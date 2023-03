WD My Cloud & Co.: Kampfpreise für externe HDD, NAS und SSD (Amazon-Aktion)

Die aktuelle Rabattaktion für Speicherlösungen von Western Digital und Sandisk ist sehr umfangreich. Geboten wird von externen Festplatten (z. B. WD Elements), NAS (z. B. WD My Cloud EX2 Ultra), SSDs (z. B. Sandisk Ultra 3D) über USB-Sticks (z. B. Sandisk Ultra Fit) bis hin zu microSDXC-Karten (z. B. Sandisk Extreme Pro) im Prinzip alles, was das Herz begehrt.

Wir stellen Euch im Folgenden daher nur eine Auswahl der rabattierten Produkte vor. Schaut bei Interesse am besten auf der Übersichtsseite zur Aktion* rein, falls Ihr etwa eine neue Backup-Lösung oder eine Speichererweiterung für Eure Nintendo Switch benötigt.

WD Elements Desktop: externe Festplatte unschlagbar günstig

Soweit wir sehen können, erhaltet Ihr aktuell einen satten Preisvorteil von 76 Euro(!) gegenüber dem nächstgünstigsten Anbieter bei der Western Digital WD Elements Desktop 20 TB*. Die von Amazon im Preis stark reduzierte externe Festplatte mit satten 20 TB Speicherplatz misst 165,8 × 135 × 48 mm und nimmt via USB-A Kontakt zu Eurem PC oder Mac auf. Der Aktionspreis beträgt 339,99 Euro.

Bei der WD My Passport Ultra 5 TB für 138,99 Euro* handelt es sich ebenfalls um eine externe Festplatte im 2,5-Zoll-Format mit 5 TB, die via USB-C angeschlossen wird. Auch in diesem Fall unterbietet momentan kein Händler Amazon.

Noch günstiger ist das Western Digital WD_Black P10 Game Drive mit 5 TB*. Die via USB-A anschließbare externe Festplatte kostet bei Amazon aktuell 124,99 Euro – soweit wir wissen, ebenfalls ungeschlagen.

Externe HDD für Mac mit 40 Euro Preisvorteil

Die Sandisk Professional G-Drive 12 TB* ist eine besonders schnelle externe Festplatte. Hier kommt nämlich eine 7.200 U/min schnelle Ultrastar-Festplatte zum Einsatz, welche mit bis zu 250 MB/s beim Lesen und Schreiben schneller agiert als vergleichbare Speicherlösungen. Zudem kommt die Festplatte in einem Premium-Gehäuse mit eloxiertem Aluminium daher und bietet auch eine in der Helligkeit anpassbare dezente LED-Beleuchtung.

Sie ist vorformatiert für den Einsatz mit einem Mac und kompatibel zu Apple Time Machine, lässt sich aber (nach einer Neuformatierung) auch unter Windows nutzen. Amazon verlangt aktuell 299 Euro und unterbietet die Konkurrenz damit um 40 Euro!

WD My Cloud EX2 Ultra: umfangreiche NAS-Lösung

Die WD My Cloud EX2 Ultra 16 TB* bietet etwas weniger Speicherplatz als die bereits vorgestellte WD Elements Desktop 20 TB und kostet 499,99 Euro, ist aber dennoch ein Top-Angebot: Einerseits, weil auch in diesem Fall Amazon einen großen Preisvorteil gegenüber allen anderen Händlern von rund 30 Euro bietet, andererseits weil es sich um mehr als nur eine externe Festplatte handelt.

Ihr bekommt hier nämlich ein zentrales Netzwerk-Backup und könnt weltweit auf Eure dort abgelegten Speicher zugreifen, wahlweise per Browser oder via My Cloud OS 5 Mobile-App. Für mehr Sicherheit und Redundanz lassen sich die Daten verschlüsseln (256 Bit AES) oder ein RAID 1 einrichten, bei dem Daten parallel auf beide verbauten Festplatten geschrieben werden (was den zur Verfügung stehenden Speicherplatz halbiert). Auch das Einrichten eines iTunes-Servers, FTP-Servers, BitTorrent-Clients, DLNA-Servers etc. ist mit dieser NAS-Lösung möglich.

WD My Cloud Home Duo: Datenspeicher für automatische Backups und mehr

Bei der Western Digital WD My Cloud Home Duo 12 TB für 365,89 Euro* kommt Ihr, soweit wir den Markt überblicken, inklusive Versandkosten ebenfalls nirgendwo günstiger weg als bei Amazon. Dieses Produkt ist als zentrale Speicherlösung für das Zuhause gedacht und wird direkt mit dem WLAN-Router verbunden, um als persönlicher Cloudspeicher zu fungieren.

Der Datenspeicher ist für die Zusammenarbeit mit Sonos, Google Chromecast, Plex Media Server und weiteren Diensten für das Streaming von Musik und Filmen geeignet und lässt sich ebenfalls als RAID 1 konfigurieren. Via My Cloud Home App habt Ihr von überall aus Zugriff auf Eure Daten.

Portable SSD WD Elements SE und weitere Angebote

Mit der 2 TB großen WD Elements SE gibt es auch eine portable SSD, welche derzeit besonders günstig angeboten wird. Der Aktionspreis von Amazon beträgt 124,99 Euro – rund 18 Euro günstiger als die Konkurrenz. Ihr bekommt für diesen Betrag eine SSD mit 400 MB/s Lesegeschwindigkeit, die per USB-A angeschlossen wird.

Mit 27,2 Gramm und den Abmessungen 64,51 × 64,51 × 8,63 mm handelt es sich um eine angenehm kompakte und leichte Speicherlösung. Schaut Euch bei Interesse am besten selbst einmal auf der Übersichtsseite zur Aktion um - dort gibt es so viele Angebote, dass wir sie hier nicht alle vorstellen können.