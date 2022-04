Android-Handy mit einer einzigen Geste stummschalten – so geht's!

Ihr nehmt an einer Besprechung oder einem Konzert teil. Der gesamte Raum ist auf das Geschehen konzentriert, der Hauptredner oder Darsteller nähert sich dem Höhepunkt der Veranstaltung. Alle sind voller Vorfreude. Dann klingelt ein Handy laut und die mühsam aufgebaute Spannung ist im Eimer.

Wollt Ihr also nicht wie diese Person sein, die ein Haydn-Konzert mit ihrem Klingelton ruinierte, solltet Ihr folgende versteckte Android-Funktion aktivieren. Diese Geste ist allgemein als "Flip to Mute" bekannt. Sie ermöglicht es Euch, einen eingehenden Anruf schnell stummzuschalten, indem Ihr Euer Gerät umgedreht auf eine Oberfläche legt. Wir erklären Euch jetzt, wie Ihr Euer Smartphone durch Umdrehen stummschalten könnt.

So nutzt Ihr die "Flip to Mute"-Geste bei Android-Smartphones

Je nach Overlay Eures Android-Handys können die genauen Details dieser Funktion unterschiedlich sein. Bei einigen Smartphones können alle Benachrichtigungen stummgeschaltet werden. Bei anderen hingegen nur das Klingeln bei eingehenden Anrufen, die Vibration oder das Blinken der Taschenlampe. Wenn Ihr also unangenehme Situationen vermeiden möchtet, solltet Ihr folgende Details befolgen.

Bei einigen Geräten ist die Funktion leicht zu finden / © NextPit

Bei den meisten Android-12-Devices findet Ihr die Funktion auf diesem Weg:

Öffnet die Einstellungen und scrollt nach unten, um die Systemeinstellungen zu finden. Tippt auf Gesten & Bewegungen. Schaltet die Option Umdrehen, um eingehende Anrufe stummzuschalten ein.

Da sich dieser Pfad jedoch erheblich unterscheiden kann (in MIUI 12.5 fand ich die Funktion versteckt in Einstellungen > Apps > System-App-Einstellungen > Anrufeinstellungen > Einstellungen für eingehende Anrufe), würde ich empfehlen, einfach in der Suchleiste der Einstellungen nach dem Wort "Umdrehen" zu suchen.

Ein weiterer nützlicher Android-Hack: Erzwingt den dunklen Modus in all Euren Apps!

Achtet darauf, das Kleingedruckte zu lesen (im Bild MIUI 12.5). / © NextPit

Zu guter Letzt sollten Ihr die Details der Funktion lesen, da sie, wie bereits erwähnt, von Gerät zu Gerät variieren kann. Das war's! Jetzt könnt Ihr aufdringliche Anrufe einfach ignorieren, indem Ihr das Gerät umdreht. Keine Tasten, kein Ärger, kein Stress! Viel Spaß!

Was haltet Ihr von diesem Life-Hack? Wusstet Ihr, dass es diese Funktion gibt? Was ist der schlimmste Ort, an dem Euer Handy mal geklingelt hat? Erzählt uns Eure Geschichten in den Kommentaren!