Usmile Y10 Pro im Test: Bringt nicht nur Zähne zum Strahlen

Auch Zahnbürsten werden immer smarter und besser. Gerade für Ultraschallzahnbürsten kann man auch ein kleines Vermögen hinblättern. Die Y10 Pro von Usmile kostet etwas mehr als 100 Euro und ist damit deutlich günstiger als der derzeitige Marktführer. Was kann die Zahnbürste und wie gut reinigt sie unsere Zähne? Wir haben es uns für Euch angeschaut.

Die Funktionen und der Nutzen der Usmile Y10Pro

Wie man in der Pro&Contra-Sektion sehen kann, kann die Usmile Y10 Pro eine Menge Vorteile auf der Haben-Seite für sich verbuchen. Im Vergleich zu anderen Zahnbürsten in dieser Preiskategorie kann Usmile mit seinem Gerät aus meiner Sicht voll und ganz überzeugen:

Wertiges Gehäuse

Das Gerät liegt wunderbar in der Hand und hat eine angenehme "Schwere". Ich hatte erst kürzlich ein Konkurrenzprodukt getestet, das im Vergleich dazu regelrecht leicht und dadurch irgendwie "billig" wirkt. Das Kunststoff-Chassis der Bürste ist glatt und ein echter Handschmeichler.

Das verbaute Display ist im Vergleich zum eben angesprochenen Konkurrenzprodukt groß, klar und nicht pixelig, was ebenfalls für ein hochwertiges Produkterlebnis sorgt.

Die Usmile Y10 Pro kommt mit einer sehr hochwertigen Verarbeitung daher. / © nextpit

Spitzenmäßige Akkulaufzeit

Ohne jegliche Übertreibung: eine solche Akkulaufzeit habe ich bisher bei noch keiner elektrischen Zahnbürste – geschweige denn bei einer Ultraschallzahnbürste mit Display – erlebt. Die Usmile Y10 Pro habe ich während meiner Testzeit von etwa 14 Tagen noch nicht einmal leer bekommen. Usmile gibt die Batterielaufzeit mit bis zu sechs Monaten an – sorry, so viel Zeit war dann nicht für den Test vorhanden.

Laden via USB-C

Die lange Akkulaufzeit, aber auch der Fakt, dass die Batterie ohne proprietäres Ladegerät auskommt, macht die Usmile Y10 Pro zum idealen Reisebegleiter. Im Ladeumfang ist ein USB-A-auf-USB-C-Kabel beinhaltet. Aber natürlich funktioniert zum Laden auch jedes andere handelsübliche USB-C-Kabel. Der Ladeport versteckt sich übrigens unter einer wasserdichten Gummiklappe am Fuß der nach IPX8-zertifizierten Zahnbürste. Ihr könnt Euch damit also bedenkenlos unter der Dusche die Zähne putzen.

Per USB-C ladet Ihr die smarte Zahnbürste wieder auf. / © nextpit

Keine App vonnöten

Viele Hersteller von smarten Elektrozahnbürsten bieten im Zuge der Kundenbindung eine App an, in der nicht nur die täglichen Putzfortschritte festgehalten und mit Gamification versehen werden, sondern oftmals lassen sich einige der angepriesenen Funktionen nur über die jeweilige App steuern.

Im Lieferumfang ist auch ein Ersatz-Kopf vorhanden. © nextpit Über das schicke Display des Usmile Y10Pro lässt sich die Zahnbürste steuern und Statistiken zum Putzverhalten werden angezeigt. © nextpit Die Zahnbürste ist so smart, Euch beim Putzen zu unterstützen. © nextpit Die Usmile Y10 Pro kommt mit insgesamt vier Putz-Modi © nextpit Dank des Displays habt Ihr stets im Blick, wo Ihr noch einmal ran müsst. © nextpit

Das finde ich persönlich reichlich unpraktisch und ehrlich gesagt auch nervig. So erfrischend wie der Atem nach einem eben getätigten Putzvorgang ist dagegen, dass Usmile auf eine App verzichtet und alle wesentlichen Funktionen und Statistiken über das Display steuerbar macht beziehungsweise dort anzeigt.

Über das schicke Display des Usmile Y10Pro lässt sich die Zahnbürste steuern und Statistiken zum Putzverhalten werden angezeigt. / © nextpit

Smart Mode und schlaue Putzhilfe

Die Usmile Y10Pro unterstützt ihre Benutzerinnen und Benutzer durch einige smarte Funktionen dabei, gute Putzgewohnheiten aufzubauen. Dieses Versprechen geben zwar viele dieser Zahnbürsten. Aber mein Gefühl nach den rund zwei Wochen Nutzzeit, ist, dass ich persönlich tatsächlich meine Putzroutine anpasse. Ich putze länger und ich putze gründlicher an gewissen Stellen.

Hintergrund dafür ist, dass die Y10 Pro über sein eingebautes Display anzeigt, an welchen Stellen des Gebisses man eventuell nicht gründlich genug geputzt hat. Man erhält dann einen Hinweis und die Anzeige, wo man noch genauer mit der Zahnbürste nacharbeiten sollte.

Für diese Funktion nutzt die Usmile Y10 Pro mehrere Beschleunigungssensoren, mit denen sie die Stellen an denen gerade im Mund geputzt wird, recht gut und genau vorhersagen kann.

Verschiedene Vibrationsstufen erlauben noch effektiveres Putzen. / © nextpit

Um besonders gründlich putzen zu können, schaltet die Zahnbürste situativ auf verschiedene Vibrationsrythmen. Auf diese Weise will die Usmile Y10 Pro besonders effektiv Plaque entfernen.