 3. Deutschland liegt mit seinen 4,1 Millionen Fahrzeugen (BEVs & PHEVs) auf dem fünften Platz. Aber bei der Produktion von E-Autos sind wir ganz vorn mit dabei! Da liegen wir sogar noch vor den USA und Japan. Nur China ist noch besser. Und zwar mit weitem Abstand. In Fernost wurden im vergangenen Jahr nicht weniger als 12,5 Millionen E-Autos gebaut. Möglich war das auch, weil die Hersteller dort vom Staat mit stattlichen Subventionen rechnen können. Das ist hierzulande ganz anders.

Die größten Pkw-Werke in Deutschland

Das größte Pkw-Werk in Deutschland steht übrigens in Wolfsburg bei Volkswagen. Dort können bei Vollauslastung fast 870.000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden, wie das Institut der Deutschen Wirtschaft zu vermelden weiß. Danach kommen die Werke von Audi in Ingolstadt, BMW in Dingolfing und Tesla in Grünheide. Aber auch die kleineren Werke von Porsche in Leipzig und Stuttgart sind nicht zu unterschätzen. Dort laufen pro Jahr im besten Fall 150.000 respektive 120.000 Autos vom Band. Das kleinste Autowerk in Deutschland betreibt VW in Dresden. Da verlassen bei Vollauslastung nur rund 20.000 Fahrzeuge die Fabrik.