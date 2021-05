WhatsApp: So könnt Ihr Videoanrufe unter Android und iOS aufnehmen

Ob Job-Interview oder eine Überraschung zum Geburtstag – manche Videoanrufe möchte man einfach nicht vergessen. Daher ist es ratsam, die Telefonate aufzuzeichnen. Nutzt Ihr dabei WhatsApp unter Android oder iOS, ist die Aufnahme denkbar einfach. Allerdings möchten wir Euch vor der Aufnahme auf einige Dinge hinweisen.

Denn natürlich solltet Ihr Euren Interviewpartner vorher um Erlaubnis fragen. Das ist vor allem bei Job-Interviews wichtig, denn in Deutschland ist es grundsätzlich strafbar, Anrufe ohne Einwilligung aufzuzeichnen. Experten erfordern dabei eine schriftliche Einwilligung. Haben alle beteiligten grünes Licht gegeben, kann's auch schon losgehen.

So nehmt Ihr einen WhatsApp-Videoanruf unter Android auf

Nutzt Ihr ein aktuelleres Betriebssystem als Android 10, findet Ihr in der Benachrichtigungsleiste einen nativen Bildschirmrekorder. In der Regel müsst Ihr den entsprechenden Button in den Optionen für die Schnellstart-Icons hinzufügen. Schaut dort am besten einmal nach, bevor Ihr Euch eine externe App installiert.

Unter Android 11 auf einem Google Pixel 3 XL habe ich hier die Option, die Audioquelle zu wechseln. Für das Videotelefonat solltet Ihr am besten die Medientöne und den Ton des Mikrofons aufzeichnen, um den Gesprächspartner gut verstehen zu können. Auf den folgenden Bildern seht Ihr, welche Einstellungen ich meine.

Der Bildschirmrekorder ist bei den meisten aktuellen Android-Handys an Bord. / © NextPit

Mit einem Tipp auf den Bildschirmrekorder startet ein kurzer Countdown und dann läuft die Aufnahme. Nun kann das Videotelefonat beginnen und wenn Ihr aufgelegt hat, tippt Ihr beim Bildschirm-Overlay einfach auf den Stopp-Knopf. Die Aufnahme solltet Ihr anschließend direkt in Eurer Galerie finden, von wo Ihr sie bequem weiterschicken oder anschauen könnt.

Bietet Euer Handy keinen Bildschirmrekorder, empfehlen wir Euch die App NML Screen Recorder. Die App ist kostenfrei und ohne Root installierbar. Der Nachteil ist hier jedoch, dass Ihr nur den Sound des Mikrofons aufnehmen könnt. Da der Gesprächspartner also erst über den Lautsprecher ausgegeben und dann per Mikro aufgenommen wird, ist der Klang nicht sonderlich gut.

So nehmt Ihr einen WhatsApp-Videoanruf unter iOS auf

Das Prinzip, das wir Euch unter Android erklärt haben, ist unter iOS dasselbe. Hier findet Ihr aber auf jeden Fall einen nativen Bildschirmrekorder im Kontrollzentrum. Zieht also die Leiste nach unten, in der Ihr auch Euer WLAN ein- und ausschalten könnt. Findet Ihr den Bildschirmrekorder nicht, müsst Ihr die Steuerelemente in den Einstellungen einmal anpassen.

Der Bildschirmrekorder befindet sich im Kontrollzentrum Eures iPhones. / © Apple / Screenshot: NextPit

Habt Ihr die Bildschirmaufnahme hinzugefügt, müsst Ihr nur auf den Aufnahmeknopf tippen. Die Audioquelle könnt Ihr über das kleine Symbol am unteren Bildschirmrand einstellen. Nun beginnt ein kurzer Countdown und die Aufnahme startet. Führt nun den Videoanruf durch und schon habt Ihr ihn aufgezeichnet.

Alternative: WhatsApp-Videoanrufe am PC aufnehmen

Seid Ihr mit der Qualität der Handy-Aufnahmen nicht zufrieden, gibt es seit einiger Zeit noch eine echt gute Alternative! Denn ungefähr seit Anfang 2021 ist es möglich, WhatsApp-Videoanrufe auch am PC zu führen. Das ist nicht nur komfortabler, da Ihr einen größeren Bildschirm nutzen könnt, hier gibt es zudem mehr Möglichkeiten zur Aufnahme.

Ganz ohne zusätzliches Programm könnt Ihr Bildschirmaufnahmen unter Windows 10 über das Game-Center aufnehmen. Tippt hierfür einfach mal auf "Windows-Taste + G" und schaut Euch das Aufzeichnen-Menü oben links an.

Habt Ihr Methoden, mit denen die Aufnahme von WhatsApp-Videoanrufen noch einfacher geht? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!

Dieser Artikel wurde am 7. Mai von Benjamin Lucks komplett aktualisiert und um die Möglichkeiten für iOS und Desktop ergänzt. Alte Kommentare können daher ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen wirken.