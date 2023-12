Endlich: Valve veröffentlicht Steam Link für Meta Quest 2, Pro und Meta Quest 3

Valve veröffentlicht Steam Link für die Meta Quest

Solltet Ihr stolzer Besitzer einer Meta Quest 2 (Test), Pro oder Meta Quest 3 (Test) sein, dann habt Ihr nun Grund zum Jubeln. Denn Valve ist nun endlich gelungen, seine kostenlose Steam-Link-Anwendung in den Meta App-Store zu bekommen. Mit dieser Anwendung sind Besitzer des Virtual-Reality-Headsets von Meta in der Lage, über das 5-GHz-WiFi-Netzwerk Spiele wie den Virtual-Reality-Ego-Shooter Half-Life: Alyx drahtlos zu spielen. Sprich, Ihr benötigt nicht länger ein USB-Typ-C-Kabel von dem Meta-Headset zu Eurem Gaming-PC.

An Half-Life: Alyx kommt auch mit der Meta Quest 3 kaum ein anderes Spiel ran. / © nextpit

Valve hat auch eine Liste an Mindestanforderungen an Euch, die aber von den meisten von Euch spielend erfüllt werden sollten:

Router mit Kabelverbindung zu Ihrem PC

5-GHz-WLAN-Netzwerk für Ihr Headset

Grafikkarte: NVIDIA (GTX 970 oder besser)

Betriebssystem: Windows 10 oder neuer

VR-Headset: Meta Quest 2, 3 oder Pro

Genau genommen gab es zuvor auch schon Mittel und Wege, Steam-Spiele auf der Meta Quest zu streamen. Drittanbieter-Anwendungen wie Air Link und Virtual Desktop waren dafür notwendig. Das ganze Setup lief aber nicht überall zuverlässig. Gerade unter diesem Aspekt wird es spannend sein, zu schauen, wie zuverlässig die Steam-Link-App zusammen mit den drei Meta-Quest-MR-Brillen arbeitet.

Was sagt Ihr zu der frohen Botschaft? Habt Ihr auch schon so dringend drauf gewartet? Welche Meta-Brille nennt Ihr Euer eigen. Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.